Адвокат Велислав Величков пред ФАКТИ: Казусът със Сарафов бе развързан още юни миналата година (ВИДЕО)

Мисля, че казусът със Сарафов бе развързан още на 21 юли от миналата година. Тогава се приеха законови промени в Закона за съдебната власт, които ограничиха правото едно лице – магистрат – да заема за повече от 6 месеца длъжността главен прокурор, председател на ВКС или на ВАС, ако не е с редовен мандат, а изпълнява функциите на административен ръководител. Този закон още по време на обсъжданията му в парламента беше определян от хора, несъгласни с текста му, като „закона за Сарафов“. Тоест прави се закон, за да не може Сарафов да остане пет години на поста, примерно, без изобщо да е получавал редовен мандат. Това ясно личи от стенограмите на Народното събрание. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Велислав Величков от „Правосъдие за всеки“.



„След това ВКС, наказателната колегия, която разглежда исканията на главния прокурор за възобновяване на наказателни производства, излезе със становище, че след 21 юли 2025 г., когато изтекоха първите 6 месеца, и.ф. главен прокурор Сарафов не може да заема този пост. Всички състави, разглеждали такива искания, ги обявиха за недопустими, а повечето апелаивни състави от София, Пловдив и Варна – с малки изключения – също ги обявиха за недопустими. Тоест, положението е абсолютно ясно и категорично. С изключение, разбира се, на Прокурорската колегия на ВСС, която твърди, че господин Сарафов, понеже е заемал поста, когато законът е бил приет, е в заварено положение и за него това ограничение не се отнася“, добави гостът.



„Тяхната логика води до това, че ако не може да се избере нов състав на ВСС, който да избере редовен главен прокурор, това означава, че господин Сарафов може да бъде вечен главен прокурор, без да има редовен мандат. Това е грубо нарушение на един от основните принципи на демокрацията – върховенството на правото и мандатността. Това казва и Конституционният съд в своето решение. Сега КС отговаря на питания дали този текст, който ограничава възможността на един магистрат да заема поста, изпълнявайки функциите на административен ръководител, е в противоречие с Конституцията. И Конституционният съд казва ясно и категорично, че не е в противоречие. Това означава, че законът трябва да се прилага, а не да се тълкува. Прокурорската колегия на ВСС няма право да тълкува закона. Самият факт, че Съдийската колегия го приложи в аналогичен случай, показва как трябва да се действа“, каза още адвокат Величков.



