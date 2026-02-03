Новини
Явор Хайтов: Президентът да наложи вето на промените в Изборния кодекс ВИДЕО

3 Февруари, 2026 15:48 324 2

Лишаваме българите по света да гласуват

Мария Атанасова

Допускането на 20 изборни секции в страните извън ЕС е укоримо. То е направо срамно. Не е тайна, че българите, които живеят в чужбина, са основни донори в икономиката на страната ни.

Това заяви в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ депутатът от АПС Явор Хайтов.

Той припомни, че не трябва да се забравя, че стотици български младежи се обучават в авторитетните университети на САЩ и Великобритания.

Поголовно се погазва правото на избор на българските граждани, което е конституционно гарантирано, посочи Явор Хайтов.

Ако не успеем да се преборим в парламентарна зала да отпадне тази ретроградна поправка, то твърдо съм убеден, че г-жа президентът ще наложи вето, прогнозира политикът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 хехе

    0 0 Отговор
    да основен донор особено комшиите.

    15:51 03.02.2026

  • 2 ХАЙДЕ ХОЛАН

    0 0 Отговор
    НЯМА ФАЙДА ОТ ТИЯ В ЧУЖБИНА.ИДВАТ ДА СЕ ИЗСЛЕДВАТ И ЛЕКУВАТ БЕЗПЛАТНО , ДА ВЗЕМАТ ПЕНСИЯ ПО ТЕЛК.ИНВЕСТИЦИЯТА ИМ Е ДА ДАВАТ ПАРИ НА БЛИЗКИТЕ СИ.И ПАК ДА СЕ ВЪРНАТ ОБРАТНО

    15:54 03.02.2026

