Елена Поптодорова: Израел ще преследва целта си до последна капка кръв

Атаките срещу Ливан и действията на Израел срещу „Хизбула“ бяха очаквани и дори неизбежни, въпреки тежките последици и жертвите. Това заяви в „Лице в лице“ дипломатът и бивш посланик на страната ни в САЩ - Елена Поптодорова.

По думите ѝ целта на Израел остава ясна – пълно обезсилване и унищожаване на „Хизбула“. Тя допълва, че подобна стратегия съвпада и с личния интерес на премиера Бенямин Нетаняху.

В същото време обаче целите на САЩ не съвпадат напълно с тези на Израел. Първоначално Вашингтон е преследвал по-широк набор от цели, включително смяна на властта, ограничаване на ядрената и балистичната програма и прекратяване на подкрепата за терористични организации. Сега обаче приоритетите се пренареждат.

Според Поптодорова към момента най-важната цел за САЩ е освобождаването на корабоплаването в Ормузкия проток, за да се избегнат тежки икономически последици в глобален мащаб. Именно затова американското военно присъствие в региона остава значително, като няма изгледи за изтегляне на силите.

Тя очаква обявеното примирие да бъде удължавано, но предупреждава, че то ще бъде крехко и съпътствано от постоянни спорадични военни действия. По думите ѝ удари вече продължават на територията на Ливан, а Иран дава сигнали, че ще отвръща в други части на региона.

„Ще има едно много странно примирие – крехко и изпъстрено с военни действия“, посочва тя.

Дипломатът е скептична и относно възможността „Хизбула“ да бъде унищожена единствено чрез военни действия. „Те са проникнали в тъканта на държавата – осигуряват здравеопазване, образование, доставки на храни. Животът на хората е зависим от тях“, обяснява Поптодорова.

Според нея това прави невъзможно бързото им елиминиране, тъй като няма ясно разграничение между военно и политическо крило, както при други организации в миналото. Освен това ливанските власти нямат достатъчно сила и единство, за да се справят самостоятелно.