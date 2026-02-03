Явор Хайтов: Президентът да наложи вето на промените в Изборния кодекс ВИДЕО

Допускането на 20 изборни секции в страните извън ЕС е укоримо. То е направо срамно. Не е тайна, че българите, които живеят в чужбина, са основни донори в икономиката на страната ни.

Това заяви в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ депутатът от АПС Явор Хайтов.

Той припомни, че не трябва да се забравя, че стотици български младежи се обучават в авторитетните университети на САЩ и Великобритания.

Поголовно се погазва правото на избор на българските граждани, което е конституционно гарантирано, посочи Явор Хайтов.

Ако не успеем да се преборим в парламентарна зала да отпадне тази ретроградна поправка, то твърдо съм убеден, че г-жа президентът ще наложи вето, прогнозира политикът.

