Адвокат Велислав Величков пред ФАКТИ: Казусът със Сарафов бе развързан още юни миналата година (ВИДЕО)

9 Април, 2026 15:48

Прокурорската колегия на ВСС няма право да тълкува закона, казва юристът

Мисля, че казусът със Сарафов бе развързан още на 21 юли от миналата година. Тогава се приеха законови промени в Закона за съдебната власт, които ограничиха правото едно лице – магистрат – да заема за повече от 6 месеца длъжността главен прокурор, председател на ВКС или на ВАС, ако не е с редовен мандат, а изпълнява функциите на административен ръководител. Този закон още по време на обсъжданията му в парламента беше определян от хора, несъгласни с текста му, като „закона за Сарафов“. Тоест прави се закон, за да не може Сарафов да остане пет години на поста, примерно, без изобщо да е получавал редовен мандат. Това ясно личи от стенограмите на Народното събрание. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“.

„След това ВКС, наказателната колегия, която разглежда исканията на главния прокурор за възобновяване на наказателни производства, излезе със становище, че след 21 юли 2025 г., когато изтекоха първите 6 месеца, и.ф. главен прокурор Сарафов не може да заема този пост. Всички състави, разглеждали такива искания, ги обявиха за недопустими, а повечето апелаивни състави от София, Пловдив и Варна – с малки изключения – също ги обявиха за недопустими. Тоест, положението е абсолютно ясно и категорично. С изключение, разбира се, на Прокурорската колегия на ВСС, която твърди, че господин Сарафов, понеже е заемал поста, когато законът е бил приет, е в заварено положение и за него това ограничение не се отнася“, добави гостът.

„Тяхната логика води до това, че ако не може да се избере нов състав на ВСС, който да избере редовен главен прокурор, това означава, че господин Сарафов може да бъде вечен главен прокурор, без да има редовен мандат. Това е грубо нарушение на един от основните принципи на демокрацията – върховенството на правото и мандатността. Това казва и Конституционният съд в своето решение. Сега КС отговаря на питания дали този текст, който ограничава възможността на един магистрат да заема поста, изпълнявайки функциите на административен ръководител, е в противоречие с Конституцията. И Конституционният съд казва ясно и категорично, че не е в противоречие. Това означава, че законът трябва да се прилага, а не да се тълкува. Прокурорската колегия на ВСС няма право да тълкува закона. Самият факт, че Съдийската колегия го приложи в аналогичен случай, показва как трябва да се действа“, каза още адвокат Величков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гръндж

    6 1 Отговор
    Адвокат Велислав Величков пред ФКТИ:............А НЕ Е ЛИ ФАКТИ? Оправете си заглавието!

    15:53 09.04.2026

  • 2 Сорос

    11 7 Отговор
    Добре е угоил този борец за соросъдие,машаала

    15:56 09.04.2026

  • 3 Електра

    11 12 Отговор
    Тези кретени упорито се борят да ни натресат модела Боташ или модела на ППедофилските Шарлатани...

    Коментиран от #14

    15:59 09.04.2026

  • 4 В ерата

    13 0 Отговор
    На изкусъвения интелект бг се управлява от естествения дебилитет

    16:04 09.04.2026

  • 5 Иван

    10 4 Отговор
    Като толкова ясно е обяснено за обикновения български гражданин силата на Конституцията и върховенството на Закона, буди съвсем объркващото недоумение и недоверие на българските граждани към спазването им. Съществуващата изкуствено създадена възможност Сарафов да си седи на стола като Главен прокурор, макар и изпълняващ функцията, му дава увереност с тези безкрайни запитвания и тълкувания на закона на магистрати, които не си вършат работата. Селски тарикати с държавна голяма заплата. Европа най-малкото недоумява как е възможно това.

    16:11 09.04.2026

  • 6 значи

    4 14 Отговор
    тая герб подлога иска некой като него или самия той да седне на мястото на Сарафов и всичко ще е ОК ?!

    Коментиран от #12

    16:12 09.04.2026

  • 7 Красиви, чисти, петроханци

    7 10 Отговор
    Ама мутра , ама чудо е този правосъд. Манол Пейков обаче е по красив, тоя е само по пиян. И тия лоени пърхути ще ни оправят живота...

    16:13 09.04.2026

  • 9 Виж сега,

    7 8 Отговор
    Кога изтрезня,че и започна да говори.Не разбраха тези малоумници,че НЯМА да имат техен прокурор.

    16:24 09.04.2026

  • 10 Дика

    4 5 Отговор
    Ако ВСС не признава че юни 2025г. 6 месечния срок на и.ф. Сарафов е изтекъл щото бил заварен случай, оттогава до днес изтече нов срок и то повече от 6 месеца. И той ли не важи, явно смятат че ще е и. ф. до живот, т.е. повече от редовния мандат за главен прокурор, освен ако Сарафов не вземе се гътне утре.

    16:28 09.04.2026

  • 11 Майора

    7 2 Отговор
    Ало Величков от “Правосъдие за всеки “ , част от НПО на Сорос , нормално ли е в една суверенна държава такива НПО да ръководят и определят политиката на страната? Нима си по добър конституционалист от Цеков , който казва че въпроса е в прерогативите на НС и затова той е главен прокурор? Нямате ли кумова срама след като сте овладели цялата влaст да искате свой главен прокурор?

    Коментиран от #15

    16:47 09.04.2026

  • 12 Така е Прав си

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "значи":

    Не само Сарафов но Борисов иска да пребута и Радев в политиката А Пеевски иска да замете ПЕТРОХАН

    17:26 09.04.2026

  • 13 Тити на Кака

    5 2 Отговор
    Този пишман съдебен реформатор пак е забравил, че един новоприет законов текст няма обратно действие...
    😂😂😂

    17:30 09.04.2026

  • 14 Да не вярваш

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Електра":

    Само този и Андречо знаят конституцията Така им минава стажа на протестите С тяхния гуру ГОШО ТЪПОТО Които и съветва и правосъдния и вътрешния министър Но основной Гюров

    18:05 09.04.2026

  • 15 Редник

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Майора":

    Зора е да покрият Петрохан и като гражданска организация да точат пари от държавата

    18:09 09.04.2026

  • 16 Фен

    3 1 Отговор
    Сектата вече си има МВР. Но няма да миряса, докато не се сдобие и с главен прокурор.

    18:09 09.04.2026

  • 17 Ноко

    0 0 Отговор
    Стига с тоя Сарафов бе вие друго не знаете ли омразнахте ни с тоя Сарафов от сутрин до вечер смешни сте вече то цени скачат село ден лекари няма по болниците горивата по 2€ вие Сарафов та Сарафов имам чувството че ако се гътне и вие ще се гътнете с него няма да имате причина да съществувате с него легате с него ставате така беше и с Гешев после Сигорни и със следващия и така безкрай

    19:55 09.04.2026

