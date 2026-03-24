Проф. Искра Баева пред ФАКТИ: Трябва да ни тревожи това, че ние живеем в един свят на войни (ВИДЕО)

24 Март, 2026 15:15 794 15

Атаките са срещу страни, които не могат да нанесат ядрен удар, казва гостът

Войната в Иран не е поредната в Близкия залив, тя е поредна в нашата съвременност, защото нека да се върнем и до 1999 година и войната на НАТО срещу Югославия. В света има през няколко години войни. Това трябва да ни тревожи, защото ние живеем в един свят на войни. И все повече и повече става ясно, че това, което върви – че международният ред след Втората световна война се променя, защото мирът не действа, а след като това не действа, какво действа? Действа принципът на „джунглата“ – всичко се решава със сила. И това го виждаме при всички тези войни, а резултатът за човешките общества е, че все повече става ясно, че е важно да имаш силна армия, силни въоръжения. Просто живеем в един отдавна неспиран възход на въоръжаването. Няма как да се избегне фактът, че тези държави, които, без да спазват договора за неразпространение на ядрено оръжие, се сдобиват с такова, са по-защитени – не защото ще го използват, а защото съществува такава опасност. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ историкът проф. Искра Баева.

„И ние виждаме как при цялата световна негативна пропаганда за Северна Корея и Ким Чен Ун, не виждаме някой да се занимава с него. А атаките са срещу страни, които не могат да нанесат ядрен удар. И това, според мен, в перспектива ще доведе до засилен опит държавите да се сдобиват с ядрено въоръжение, за да се пазят“, добави гостът.

„Сега какво чуваме от Тръмп – че има преговори. Нали те започнаха преди година, а след това да кажеш, че сега пак ще преговаряме – какво е това? Колко пъти иранското ръководство казва, че няма да преговаря, защото няма смисъл. Това е още един удар върху международните отношения като такива, които представляват договореност между различни държави, по какви правила трябва да действат. Когато няма правила, тогава всеки действа през закона на по-силния – по-силният удря, а по-слабият няма какво друго да направи, освен да търси други възможности за отмъщение. Не вярвам, че има преговори в момента между САЩ и Иран, защото те трябваше да бъдат потвърдени и от Иран. Властите в Иран се променят, защото ги избиват един подир друг. Казаха, че нямат намерение да водят преговори. Ако ръководството на една държава не вярва на собствените си служби – например разузнаването на САЩ казва, че Иран няма база да направи ядрени бомби – то какво остава? Дали в САЩ не се взимат едностранни решения?“, попита още Искра Баева.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    8 12 Отговор
    започна,а путинистите ръкопляскахте!

    15:20 24.03.2026

  • 2 Гранична полиция

    10 0 Отговор
    Войни винаги е имало, но тревожното е, че няма бг армия.

    Коментиран от #14

    15:21 24.03.2026

  • 3 чичо

    9 12 Отговор
    Тоя кремълски рупор защо не се протесни когато Путин започна войната в Украйна? А сега лее мозък?

    15:21 24.03.2026

  • 4 Стара чанта

    9 11 Отговор
    Интересно защо червената ба ббб ка не проронва и дума за могъщата Русия ? И как тя решава ,, проблемите" си, относно съседите си ?

    15:22 24.03.2026

  • 5 Али Реза

    4 6 Отговор
    Радвайте се,че Ердоган не е,като Путин!

    Коментиран от #15

    15:28 24.03.2026

  • 6 Дзак

    1 0 Отговор
    От 2010 е така! Няма почивка.

    15:29 24.03.2026

  • 7 Сталин

    10 0 Отговор
    По скоро трябва да ни тревожи че живеем сред тия кошерни терористи които запалиха и ограбиха целя свят и убиха 3 000 000 българи за 30 години кошерна демокрация

    Коментиран от #13

    15:33 24.03.2026

  • 8 Възpожденец 🇧🇬

    5 10 Отговор
    Вероломно нападнати страни от Империята на Zлото и лъжата, на които руския лакей баева е съвременник:

    1956 - Унгария
    1968 - Чехословакия
    1975 - Ангола
    1977 - Етиопия
    1979 - Афганистан
    1988 - Азербайджан
    1989 - Грузия
    1990 - Азербайджан
    1991 - Северна Осетия
    1991 - Литва
    1992 - Молдова
    1992 - Грузия
    1992 - Ичкерия
    1992 - Таджикистан
    1992 - Молдова
    1994 - Абхазия
    1994 - Ичкерия
    1999 - Ичкерия
    2008 - Грузия
    2014 - Украйна
    2015 - Сирия
    2022 - Украйна

    Коментиран от #9, #12

    15:34 24.03.2026

  • 9 Флипп

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Много постно списъче степенка, това е бавен четвъртък за "миротворците" към които си на комисионна

    15:55 24.03.2026

  • 10 Мирослав

    0 3 Отговор
    Баева уж е професор по история, а още не е разбрала, че промяната на световния ред минава през редица локални и глобални войни! Или тя иска да се запази властта на сороската хунта?!?

    15:59 24.03.2026

  • 11 Брях

    1 2 Отговор
    Дъртата комунистка пак ръси глупости. И най-страшното е, че тази пише учебниците за нашите деца.
    Войната на НАТО срещу Югославия - как може историк да изтърси такава глупост, освен ако не е копейка.
    Югославия към този момент се състоеше от комунистическа сърбия и мафиотската Черна гора.
    А на територията на бивша Югославия се колеха един друг. НАТО се намеси, за да спре тази вакханалия на европейския континент. Какво завладя НАТО от бивша Югославия? Какво им взе? Намесата даде възможност на Словения и Хърватска да се отърват от сърбите веднъж завинаги и да станата истински европейски държави. Защо не казва нищо за войните на рашките срещу Чечня? Или в Приднестровието? Ретотриката на дъртите комуняги не се е сменила от време оно.

    16:07 24.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Брях

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Оня ден разправяше че са убити 2 милиона. Днес - 3, утре 4.
    Ай посмали малко, копейко!

    16:09 24.03.2026

  • 14 Другар, ЕС и НАТО

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гранична полиция":

    са с нас! Нали видяхте как Русия заряза Армения! Така ще ви остави и вас, когато му дойде времето!

    16:13 24.03.2026

  • 15 Ако НАТО не е с нас

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Али Реза":

    щеше да видиш дослук ! Азерите и турците нападнаха Армения, Русия я заряза!

    16:15 24.03.2026

