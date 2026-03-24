Диана Хусеин пред ФАКТИ: Времето до петък ще е решаващо за изхода на войната в Иран (ВИДЕО)

24 Март, 2026 15:38 1 051 7

Вече официално се зачерква възможността за икономически растеж в Европейския съюз в резултат на тази криза, казва тя

В западната преса имаше много коментари за ударите по енергийната инфраструктура на Иран, разчетени като предупреждение. В този момент е интересно, че Филипините и други държави от Азия вече реагират на конфликта в Близкия изток, защото той ги засяга директно. Смята се, че около 80% от енергийните доставки за Азия идват от Персийския залив. Нарушените доставки водят до притеснения и вече се говори за ден, в който ще се прибегне до използване на резерви. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Още от началото на войната беше изчислено, че страните от Персийския залив могат да продължат да преработват количества петрол и да ги складират в хранилища и танкери. Тези 28 дни изтичат скоро, така че азиатските страни трябва да предприемат действия. Вече официално се зачерква възможността за икономически растеж и в Европейския съюз в резултат на тази криза“, добави гостът.

„Сега нямаме нормални отношения с Русия и нямаме особена алтернатива, когато става въпрос за горива. Европа не получава достатъчно горива и газ, като само около 20% идват от Персийския залив. В същото време американският президент Доналд Тръмп, чрез своя посланик в Европейския съюз, упражни натиск да се побърза със сертифицирането на договореностите за доставки, за да се осигури газ. Така че Европа, ако погледнем трезво, ще има най-много проблеми с достъпа до енергийни ресурси. Това са тенденциите в международен план“, каза още Хусеин.

„Притесненията от тази криза са огромни и времето до петък ще е решаващо за изхода на войната. В петък се очаква да пристигнат американски морски пехотинци, които да бъдат прехвърлени от Азия към Персийския залив. Тогава изтича и петдневният срок, който Тръмп даде за преговори с Иран. Израелските медии съобщават, че ще има интензивни бомбардировки, което допълнително усложнява възможността за мирни преговори. Иран още от първия ден заяви, че иска разговори за фундаментални решения – окончателен край и гаранции, че това няма да се повтори. Това обаче не е лесен процес и трудно може да се постигне бързо“, допълни тя.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    12 10 Отговор
    Още една малоумна крава започна да разбира от глобална политика,жените трябва да бъдат заключени в кухнята и да бъдат поддържани бременни

    15:41 24.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Баба Гицка

    4 9 Отговор
    Ох баби,пак ще затваряме прозорците,чи дъ ни ни мириши на изгорело от непрани челми. Пуу...

    15:48 24.03.2026

  • 4 Здравей

    16 3 Отговор
    Бай Дончо търси начин да избяга и да спечели още малко пари. Той е по бизнеса. Но този път ще е трудно. Израел има други цели. Ще го вкарат в сухопътна операция и ще изяде дръвцето. Иран ще е новият регионален лидер в персийския залив. Може би някой монархии ще откажат военните бази на тяхна територия. Може и да се плаща петролът в друга валута не в долари. Дано всичко мине по бързо и да се наредят новите играчи и правила,защото ние сме губещи.

    Коментиран от #6

    15:50 24.03.2026

  • 5 домусс

    0 1 Отговор
    гусейн

    16:10 24.03.2026

  • 6 га яди резаната пръчка

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Здравей":

    кеф ли ти беши?

    16:13 24.03.2026

  • 7 Израелците

    0 0 Отговор
    Яко го притиснаха Дончо,с тези компромати за ебстин,и му разказаха играта.Дано по бързо да се разреши този проблем.

    16:15 24.03.2026

