Адвокат Минчо Спасов пред ФАКТИ: Според доклад на ООН имаме умишлено убийство на Марин Маринов (ВИДЕО)

Имаме много ясни показания в доклад на ООН, че става дума за умишлено убийство при смъртта на Марин Маринов. (б.р. – след инцидента в началото на 2025 г. Израел промени позицията си и пое отговорност за смъртта на загиналия в Ивицата Газа служител на ООН Марин Маринов. Израелската армия съобщи, че след разследване е установено, че българинът е бил убит от израелски танков снаряд.) Тогава бяха ранени и още осем души, включително французи. Френската прокуратура също се намеси, но засега няма повече информация по въпроса. При тях има тежко ранени от този инцидент. Става въпрос не за случайно деяние, а за стрелба със снаряд, изстрелян от танк „Меркава“. Командирът на танка е измерил разстоянието и е програмирал снаряда така, че да се взриви над главите на хората, които са били на веранда, а не при удар в твърд предмет. По този начин е отнел живота на Марин Маринов. Това може да се нарече умишлено убийство. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Минчо Спасов.
„Днес се навършват 147 години от приемането на Търновската конституция от Учредителното събрание на България. И през всичките тези години Търновската конституция се оказа най-добрата, която сме имали. Последните промени в сегашната конституция, приета през 1991 година, бяха голямо разочарование, което доведе до блокиране на промените в съдебната система. Реформите не могат да се случат. А Търновската конституция беше една от най-напредничавите в Европа. Тя е взета като образец от Белгия. Разбира се, руското управление я наложи – имало е Учредително събрание, в което е участвал и моят прадядо, което я е приело като формален акт“, сподели още юристът.
„През 1989 година бяхме радостни, че падна член първи от Конституцията на БКП. Това беше положително начало за мнозина. Но какво се случи след това? Общо разочарование – не само от нашата Конституция, а и от посоката, в която тръгна светът. Виждаме, че и в момента американската политика може да се доближава до тази на Съветския съюз, от която бягахме. И всички ние, които през 1989-та викахме по площадите, днес изпитваме силно разочарование, а понякога и съмнение от това, което настъпи. Виждаме как наши съюзници убиват деца в Иран, как наши съюзници осъществяват геноцид в Газа. Всичко това не е повод за радост, а за тъга и размисъл. Промяната сама по себе си не е нещо лошо. Но дали промяната в нашето отношение към Конституцията е добра? Ако мисля по същия начин, както преди 30 години, това означава, че съм загубил 30 години от живота си, защото човек живее и се развива“, каза още адвокат Минчо Спасов.
1 Да,
14:38 16.04.2026
2 Ивелин Михайлов
14:47 16.04.2026
3 Българин
Поколение, на което подаръците му ги носеше дядо Мраз, а не дядо Коледа.
Поколение, възпитано от люлката в обич към БКП, КПСС и СССР.
Поколение, което в училище учеше, че обирджиите на мандри са герои.
Поколение, което учеше за героя Павлик Морозов, предал баща си защото скрил малко жито за да не умре Павлик от глад.
Поколение, което гледаше в кината как герои убиват български генерал.
Поколение, което израсна по опашките.
Поколение, което всяко лято ходеше на море в дървени бараки с тоалетна в гората.
Поколение, което не знаеше какво е страх и заключена врата. Защото не знаеше, че убийствата и изнасилванията тогава бяха повече от сега.
Поколение, което не загиваше по пътищата, нищо че тогава загиваха два пъти повече хора по пътищата.
Поколение, което не можеше да се дореди за месо, а когато се доредеше му спираха тока и не можеше да го сготви.
Отива се поколение, което уважаваше барманите и сервитьорите повече от професорите. Защото можеха да му сервират Кока Кола.
Поколение, което от дете се учеше да е тарикат и доносник. Например да продаде някоя въшка на приятел и после да го изпорти.
Поколение, което от пети клас тръгваше да помага на цъфтящото българско земеделие.
Поколение, купуващо с връзки, правещо кариера с връзки и ядящо банани за Нова година.
Отива си едно поколение! Поколение, което никога няма да се върне!
14:51 16.04.2026
4 Българин 🇧🇬
14:51 16.04.2026
5 Българин
14:51 16.04.2026
6 Българин 🇧🇬
До коментар #3 от "Българин":Не се тревожи ! Дойде новото евроатлантическо поколение , с герои забогатели мутри и проститутки .
7 Българин
На Запад всичко това беше обяснено на нашите Полит Комисари, Кредит Милионери така наречената "Теория на Creative Destruction" но в крайна сметка Колективният Запад искаше да усвои едни Територии и Пазари и това беше целта на Занятието!
8 Българин
14:59 16.04.2026
9 Българин
Да уточня - 79.83% от холдинга е собственост на Внешторгбанк - банката на Путин и ФСБ.
Целият холдинг беше буквално харизан от Борисов на Пеевски още в първия му мандат за смешните 50 милиона.
Заводи, складови бази и складова наличност, търговски представителства, транспорт, търговски марки и пазар, почивни станции.
Само едно от горните пера струва повече.
Само толкова струва пазарната оценка на марката Виктори.
Преди време западните ВАТ и Филип Морис предлагаха за холдинга близо 1 милиард.
Какво направиха руснаците ли?!
Веднага започнаха дива контрабанда към Турция и Близкия изток.
Използвайки каналите на бившата ни Държавна сигурност по линия на ПКК.
След това русначците сринаха завода в София, машините и съоръженията изнесоха в съседна Сърбия, а работниците изхвърлиха на улицата.
Да сте чули профсъюзите да мъцнат ?!
Да сте чули Бойко да си иска обезщетенията за нарушения приватизационен договор?!
Вместо това депутати на ГЕРБ внесоха в парламента закон, с който искаха опрощаване на неустойките за Булгартабак.
Това е същността на Борисов и ГЕРБ.
Това е и същността на всички останали съветски мекерета в парламента.
Едно от първите неща на първото му правителство беше да даде на концесия единствения ни петролен терминал на Лукойл на пристанище Росенец, барабар с цялото пристонище.
На цената на концесията на един плаж - за 750 хил. евро.
10 ХА ХА ХА
11 Българин
РУСИЯ
Ив. Вазов
О, руси, о, братя славянски,
защо сте вий тука? Защо сте
дошле на полята балкански
немили, неканени гости?
Желали би вас възхитени
да срещнем со сълзи и с китки...
Но идете вий настървени,
на грозни зовете ни битки!
Желали би вас да прегърнем
и тоз път сърдечно, горещо.
Но взорът ви свети зловещо...
Как ръце сега да разгърнем?
О, руси! Аз друг път ви славях
за подвиг велик и чутовен,
високо ви ликът поставях
във мойта душа, в мойта песен!
Вий някога знаме Христово
развяхте за благо човешко -
строшихте ни игото тежко,
а днеска ни носите ново!
И пак не ви мразим (не крия:
обича ви още народа);
но любим и свойта свобода,
стократно по любим я ния.
За тоз кумир ния се бием
и с чужд, и със близък упорно
и няма ний врат да превием
пред никакво иго позорно!
О, колко ви, братя, желая!
О, как би желал, братя клети,
свобода и вам, и за нея,
кат нас да живейте и мpете!
12 Българин
13 хмммм
15 Ганчо Ганев
Всеки роб, който стъпи на българска земя, става свободен.
Затова дийде Димитровската, Живковската, Близнашката и вече 81 години сме роби!!! Българино, разбра ли , кой те в таз робска люлка люлее?????????
17 каунь
19 пресолена
20 Перо
21 Майора
22 Никой
Ще преживеем някак.
Защо да е по-хубава Търновската Конституция - тя е Монархическа.
То да се спазваше - отиди в магазина с Констиуцията - искат ти пари.
23 измерил разстояние
