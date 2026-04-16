Адвокат Минчо Спасов пред ФАКТИ: Според доклад на ООН имаме умишлено убийство на Марин Маринов (ВИДЕО)

Имаме много ясни показания в доклад на ООН, че става дума за умишлено убийство при смъртта на Марин Маринов. (б.р. – след инцидента в началото на 2025 г. Израел промени позицията си и пое отговорност за смъртта на загиналия в Ивицата Газа служител на ООН Марин Маринов. Израелската армия съобщи, че след разследване е установено, че българинът е бил убит от израелски танков снаряд.) Тогава бяха ранени и още осем души, включително французи. Френската прокуратура също се намеси, но засега няма повече информация по въпроса. При тях има тежко ранени от този инцидент. Става въпрос не за случайно деяние, а за стрелба със снаряд, изстрелян от танк „Меркава“. Командирът на танка е измерил разстоянието и е програмирал снаряда така, че да се взриви над главите на хората, които са били на веранда, а не при удар в твърд предмет. По този начин е отнел живота на Марин Маринов. Това може да се нарече умишлено убийство. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Минчо Спасов.

„Днес се навършват 147 години от приемането на Търновската конституция от Учредителното събрание на България. И през всичките тези години Търновската конституция се оказа най-добрата, която сме имали. Последните промени в сегашната конституция, приета през 1991 година, бяха голямо разочарование, което доведе до блокиране на промените в съдебната система. Реформите не могат да се случат. А Търновската конституция беше една от най-напредничавите в Европа. Тя е взета като образец от Белгия. Разбира се, руското управление я наложи – имало е Учредително събрание, в което е участвал и моят прадядо, което я е приело като формален акт“, сподели още юристът.

„През 1989 година бяхме радостни, че падна член първи от Конституцията на БКП. Това беше положително начало за мнозина. Но какво се случи след това? Общо разочарование – не само от нашата Конституция, а и от посоката, в която тръгна светът. Виждаме, че и в момента американската политика може да се доближава до тази на Съветския съюз, от която бягахме. И всички ние, които през 1989-та викахме по площадите, днес изпитваме силно разочарование, а понякога и съмнение от това, което настъпи. Виждаме как наши съюзници убиват деца в Иран, как наши съюзници осъществяват геноцид в Газа. Всичко това не е повод за радост, а за тъга и размисъл. Промяната сама по себе си не е нещо лошо. Но дали промяната в нашето отношение към Конституцията е добра? Ако мисля по същия начин, както преди 30 години, това означава, че съм загубил 30 години от живота си, защото човек живее и се развива“, каза още адвокат Минчо Спасов.

