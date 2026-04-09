Елена Поптодорова: Израел ще преследва целта си до последна капка кръв

9 Април, 2026 19:10

Ще има едно много странно примирие – крехко и изпъстрено с военни действия

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Атаките срещу Ливан и действията на Израел срещу „Хизбула“ бяха очаквани и дори неизбежни, въпреки тежките последици и жертвите. Това заяви в „Лице в лице“ дипломатът и бивш посланик на страната ни в САЩ - Елена Поптодорова.

По думите ѝ целта на Израел остава ясна – пълно обезсилване и унищожаване на „Хизбула“. Тя допълва, че подобна стратегия съвпада и с личния интерес на премиера Бенямин Нетаняху.

В същото време обаче целите на САЩ не съвпадат напълно с тези на Израел. Първоначално Вашингтон е преследвал по-широк набор от цели, включително смяна на властта, ограничаване на ядрената и балистичната програма и прекратяване на подкрепата за терористични организации. Сега обаче приоритетите се пренареждат.

Според Поптодорова към момента най-важната цел за САЩ е освобождаването на корабоплаването в Ормузкия проток, за да се избегнат тежки икономически последици в глобален мащаб. Именно затова американското военно присъствие в региона остава значително, като няма изгледи за изтегляне на силите.

Тя очаква обявеното примирие да бъде удължавано, но предупреждава, че то ще бъде крехко и съпътствано от постоянни спорадични военни действия. По думите ѝ удари вече продължават на територията на Ливан, а Иран дава сигнали, че ще отвръща в други части на региона.

„Ще има едно много странно примирие – крехко и изпъстрено с военни действия“, посочва тя.

Дипломатът е скептична и относно възможността „Хизбула“ да бъде унищожена единствено чрез военни действия. „Те са проникнали в тъканта на държавата – осигуряват здравеопазване, образование, доставки на храни. Животът на хората е зависим от тях“, обяснява Поптодорова.

Според нея това прави невъзможно бързото им елиминиране, тъй като няма ясно разграничение между военно и политическо крило, както при други организации в миналото. Освен това ливанските власти нямат достатъчно сила и единство, за да се справят самостоятелно.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Собствената :)

    46 2 Отговор
    Бум Бум телавив

    19:12 09.04.2026

  • 2 Дърта крадла

    74 2 Отговор
    Елена Поптодорова: Израел ще преследва целта си до последна капка крем....!

    19:13 09.04.2026

  • 3 Това.....

    34 0 Отговор
    защо не си......

    19:13 09.04.2026

  • 4 Офанзивен дефанзив

    56 0 Отговор
    Ленче Кремче пак изплиска легена!...
    "... подобна стратегия съвпада и с личния интерес на премиера Бенямин Нетаняху" Това изречение означава ли, че Биби води всички войни заради личен интерес? Международните отношения нямат значение?!
    Да не излезе прав Тъкър Карлсън в неговия документален филм - нещо много започнаха да се навързват нещата...

    19:14 09.04.2026

  • 5 авраам

    50 1 Отговор
    Тая сбъркана кукувица да се маже с повече крем, че вече е съвсем плашило

    19:15 09.04.2026

  • 6 Ленуца равитодорова

    36 0 Отговор
    Е много в Час, с Жебчиските истории

    19:15 09.04.2026

  • 7 Защо е необходимо кремчето

    28 0 Отговор
    да обяснява на европейските висшибна управляващи че конфликтът няма да приключи както те очакват в следващия месец или месеци и да тръгнат горивата и Европейския съюз да се измъкне от инфлацията която го очаква. Спуснатите парашутисти на чело в Брюксел не осъзнават ли че в близко бъдеще Европейския съюз така ще се тресе че ще ни повлече

    19:16 09.04.2026

  • 8 Файърфлай

    38 0 Отговор
    Твоите цели са по-скромни-няколко луксозни помади...

    19:16 09.04.2026

  • 9 Сатана Z

    29 0 Отговор
    Приживе преди да се спомине през 2023 год.Хенри Кисинджър беше споменал,че Израел няма да го има до 10 години.
    До последният жив евреин,а те не са много на окупираните палестински територии

    19:16 09.04.2026

  • 10 Кико

    32 0 Отговор
    Тази да я преследват талибаните до последна капка спрем.я.

    Коментиран от #17

    19:17 09.04.2026

  • 11 Цитат

    2 24 Отговор
    Позволете ми да кажа, че ще сложим край на тази война. Ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте ми, Русия ще плати цената

    19:18 09.04.2026

  • 12 Как

    33 0 Отговор
    така Израел не случи на съседи, че се налага да воюва с всичките. Има ли съсед с когото да не е воювал и да не му е отнел територии? Вече се зъби и на Турция.

    19:18 09.04.2026

  • 13 ПОЛША

    31 1 Отговор
    ТАЯ КРАДЛА ДА ВЪРНЕ КРЕМОВЕТЕ ОТ МАГАЗИНИТЕ НИ.

    19:19 09.04.2026

  • 14 В градът

    20 1 Отговор
    На Апостола на българската свобода ......масово се ку.пуват гла...сове за младото пра...се------срам.

    19:19 09.04.2026

  • 15 ОБАЧЕ КРЪВТА Е ПАЛЕСТИНСКА

    18 0 Отговор
    Нали така.

    19:19 09.04.2026

  • 16 Ленче кремче

    23 1 Отговор
    Бах тоо вампир...

    Коментиран от #21

    19:20 09.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 пешо

    30 1 Отговор
    боклук , да убиваш цивилни граждани каква цел е това оди да гепиш кремчета

    Коментиран от #25

    19:24 09.04.2026

  • 19 колекционерката на одеклони

    16 1 Отговор
    ще преследва целта си до последна капка одеклон

    19:24 09.04.2026

  • 20 Мими Кучева🐕

    15 2 Отговор
    До последна капка крем!💋🤣🤣🤣👍

    19:25 09.04.2026

  • 21 И да ме трият и да не ме трият

    19 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ленче кремче":

    те таа да се събере с онова нещо надето на външно и да си чистят паяжините взаимно.Никой друг не би се навил.

    19:25 09.04.2026

  • 22 Смешник

    14 1 Отговор
    Ще преследва докато Нетаняху е жив ако е жив

    19:25 09.04.2026

  • 23 Без Израел

    2 14 Отговор
    вече щяхме да носим чалми!

    19:27 09.04.2026

  • 24 Вагизан перфект

    9 1 Отговор
    За овлажняване преди сън.....

    19:27 09.04.2026

  • 25 На Хизбула

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "пешо":

    какви са униформите?

    19:28 09.04.2026

  • 26 Израел

    12 0 Отговор
    не няма стратегия какво точно иска да постигне с действията си. Няма как да избият всички палестинци, всички ливанци, сирийци, че и йорданци. След 10-15 години никой в САЩ няма да се интересува от Израел и неговите постоянни претенции. Новите поколения американски евреите не се интересуват от Тората, още по-малко от някаква малка държава на десетки хиляди километри от тях.
    Дали въобще ще има такава държава след две десетилетия не е въобще сигурни

    19:29 09.04.2026

  • 27 израел преследва своята гибел...

    12 0 Отговор
    и накрая ше фурга атом...тъй пише в учебниците...войната ше е 30 години...а на бас...

    19:29 09.04.2026

  • 28 Попкремова

    9 0 Отговор
    До последна капка крем.

    19:30 09.04.2026

  • 29 КРАДЛАТА ЕЛЕНА

    11 1 Отговор
    Еленово, крадло, върни крема или го плати!

    19:31 09.04.2026

  • 30 Хе Хе

    8 0 Отговор
    Дай да краднем некое кремче.

    19:32 09.04.2026

  • 31 Инконти Ненцова

    11 0 Отговор
    Ного младее. Направо е демократичната Цола Драгойчева

    19:32 09.04.2026

  • 32 Коста

    6 0 Отговор
    По-скоро ще елиминират Поптодорова отколкото Хизбула

    19:37 09.04.2026

  • 33 Бай Курти

    7 0 Отговор
    Ада да погълне злото творение Нетаняху! Погуби хиляди невинни животи, за да отърве собствената си кожа!

    19:38 09.04.2026

  • 34 Крала

    10 0 Отговор
    и тя лъсна !

    19:38 09.04.2026

  • 35 Стеф

    14 0 Отговор
    След интервюто, водещата проверила ли си е вещите?

    19:40 09.04.2026

  • 36 Дачко Яворов

    6 0 Отговор
    Да разбираме, че тези убити цивилни 200+ човека само през вчерашния ден в Сирия не я впечатляват по някакъв начин?

    19:42 09.04.2026

  • 37 Той

    4 0 Отговор
    Тази женица ни обясни, че маже да вали, а може и да не вали. За какво изобщо я канят да коментира? Не е лошо, преди да е излезнала от студиото, да се провери за липси.

    19:43 09.04.2026

  • 38 Оракула от Делфи

    6 0 Отговор
    А бе , от къде я намерихте тази джепчийка, ... дипломат била ,
    Борисов я прати в САЩ, да му оправя далаверите дето беше забъркал, като винаги!!!

    19:43 09.04.2026

  • 39 ЕГАТИ ЛУДАТА

    10 0 Отговор
    ЖЕНА,ПЪЛНУ КУКУ.

    19:43 09.04.2026

  • 40 безпартиен

    6 0 Отговор
    Тази ако прочете коментарите за себе си и има поне малко чест и достойнство, ще спре да се показва пред хората и да дава мнения!

    Коментиран от #54

    19:44 09.04.2026

  • 41 мдаааа

    3 0 Отговор
    И тия кат х0х0лите ша го карат до последния евреин...

    19:46 09.04.2026

  • 42 В Иран режат ръце за кражба

    9 0 Отговор
    На парафюмчета!

    19:48 09.04.2026

  • 43 Чапай

    6 0 Отговор
    Мислех да отворя магазин за кремове,но гледам тая се появи...към нещо друго ще се насоча.

    19:50 09.04.2026

  • 44 Тва

    3 0 Отговор
    Да ти е кеф да го утрепеш.

    19:53 09.04.2026

  • 45 Някой

    4 0 Отговор
    Защо пускат лудите за Великден.

    19:55 09.04.2026

  • 46 Град Козлодуй

    4 0 Отговор
    Ленче Кремче като каква се изказва?!Тая крадла защо въобще я канят по студиата?!Срам и резил за БГ,но за сметка на това е рекламното лице на атлантганьовците!ПОЗОР!

    19:55 09.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ачо

    2 0 Отговор
    Сбръчкана откачалка!

    19:57 09.04.2026

  • 49 Иванчо

    1 0 Отговор
    Като за бивша преводачка на Тодор Живков, го дава добре.

    19:57 09.04.2026

  • 50 Хаха

    3 0 Отговор
    Язък за кремовете. Сгърчено кравешко ла--о.

    19:57 09.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Силициев й

    0 0 Отговор
    Хм.Чия кръв? Уточнявайте ги тия приказки де!

    20:00 09.04.2026

  • 53 Ами

    0 0 Отговор
    Докато Ленчето се е мазала с кремчето е пропуснала, че
    няколко арабски държави от Персийския залив си призаха,
    че Хизбула е финансирана от Израел чрез тях.

    20:00 09.04.2026

  • 54 Силиций

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "безпартиен":

    Има само интереси и зависимост,друго не .
    Жалкото е, че не е само този български политик.

    20:02 09.04.2026

  • 55 Георгиев

    0 1 Отговор
    Няма необходимост от гръмко представяне: дипломатът. Пишете бившият агент на ДС и настояща крадла, от свитата на Сорос в Атлантическия клуб. Това е по правдиво. Еврейският й произход е бил двигател в кариерата й.
    Да е жива и здрава!

    20:04 09.04.2026

  • 56 Дик диверсанта

    0 0 Отговор
    И нали не сте забравили руските фашисти, които са в основата на всеки конфликт по света. Те трябва да бъдат унищожени, и Израел знае това.

    20:04 09.04.2026

