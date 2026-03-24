Диана Хусеин пред ФАКТИ: Времето до петък ще е решаващо за изхода на войната в Иран (ВИДЕО)

В западната преса имаше много коментари за ударите по енергийната инфраструктура на Иран, разчетени като предупреждение. В този момент е интересно, че Филипините и други държави от Азия вече реагират на конфликта в Близкия изток, защото той ги засяга директно. Смята се, че около 80% от енергийните доставки за Азия идват от Персийския залив. Нарушените доставки водят до притеснения и вече се говори за ден, в който ще се прибегне до използване на резерви. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Още от началото на войната беше изчислено, че страните от Персийския залив могат да продължат да преработват количества петрол и да ги складират в хранилища и танкери. Тези 28 дни изтичат скоро, така че азиатските страни трябва да предприемат действия. Вече официално се зачерква възможността за икономически растеж и в Европейския съюз в резултат на тази криза“, добави гостът.

„Сега нямаме нормални отношения с Русия и нямаме особена алтернатива, когато става въпрос за горива. Европа не получава достатъчно горива и газ, като само около 20% идват от Персийския залив. В същото време американският президент Доналд Тръмп, чрез своя посланик в Европейския съюз, упражни натиск да се побърза със сертифицирането на договореностите за доставки, за да се осигури газ. Така че Европа, ако погледнем трезво, ще има най-много проблеми с достъпа до енергийни ресурси. Това са тенденциите в международен план“, каза още Хусеин.

„Притесненията от тази криза са огромни и времето до петък ще е решаващо за изхода на войната. В петък се очаква да пристигнат американски морски пехотинци, които да бъдат прехвърлени от Азия към Персийския залив. Тогава изтича и петдневният срок, който Тръмп даде за преговори с Иран. Израелските медии съобщават, че ще има интензивни бомбардировки, което допълнително усложнява възможността за мирни преговори. Иран още от първия ден заяви, че иска разговори за фундаментални решения – окончателен край и гаранции, че това няма да се повтори. Това обаче не е лесен процес и трудно може да се постигне бързо“, допълни тя.

