Валери Найденов пред ФАКТИ: Поражението на Виктор Орбан в Унгария е лично поражение на Доналд Тръмп (ВИДЕО)

14 Април, 2026 15:10 961 25

Чувам, че е имало контакти на Джей Ди Ванс с Петер Мадяр в Унгария, казва гостът

Поражението на Виктор Орбан в Унгария е лично поражение на Доналд Тръмп. По време на тази война да бъдеш човек на Тръмп не е някакъв добър знак, някаква препоръка. Чувам, че е имало контакти на Джей Ди Ванс с Петер Мадяр в Унгария. Речта му там беше наистина много вдъхновяваща. Но това показва за някакъв раздел, който се появява между Ванс и Тръмп. И като че ли Тръмп няма да си изкара мандата. И в момента Ванс се опитва с някакви намеци леко да се разграничи, за да се подготви да поеме поста на президент на САЩ. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„Решението за войната в Иран е взето от Израел. При разговорите Бенямин Нетаняху е седял на председателското място. Появяват се подмятания кой е дал тази подробна информация на „Ню Йорк Таймс“. Защото става въпрос кой къде е седял, кой къде е гледал. Някой отвътре наистина е подал информацията на „Ню Йорк Таймс“. Фаворит за тези сведения е Джей Ди Ванс – с идеята да смени Тръмп на поста“, добави гостът.

„Вървят много спорове как може да бъде махнат Тръмп – чрез импийчмънт или чрез поправка, която се базира на това, че президентът не е пригоден да изпълнява длъжността. Това второто е много сложно – искат се две трети мнозинство и в долната камара, и в горната камара, което го прави много трудно постижимо. За импийчмънт също се иска доста време. И преди съм говорил как ще се развие импийчмънтът, защото има доста скандални подробности, особено във връзка с досиетата „Епстийн“. Ако демократите подложат тази тема на дебат – дори и там да не е самият Тръмп, то ще има свидетели и свидетелки, пострадали, описания какво е правил Тръмп. Всичко това ще бъде голям позор за републиканците. След като мине в долната камара, трябва да мине и в горната камара. Там са нужни също две трети, което едва ли ще имат демократите. Но в един момент и на републиканските сенатори ще им „пари под опашката“, защото, като гледат какви неща се говорят – а те се предават и по телевизията – ще мислят за себе си. Ще се питат дали ще бъдат избрани отново, ако застанат на страната на Тръмп? Ако стане така и Тръмп си изкара мандата, това ще е шок за Републиканската партия, която може да не се върне на власт поне 20 години“, сподели още Валери Найденов.


Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 5 Отговор
    ...а чрез него косвено на Путин!

    15:13 14.04.2026

  • 2 Голем смех

    7 6 Отговор
    На Валерката не може да му се обърне езика да каже, че е поражение на Путин. Ама, че дърто комуне.

    15:13 14.04.2026

  • 3 надарена кака

    6 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:17 14.04.2026

  • 4 Абе, Валерка,

    9 4 Отговор
    стига се излага. То бива гьонсуратлък, ама като твоя не бива. Големият губещ е Путиновият режим, големият печеливш е унгарският народ.
    Мадяр и той така каза, руснаците - вън.

    15:18 14.04.2026

  • 5 Даа

    10 5 Отговор
    Тежък удар за тези, които си мислеха, че в Европа може винаги да има руски слугинаж. Не виждат, че съюзниците на московията падат един след друг като круши. Сирия, Венецуела, Молдова, Унгария. Румъния не ги допусна. А и Иран е яко одрусан. Перспективата пред ботоксовото джудже е повече от мрачна.

    Коментиран от #12, #14

    15:18 14.04.2026

  • 6 Хихи

    7 3 Отговор
    Лично поражение е е за Георги Марков - агент Николай.

    15:20 14.04.2026

  • 7 Ура,,Ура

    9 3 Отговор
    Усещат се сигнали, че краят на рижия ненормалник е близо. Но как ще стане, да му мислят американците. Цял свят видя, че този дъртак не е за този пост. Ще направи сума ти поразии, докато не се гътне. Няма ли млади и кадърни хора в Америка, та го избраха този умник да се подиграва на целия свят с малоумните му и болни амбиции.

    15:23 14.04.2026

  • 8 лют пипер

    2 2 Отговор
    Киро канадският рекъл,че българите щели да имат само разходи,без никакви приходи.

    15:23 14.04.2026

  • 9 Даа

    4 5 Отговор
    Аман от дърти комуняци! До кога ще ни лъжат тия ченгета бе?

    15:25 14.04.2026

  • 10 Инж1

    3 4 Отговор
    Поражението на Орбан беше нанесено не само от въпросния Мадяр, а от хората в Унгария!!!!!
    80% избирателна активност!!!! Повече от Полша(77)!!! А ние за Тръмп сме се загрижили!!?!?!?!

    Коментиран от #23

    15:25 14.04.2026

  • 11 Деций

    3 3 Отговор
    Либералната и сирисоидна пасмина ,сега ще се надпреварва да храчи! На следващите избор орнан се връс ,и не защото е най добрият,а защото вашите действия ще го върнат обратно.Те са крайно деструктивни,в разрез с моралните човешки ценности и традиции.Чакайте конвенции,хей бракове и завръщането на демогравската криза която Орбан и неговите мерки стабилизираха и обърнаха тренда.Вие линерастите по принцип сте непродуктивни,единственото ви умеие е да паразитирате ,да харчите соестени и изкарани средства,ако няма такива заем и наореъ към тотална рвзруха и разложение!Чист отпадък!

    15:27 14.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 М-даа-а-а

    3 4 Отговор
    Като им спрат евтиния газ и нефт и почнат да купуват пак руски чрез посредници , а Урсула им премахне социалните придобивки от Орбан и ги накара да плащат оръжейните доставки на Просрочения в Украйна - бързо ще спихнат местните соросоиди.
    Отделно 90 от депутатите са едномандатни райони и поне 10-12 ще станат независими , извънредните избори ще са още в края на годината .
    Да се молят Путин и либералния му кръг все още да са на власт . Че нещо военните от фронта негодуват от мекушавата му външна политика.......

    15:28 14.04.2026

  • 14 дааа

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Даа":

    Победителят в изборите, чиято партия спечели конституционно мнозинство, заяви, че Будапеща ще запази покупките на руски петрол и няма да участва в общия заем на ЕС за Украйна. Освен това той изрази несъгласие с ускореното приемане на Киев в блока.

    Първите официални посещения на новия премиер ще бъдат във Варшава и Виена, след което той ще отпътува за преговори в Брюксел.

    Коментиран от #17

    15:29 14.04.2026

  • 15 Абсурдистан

    4 1 Отговор
    Найденов, забрави да споменеш путлер. За него е още по-голямо поражение.

    15:32 14.04.2026

  • 16 и при нас така

    0 0 Отговор
    старите са се някакви подлоги само новите са неопетнени, докато не дойдат на власт, разбира се

    15:32 14.04.2026

  • 17 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "дааа":

    Мечтай си!

    15:33 14.04.2026

  • 18 Коста

    2 0 Отговор
    На 6 април има заведен процес за импийчмънт на дедо Тчръмпи лудото копче, военнопрестъпник и фашист унищожителя на цивилизации

    15:35 14.04.2026

  • 19 Горски

    3 0 Отговор
    Гласуваха да наливат пари на укрите сега да се подготвят за повсеместно увеличение. Днес в Унгария урсулите опитват да сложат ръка на целия континент. Урсулите са същества, които отдавна са заели противочовешки позиции и те ще доведат останките от познатата ни цивилизация до лошо опакован фаст фууд. Ще го направят бързо. Без спирачката Орбан ще могат да правят буквално каквото си наумят. Представете си една Европа обзаведена само с подлизурски льохмани като нашите и усетете безнадеждността. Абсурдно е но в момента в Унгария се решава и нашата съдба. За разлика от нас Унгария при управлението на Орбан е много по социално орентирана държава. И не е мафиотска както при Толупа Борисов,при тях от много години има стабилност.

    15:41 14.04.2026

  • 20 Хм…

    1 0 Отговор
    Имам едно съмнение, че откъсналият се наскоро от Орбан Мадяр и представящ се за негова алтернатива, няма да е много по-добър от бившия си предводител. Е, може би ще обслужва и подмазва на други сили, за които приемаме, че сме и ние към тях.

    15:44 14.04.2026

  • 21 1234

    2 0 Отговор
    Ех, този Валери много умен бе.

    Коментиран от #24

    15:47 14.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Джо

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "1234":

    Той поумня от наградата на резидента.

    15:48 14.04.2026

