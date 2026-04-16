Адвокат Минчо Спасов пред ФАКТИ: Според доклад на ООН имаме умишлено убийство на Марин Маринов (ВИДЕО)

16 Април, 2026 14:36

Търновската конституция се оказа най-добрата, която сме имали, казва юристът

Имаме много ясни показания в доклад на ООН, че става дума за умишлено убийство при смъртта на Марин Маринов. (б.р. – след инцидента в началото на 2025 г. Израел промени позицията си и пое отговорност за смъртта на загиналия в Ивицата Газа служител на ООН Марин Маринов. Израелската армия съобщи, че след разследване е установено, че българинът е бил убит от израелски танков снаряд.) Тогава бяха ранени и още осем души, включително французи. Френската прокуратура също се намеси, но засега няма повече информация по въпроса. При тях има тежко ранени от този инцидент. Става въпрос не за случайно деяние, а за стрелба със снаряд, изстрелян от танк „Меркава“. Командирът на танка е измерил разстоянието и е програмирал снаряда така, че да се взриви над главите на хората, които са били на веранда, а не при удар в твърд предмет. По този начин е отнел живота на Марин Маринов. Това може да се нарече умишлено убийство. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Минчо Спасов.

„Днес се навършват 147 години от приемането на Търновската конституция от Учредителното събрание на България. И през всичките тези години Търновската конституция се оказа най-добрата, която сме имали. Последните промени в сегашната конституция, приета през 1991 година, бяха голямо разочарование, което доведе до блокиране на промените в съдебната система. Реформите не могат да се случат. А Търновската конституция беше една от най-напредничавите в Европа. Тя е взета като образец от Белгия. Разбира се, руското управление я наложи – имало е Учредително събрание, в което е участвал и моят прадядо, което я е приело като формален акт“, сподели още юристът.

„През 1989 година бяхме радостни, че падна член първи от Конституцията на БКП. Това беше положително начало за мнозина. Но какво се случи след това? Общо разочарование – не само от нашата Конституция, а и от посоката, в която тръгна светът. Виждаме, че и в момента американската политика може да се доближава до тази на Съветския съюз, от която бягахме. И всички ние, които през 1989-та викахме по площадите, днес изпитваме силно разочарование, а понякога и съмнение от това, което настъпи. Виждаме как наши съюзници убиват деца в Иран, как наши съюзници осъществяват геноцид в Газа. Всичко това не е повод за радост, а за тъга и размисъл. Промяната сама по себе си не е нещо лошо. Но дали промяната в нашето отношение към Конституцията е добра? Ако мисля по същия начин, както преди 30 години, това означава, че съм загубил 30 години от живота си, защото човек живее и се развива“, каза още адвокат Минчо Спасов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,

    23 2 Отговор
    обаче сме роби на ционистите.

    14:38 16.04.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    12 3 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ЗА ВТОРИ ХОЛОКОСТ!

    14:47 16.04.2026

  • 3 Българин

    5 11 Отговор
    Отива си едно славно поколение! Поколение, което никога няма да се върне.
    Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
    Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
    Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
    Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
    Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
    Поколение, което израсна по опашките.
    Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
    Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
    Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
    Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
    Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
    Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
    Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
    Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
    Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!

    Коментиран от #6

    14:51 16.04.2026

  • 4 Българин 🇧🇬

    6 2 Отговор
    Сегашната конституция си е много хубава . (Без промяната "домовата книга" вкарана от русофобите ). Хубава конституция, ама трябва да се спазва !

    14:51 16.04.2026

  • 5 Българин

    5 8 Отговор
    Търновската Конституция бе премахната без референдум - без допитване на народа. Народа български през 1946 г не е гласувал за премахване на Търновската Конституция! Сталин навлезе с войски по българските земи. Смени Търновската Конституция с комунистическата конституция - ужким конституция на народа с име Народна Република. Иззе земите на българските селяни, натика ги да работят за търтеите - комунистите, по колхозите - ТКЗС. Тия селяни, които не си даваха земята ги нарече Кулаци и ги натика по концлагерите. Изби в концлагерите българската иновативна интелигенция и аристокрация и бостана е обран. Така управляваха от петилетка на петилетка, че днес от Разум в мозъците на хората остана само Ум с Очи за гледане по Телфончетата и Компютрите, без Разум, как от Българското Левче се скача на Еврото!

    14:51 16.04.2026

  • 6 Българин 🇧🇬

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Не се тревожи ! Дойде новото евроатлантическо поколение , с герои забогатели мутри и проститутки .

    14:54 16.04.2026

  • 7 Българин

    2 6 Отговор
    Българинът няма базова основа, Комунистите иззеха, експроприираха, с други думи Откраднаха, "кражба" е най точната дума, Частна Собственост, Земеделска Земя, натираха българина в Заводи и Предприятия които предприятия и заводи спряха да съществуват след 1989 г. и бяха разпродадени за Скрап от приближените на Държавна Сигурност, прибави към това дивото отпускане от на ДС Кредит Милионери на Заеми през 90те които никога не бяха върнати а собствеността срещу която бяха отпуснати Заемите нямаше стойност?
    На Запад всичко това беше обяснено на нашите Полит Комисари, Кредит Милионери така наречената "Теория на Creative Destruction" но в крайна сметка Колективният Запад искаше да усвои едни Територии и Пазари и това беше целта на Занятието!

    14:57 16.04.2026

  • 8 Българин

    1 5 Отговор
    Посоката е Правилна, но Реформите ги няма. Олигарсите на които, чрез невъзвращаеми Кредити и Подарен Бизнес от Приватизацията, се превърнаха в Бизнесмени - "Работодатели", Икономически и Технологично Неграмотни, поддържат Олигархичната Икономика. С такава Икономика Повишаване на Покупателната Способност и Жизненият Стандарт на Българина, не може да се очаква. За Русофилите и Носталгиците, които Пишат Анонимни Коментари, трябва да е ясно: Разбиването на Банковата Система, Фалита на Държавата и Проведената Приватизация, Създателите на настоящите Олигарси, се Извърши от бившата Болшевизирана Комунистическа Партия и техният Основен Инструмент ДС. Фалита на Държавата бе Извършен от Правителството на Луканов, а Приватизацията по Московският Модел на Академик Чобайс, от Внедреният в СДС Агент на ДС - Иван Костов. Конституцията на "Прехода", разбила Политическите Партии и предала Суверена от Народа на Парламентарното Мнозинство, бе Създадена и Утвърдена чрез Манипулирани Избори от Мнозинството на БКП/БСП и Внедрените Агенти на ДС като Георги Марков, Жельо Желев, Доктор Петър Берон и сие. Народът беше Излъган, а тези които уж се Нагърбиха да Утвърдят Демокрация, се Оказаха Некомпетентни както да Въведат Лустрацията, така и да Проведат Реформи, с които България да тръгне към Конкурентно Способната Пазарна Икономика.

    14:59 16.04.2026

  • 9 Българин

    3 4 Отговор
    3500 човека бяха изхвърлени на улицата от РУСКИЯ СОБСТВЕНИК на "Булгартабак холдинг".
    Да уточня - 79.83% от холдинга е собственост на Внешторгбанк - банката на Путин и ФСБ.
    Целият холдинг беше буквално харизан от Борисов на Пеевски още в първия му мандат за смешните 50 милиона.
    Заводи, складови бази и складова наличност, търговски представителства, транспорт, търговски марки и пазар, почивни станции.
    Само едно от горните пера струва повече.
    Само толкова струва пазарната оценка на марката Виктори.
    Преди време западните ВАТ и Филип Морис предлагаха за холдинга близо 1 милиард.
    Какво направиха руснаците ли?!
    Веднага започнаха дива контрабанда към Турция и Близкия изток.
    Използвайки каналите на бившата ни Държавна сигурност по линия на ПКК.
    След това русначците сринаха завода в София, машините и съоръженията изнесоха в съседна Сърбия, а работниците изхвърлиха на улицата.
    Да сте чули профсъюзите да мъцнат ?!
    Да сте чули Бойко да си иска обезщетенията за нарушения приватизационен договор?!
    Вместо това депутати на ГЕРБ внесоха в парламента закон, с който искаха опрощаване на неустойките за Булгартабак.
    Това е същността на Борисов и ГЕРБ.
    Това е и същността на всички останали съветски мекерета в парламента.
    Едно от първите неща на първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
    На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.

    15:00 16.04.2026

  • 10 ХА ХА ХА

    8 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ЕВРЕИТЕ СТАНАХА НАЙ - ГОЛЕМИТЕ УБИЙЦИ , ФАШИСТИ И НАЦИСТИ НА СВЕТА , ЗАЕДНО СЪС ЯНКИТЕ КОИТО СТАНАХА ПЪК НАЙ - ГОЛЕМИТЕ ПИРАТИ НА ВЕКА ! ЗА ТЯХ ЕС КАКВО КАЗВА ? ЧЕ УБИВАТ ДЕМОКРАТИЧНО !

    15:01 16.04.2026

  • 11 Българин

    3 4 Отговор
    Иван Вазов след разочарованието му от истинските намерения на Русия.

    РУСИЯ
    Ив. Вазов

    О, руси, о, братя славянски,
    защо сте вий тука? Защо сте
    дошле на полята балкански
    немили, неканени гости?
    Желали би вас възхитени
    да срещнем со сълзи и с китки...
    Но идете вий настървени,
    на грозни зовете ни битки!
    Желали би вас да прегърнем
    и тоз път сърдечно, горещо.
    Но взорът ви свети зловещо...
    Как ръце сега да разгърнем?
    О, руси! Аз друг път ви славях
    за подвиг велик и чутовен,
    високо ви ликът поставях
    във мойта душа, в мойта песен!
    Вий някога знаме Христово
    развяхте за благо човешко -
    строшихте ни игото тежко,
    а днеска ни носите ново!
    И пак не ви мразим (не крия:
    обича ви още народа);
    но любим и свойта свобода,
    стократно по любим я ния.
    За тоз кумир ния се бием
    и с чужд, и със близък упорно
    и няма ний врат да превием
    пред никакво иго позорно!
    О, колко ви, братя, желая!
    О, как би желал, братя клети,
    свобода и вам, и за нея,
    кат нас да живейте и мpете!

    15:07 16.04.2026

  • 12 Българин

    2 3 Отговор
    България престана да съществува през 1944 г. когато червената армия я окупира и Кремъл инсталира свое марионетно правителство. За щастие СССР се саморазпадна и България се освободи от руското робство в съществуващите към този момент граници. Сега представете си какво щеше да стане ако Русия не ни беше "освободила" от турците. Щяхме да изчакаме още 30 години Османската империя да се саморазпадне и България да се освободи в съществуващите по турско време граници. Щяхме да запазим Македония, Северна Добруджа, половин днешна Сърбия и Беломорска Тракия. За жалост Русия не искаше тази голяма и независима България да й се пречи по пътя към проливите и затова дановидно изпревари събитията и ни "освободи" от половината ни земя. На всичко отгоре ни проми мозъците с пропаганда за да сме й благодарни за това. "Освобождението" се оказа по-голяма катастрофа от "робството", когато Македония, Беломорска Тракия, Северна Добруджа и Поморавието си останаха 500 години български. Там живееха българи, които наричаха себе си българи, говориха на български език и спазваха българските обичаи. Какво стана след "освобождението"? Тези земи бяха откъснати от България и там вече българи няма.

    15:09 16.04.2026

  • 13 хмммм

    8 0 Отговор
    По нареждане на Натахяху са думнали българина!

    15:09 16.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ганчо Ганев

    2 2 Отговор
    Член 61 на Търновската конституция:
    Всеки роб, който стъпи на българска земя, става свободен.

    Затова дийде Димитровската, Живковската, Близнашката и вече 81 години сме роби!!! Българино, разбра ли , кой те в таз робска люлка люлее?????????

    15:13 16.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 каунь

    5 1 Отговор
    убиха човека гадовете а нащи мълчат никакви претенции!?

    15:18 16.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 пресолена

    1 1 Отговор
    тоя ли дръпна шалтера метрото или беше друг?

    15:19 16.04.2026

  • 20 Перо

    2 2 Отговор
    И тоя тъпак иска да намаже нещо от случая, но си няма понятие от международни организации, мисли си, че това е циганията в БГ, без работеща съдебна система! Служителите на ООН са застраховани за живот и обезщетение за погребение и сумите са утвърдени и съгласувана с кандидата, още преди назначението. За ООН е важно, дали няма прекъсване на договора и дали е загинал при мисия! Другото не е работа на новоизлюпени адвокати!

    15:22 16.04.2026

  • 21 Майора

    3 2 Отговор
    Атентаторът от метрото да ми говори за Конституция след като я наруши е срам и позор! И май прекалено бърка защото последните промени ги направи юриста безредици стаж Ристьо и неговата секретарка Надка!И стига си говорил срещу съюзниците , нима любим Путин не върши същото в Украйна!

    15:23 16.04.2026

  • 22 Никой

    0 0 Отговор
    Нямаме право на мнение - поне да даваха някак права - но и това няма.

    Ще преживеем някак.

    Защо да е по-хубава Търновската Конституция - тя е Монархическа.

    То да се спазваше - отиди в магазина с Констиуцията - искат ти пари.

    15:44 16.04.2026

  • 23 измерил разстояние

    0 0 Отговор
    Командирът на танка е измерил разстоянието и е програмирал снаряда така, че да се взриви над главите на хората, които са били на веранда, а не при удар в твърд предмет.

    15:46 16.04.2026

