Елена Поптодорова: Израел ще преследва целта си до последна капка кръв

Атаките срещу Ливан и действията на Израел срещу „Хизбула“ бяха очаквани и дори неизбежни, въпреки тежките последици и жертвите. Това заяви в „Лице в лице“ дипломатът и бивш посланик на страната ни в САЩ - Елена Поптодорова.
По думите ѝ целта на Израел остава ясна – пълно обезсилване и унищожаване на „Хизбула“. Тя допълва, че подобна стратегия съвпада и с личния интерес на премиера Бенямин Нетаняху.
В същото време обаче целите на САЩ не съвпадат напълно с тези на Израел. Първоначално Вашингтон е преследвал по-широк набор от цели, включително смяна на властта, ограничаване на ядрената и балистичната програма и прекратяване на подкрепата за терористични организации. Сега обаче приоритетите се пренареждат.
Според Поптодорова към момента най-важната цел за САЩ е освобождаването на корабоплаването в Ормузкия проток, за да се избегнат тежки икономически последици в глобален мащаб. Именно затова американското военно присъствие в региона остава значително, като няма изгледи за изтегляне на силите.
Тя очаква обявеното примирие да бъде удължавано, но предупреждава, че то ще бъде крехко и съпътствано от постоянни спорадични военни действия. По думите ѝ удари вече продължават на територията на Ливан, а Иран дава сигнали, че ще отвръща в други части на региона.
„Ще има едно много странно примирие – крехко и изпъстрено с военни действия“, посочва тя.
Дипломатът е скептична и относно възможността „Хизбула“ да бъде унищожена единствено чрез военни действия. „Те са проникнали в тъканта на държавата – осигуряват здравеопазване, образование, доставки на храни. Животът на хората е зависим от тях“, обяснява Поптодорова.
Според нея това прави невъзможно бързото им елиминиране, тъй като няма ясно разграничение между военно и политическо крило, както при други организации в миналото. Освен това ливанските власти нямат достатъчно сила и единство, за да се справят самостоятелно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Офанзивен дефанзив
"... подобна стратегия съвпада и с личния интерес на премиера Бенямин Нетаняху" Това изречение означава ли, че Биби води всички войни заради личен интерес? Международните отношения нямат значение?!
Да не излезе прав Тъкър Карлсън в неговия документален филм - нещо много започнаха да се навързват нещата...
19:14 09.04.2026
9 Сатана Z
До последният жив евреин,а те не са много на окупираните палестински територии
19:16 09.04.2026
Коментиран от #21
19:20 09.04.2026
18 пешо
Коментиран от #25
19:24 09.04.2026
21 И да ме трият и да не ме трият
До коментар #16 от "Ленче кремче":те таа да се събере с онова нещо надето на външно и да си чистят паяжините взаимно.Никой друг не би се навил.
19:25 09.04.2026
25 На Хизбула
До коментар #18 от "пешо":какви са униформите?
19:28 09.04.2026
Дали въобще ще има такава държава след две десетилетия не е въобще сигурни
19:29 09.04.2026
27 израел преследва своята гибел...
38 Оракула от Делфи
Борисов я прати в САЩ, да му оправя далаверите дето беше забъркал, като винаги!!!
19:43 09.04.2026
53 Ами
няколко арабски държави от Персийския залив си призаха,
че Хизбула е финансирана от Израел чрез тях.
20:00 09.04.2026
54 Силиций
До коментар #40 от "безпартиен":Има само интереси и зависимост,друго не .
Жалкото е, че не е само този български политик.
20:02 09.04.2026
55 Георгиев
Да е жива и здрава!
20:04 09.04.2026
56 Дик диверсанта
20:04 09.04.2026