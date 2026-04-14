Валери Найденов пред ФАКТИ: Поражението на Виктор Орбан в Унгария е лично поражение на Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Поражението на Виктор Орбан в Унгария е лично поражение на Доналд Тръмп. По време на тази война да бъдеш човек на Тръмп не е някакъв добър знак, някаква препоръка. Чувам, че е имало контакти на Джей Ди Ванс с Петер Мадяр в Унгария. Речта му там беше наистина много вдъхновяваща. Но това показва за някакъв раздел, който се появява между Ванс и Тръмп. И като че ли Тръмп няма да си изкара мандата. И в момента Ванс се опитва с някакви намеци леко да се разграничи, за да се подготви да поеме поста на президент на САЩ. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.
„Решението за войната в Иран е взето от Израел. При разговорите Бенямин Нетаняху е седял на председателското място. Появяват се подмятания кой е дал тази подробна информация на „Ню Йорк Таймс“. Защото става въпрос кой къде е седял, кой къде е гледал. Някой отвътре наистина е подал информацията на „Ню Йорк Таймс“. Фаворит за тези сведения е Джей Ди Ванс – с идеята да смени Тръмп на поста“, добави гостът.
„Вървят много спорове как може да бъде махнат Тръмп – чрез импийчмънт или чрез поправка, която се базира на това, че президентът не е пригоден да изпълнява длъжността. Това второто е много сложно – искат се две трети мнозинство и в долната камара, и в горната камара, което го прави много трудно постижимо. За импийчмънт също се иска доста време. И преди съм говорил как ще се развие импийчмънтът, защото има доста скандални подробности, особено във връзка с досиетата „Епстийн“. Ако демократите подложат тази тема на дебат – дори и там да не е самият Тръмп, то ще има свидетели и свидетелки, пострадали, описания какво е правил Тръмп. Всичко това ще бъде голям позор за републиканците. След като мине в долната камара, трябва да мине и в горната камара. Там са нужни също две трети, което едва ли ще имат демократите. Но в един момент и на републиканските сенатори ще им „пари под опашката“, защото, като гледат какви неща се говорят – а те се предават и по телевизията – ще мислят за себе си. Ще се питат дали ще бъдат избрани отново, ако застанат на страната на Тръмп? Ако стане така и Тръмп си изкара мандата, това ще е шок за Републиканската партия, която може да не се върне на власт поне 20 години“, сподели още Валери Найденов.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИМПЕРИАЛИСТ
15:13 14.04.2026
2 Голем смех
15:13 14.04.2026
3 надарена кака
15:17 14.04.2026
4 Абе, Валерка,
Мадяр и той така каза, руснаците - вън.
15:18 14.04.2026
5 Даа
Коментиран от #12, #14
15:18 14.04.2026
6 Хихи
15:20 14.04.2026
7 Ура,,Ура
15:23 14.04.2026
8 лют пипер
15:23 14.04.2026
9 Даа
15:25 14.04.2026
10 Инж1
80% избирателна активност!!!! Повече от Полша(77)!!! А ние за Тръмп сме се загрижили!!?!?!?!
Коментиран от #23
15:25 14.04.2026
11 Деций
15:27 14.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 М-даа-а-а
Отделно 90 от депутатите са едномандатни райони и поне 10-12 ще станат независими , извънредните избори ще са още в края на годината .
Да се молят Путин и либералния му кръг все още да са на власт . Че нещо военните от фронта негодуват от мекушавата му външна политика.......
15:28 14.04.2026
14 дааа
До коментар #5 от "Даа":Победителят в изборите, чиято партия спечели конституционно мнозинство, заяви, че Будапеща ще запази покупките на руски петрол и няма да участва в общия заем на ЕС за Украйна. Освен това той изрази несъгласие с ускореното приемане на Киев в блока.
Първите официални посещения на новия премиер ще бъдат във Варшава и Виена, след което той ще отпътува за преговори в Брюксел.
Коментиран от #17
15:29 14.04.2026
15 Абсурдистан
15:32 14.04.2026
16 и при нас така
15:32 14.04.2026
17 Анонимен
До коментар #14 от "дааа":Мечтай си!
15:33 14.04.2026
18 Коста
15:35 14.04.2026
19 Горски
15:41 14.04.2026
20 Хм…
15:44 14.04.2026
21 1234
Коментиран от #24
15:47 14.04.2026
22 К0ренни българи
15:48 14.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Джо
До коментар #21 от "1234":Той поумня от наградата на резидента.
15:48 14.04.2026
25 Българин
15:53 14.04.2026