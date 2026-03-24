Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: Трябва да ни тревожи това, че ние живеем в един свят на войни (ВИДЕО)

Войната в Иран не е поредната в Близкия залив, тя е поредна в нашата съвременност, защото нека да се върнем и до 1999 година и войната на НАТО срещу Югославия. В света има през няколко години войни. Това трябва да ни тревожи, защото ние живеем в един свят на войни. И все повече и повече става ясно, че това, което върви – че международният ред след Втората световна война се променя, защото мирът не действа, а след като това не действа, какво действа? Действа принципът на „джунглата“ – всичко се решава със сила. И това го виждаме при всички тези войни, а резултатът за човешките общества е, че все повече става ясно, че е важно да имаш силна армия, силни въоръжения. Просто живеем в един отдавна неспиран възход на въоръжаването. Няма как да се избегне фактът, че тези държави, които, без да спазват договора за неразпространение на ядрено оръжие, се сдобиват с такова, са по-защитени – не защото ще го използват, а защото съществува такава опасност. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ историкът проф. Искра Баева.

„И ние виждаме как при цялата световна негативна пропаганда за Северна Корея и Ким Чен Ун, не виждаме някой да се занимава с него. А атаките са срещу страни, които не могат да нанесат ядрен удар. И това, според мен, в перспектива ще доведе до засилен опит държавите да се сдобиват с ядрено въоръжение, за да се пазят“, добави гостът.

„Сега какво чуваме от Тръмп – че има преговори. Нали те започнаха преди година, а след това да кажеш, че сега пак ще преговаряме – какво е това? Колко пъти иранското ръководство казва, че няма да преговаря, защото няма смисъл. Това е още един удар върху международните отношения като такива, които представляват договореност между различни държави, по какви правила трябва да действат. Когато няма правила, тогава всеки действа през закона на по-силния – по-силният удря, а по-слабият няма какво друго да направи, освен да търси други възможности за отмъщение. Не вярвам, че има преговори в момента между САЩ и Иран, защото те трябваше да бъдат потвърдени и от Иран. Властите в Иран се променят, защото ги избиват един подир друг. Казаха, че нямат намерение да водят преговори. Ако ръководството на една държава не вярва на собствените си служби – например разузнаването на САЩ казва, че Иран няма база да направи ядрени бомби – то какво остава? Дали в САЩ не се взимат едностранни решения?“, попита още Искра Баева.

