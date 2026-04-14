Валери Найденов пред ФАКТИ: Поражението на Виктор Орбан в Унгария е лично поражение на Доналд Тръмп (ВИДЕО)

Поражението на Виктор Орбан в Унгария е лично поражение на Доналд Тръмп. По време на тази война да бъдеш човек на Тръмп не е някакъв добър знак, някаква препоръка. Чувам, че е имало контакти на Джей Ди Ванс с Петер Мадяр в Унгария. Речта му там беше наистина много вдъхновяваща. Но това показва за някакъв раздел, който се появява между Ванс и Тръмп. И като че ли Тръмп няма да си изкара мандата. И в момента Ванс се опитва с някакви намеци леко да се разграничи, за да се подготви да поеме поста на президент на САЩ. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Валери Найденов.

„Решението за войната в Иран е взето от Израел. При разговорите Бенямин Нетаняху е седял на председателското място. Появяват се подмятания кой е дал тази подробна информация на „Ню Йорк Таймс“. Защото става въпрос кой къде е седял, кой къде е гледал. Някой отвътре наистина е подал информацията на „Ню Йорк Таймс“. Фаворит за тези сведения е Джей Ди Ванс – с идеята да смени Тръмп на поста“, добави гостът.

„Вървят много спорове как може да бъде махнат Тръмп – чрез импийчмънт или чрез поправка, която се базира на това, че президентът не е пригоден да изпълнява длъжността. Това второто е много сложно – искат се две трети мнозинство и в долната камара, и в горната камара, което го прави много трудно постижимо. За импийчмънт също се иска доста време. И преди съм говорил как ще се развие импийчмънтът, защото има доста скандални подробности, особено във връзка с досиетата „Епстийн“. Ако демократите подложат тази тема на дебат – дори и там да не е самият Тръмп, то ще има свидетели и свидетелки, пострадали, описания какво е правил Тръмп. Всичко това ще бъде голям позор за републиканците. След като мине в долната камара, трябва да мине и в горната камара. Там са нужни също две трети, което едва ли ще имат демократите. Но в един момент и на републиканските сенатори ще им „пари под опашката“, защото, като гледат какви неща се говорят – а те се предават и по телевизията – ще мислят за себе си. Ще се питат дали ще бъдат избрани отново, ако застанат на страната на Тръмп? Ако стане така и Тръмп си изкара мандата, това ще е шок за Републиканската партия, която може да не се върне на власт поне 20 години“, сподели още Валери Найденов.



