Валери Найденов пред ФАКТИ: Войната в Иран – борсова игра или психологическа операция (ВИДЕО)

24 Март, 2026 14:50

Скокове на пазарите след противоречиви сигнали от Вашингтон и Техеран пораждат съмнения за манипулации и скрити интереси зад политическите решения, казва той

Последните дни се чудя. Има две противоречащи теории за войната в Иран. Едната е, че Тръмп е обект на психологическа операция и докаран до крайно състояние умишлено. И това много лесно може да се обоснове с тези изпълнения. А другото е, че това е много умела борсова ситуация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„Онзи ден той заяви, че преговаря с ръководството на Иран и вече са направили споразумение. Борсовите индекси скочиха. На другия ден иранските лидери казаха, че изобщо няма такова нещо – нито контакти е имало, нито посредници, нито преки разговори. И изобщо не е близо мирът. Борсите пак реагираха. Борсовите играчи може да натрупат милиони и милиарди. Тръмп е такъв, който знае какво може да се случи. Приятелите му са борсови играчи. Те знаят. Може да заложиш един лев и да спечелиш много, имайки само един лев. На другия ден може да имаш десет лева“, добави гостът.

„Ако се върнем в началото на неговото управление във втория мандат – налага на една държава 50% мито, а след една седмица го отлага с половин година. Представи си – за една седмица може да се натрупат милиарди от какви ли не фючърси, залози или борсови игри. Може и да няма борсова игра. Това са само мисли за първия месец. Друго не знам“, сподели още Валери Найденов.

„Колкото до психологическата операция – очевидно тя е по-лошата работа. Тръмп е природен нарцисист. Това си личи. Той е такъв по рождение, много ярко изразен. Личи си, че е много влюбен в себе си, няма никаква емпатия към другите. От друга страна има елементи и на параноик. За колко неща го съдят. Изкарват определени някакви бабички, които твърдят, че преди 50 години ги е насилвал. Ако се гледат изказванията им, те са напълно несъстоятелни. Но това се натрупа в два-три съдебни процеса. Мисля, че съм много уравновесен по принцип. Със сигурност, ако бях на мястото на Тръмп, бих се отказал на половината от мандата, но той се държи и отвръща. А това са напълно нелогични негови ходове, но не се отказва“, казва още Валери Найденов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    6 0 Отговор
    Точно в 8 часа в понеделник при отварянето на борсите Доналд пуна поредната новината ,че спира ударите срещу Иран.За 5 минути петролът от 100 долара падна на 85.И това ако не е манипулация на пазара,какво може да е друго?

    15:09 24.03.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Имам и аз тези съмнения, че някой печели много от тази война. Синът ми има акции в BP British Petroleum и за няколко дена са скочили с 50 процента.

    15:27 24.03.2026

  • 3 Новини, война в Арабският Гълф

    0 0 Отговор
    президентът Тръмп разговаря с премиера Моди, обсъжда ситуацията в Близкия Изток, каза Гор
    Иран назначи бившия командир на Ислямската революционна гвардия Мохамед багер Золгадр за нов секретар на Върховния съвет за национална сигурност, заменяйки Али Лариджани, който беше убит при американско-израелски въздушен удар.
    В значително развитие на 25-ия ден от Западноазиатската война индийският премиер Нарендра Моди и американският президент Доналд Тръмп разговаряха по телефона във вторник и обсъдиха ситуацията в Близкия изток, включително значението на запазването на Ормузкия проток отворен, заяви американският пратеник в Индия Серджо Гор

    15:28 24.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Въздушен Транспорт

    0 0 Отговор
    ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ КРИЗА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК
    Отмяна и прекратяване на полети след войната в Иран · както е докладвано през март 2026 г.
    ЗАСЕГНАТИ АВИОКОМПАНИИ
    25+
    ХЪБОВЕ ПРЕКЪСНАТИ
    6
    НАЙ-ДЪЛГО СПИРАНЕ
    Октомври 24
    ПРЕВОЗВАЧИ ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ
    ОТМЕНЕНИ АВИОКОМПАНИИ · ПО ДЕСТИНАЦИЯ ХЪБ

    15:37 24.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въздушен Транспорт, Спряни Полети

    0 0 Отговор
    Дубай
    Най-Дълъг: Окт 24

    14 авиокомпании
    Най-много удари

    Тел Авив
    Най-Дълъг: Август 5

    11 авиокомпании
    Военна зона
    спиране

    15:45 24.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

