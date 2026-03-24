Валери Найденов пред ФАКТИ: Войната в Иран – борсова игра или психологическа операция (ВИДЕО)

Последните дни се чудя. Има две противоречащи теории за войната в Иран. Едната е, че Тръмп е обект на психологическа операция и докаран до крайно състояние умишлено. И това много лесно може да се обоснове с тези изпълнения. А другото е, че това е много умела борсова ситуация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„Онзи ден той заяви, че преговаря с ръководството на Иран и вече са направили споразумение. Борсовите индекси скочиха. На другия ден иранските лидери казаха, че изобщо няма такова нещо – нито контакти е имало, нито посредници, нито преки разговори. И изобщо не е близо мирът. Борсите пак реагираха. Борсовите играчи може да натрупат милиони и милиарди. Тръмп е такъв, който знае какво може да се случи. Приятелите му са борсови играчи. Те знаят. Може да заложиш един лев и да спечелиш много, имайки само един лев. На другия ден може да имаш десет лева“, добави гостът.

„Ако се върнем в началото на неговото управление във втория мандат – налага на една държава 50% мито, а след една седмица го отлага с половин година. Представи си – за една седмица може да се натрупат милиарди от какви ли не фючърси, залози или борсови игри. Може и да няма борсова игра. Това са само мисли за първия месец. Друго не знам“, сподели още Валери Найденов.

„Колкото до психологическата операция – очевидно тя е по-лошата работа. Тръмп е природен нарцисист. Това си личи. Той е такъв по рождение, много ярко изразен. Личи си, че е много влюбен в себе си, няма никаква емпатия към другите. От друга страна има елементи и на параноик. За колко неща го съдят. Изкарват определени някакви бабички, които твърдят, че преди 50 години ги е насилвал. Ако се гледат изказванията им, те са напълно несъстоятелни. Но това се натрупа в два-три съдебни процеса. Мисля, че съм много уравновесен по принцип. Със сигурност, ако бях на мястото на Тръмп, бих се отказал на половината от мандата, но той се държи и отвръща. А това са напълно нелогични негови ходове, но не се отказва“, казва още Валери Найденов.

