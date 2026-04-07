Любомир Кючуков: Техеран ни смята за участник във войната

България се превръща в неволен участник във войната между Съединените щати и Иран заради присъствието на американски военни самолети на наша територия. За това предупреди бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток и изтичащия ултиматум на американския президент Доналд Тръмп към Техеран.
Напрежението по оста Вашингтон - Техеран достига критични нива, след като Доналд Тръмп заплаши да унищожи ключова иранска инфраструктура "за една нощ", ако предложеното 45-дневно примирие не бъде прието и Ормузкият проток не бъде отворен. Според Кючуков обаче американският президент игнорира факта, че Иран има ключов глас за прекратяването на огъня.
"Това е поредният финален ултиматум, който ние чуваме. Големият проблем е, че войната се превърна в ежедневие", заяви Любомир Кючуков, цитиран от "Bulgaria ON AIR".
Експертът посочва, че Техеран вече поставя собствени условия за деескалация, сред които са окончателни гаранции за мир, компенсации за транзита през протока и пълно изтегляне на американските бази и войски от региона. Кючуков предупреждава, че евентуална мащабна сухопътна операция крие сериозен риск от дълготрайно затъване на американската армия, без реални изгледи за смяна на режима в ислямската република. По думите му, доскоро съществувалите "червени линии" в международните отношения са категорично пресечени с рутинните удари по обекти на иранска територия.
Особен повод за тревога предизвиква индиректното въвличане на България в бойните действия. Според бившия дипломат, страната ни получава официални ноти от Техеран, които ясно указват, че държавата ни се позиционира като участник в сблъсъка. Причината е присъствието на американски самолети на летището в София.
Въпреки официалната позиция на българските институции, че машините са тук единствено за тренировъчни мисии и не участват в преки военни действия, Кючуков изразява сериозни съмнения относно реалната им логистична функция.
"Се декларират истини, които заобикалят истините", коментира анализаторът. Според него е ясно, че базираните у нас самолети се използват за презареждане на американската бойна авиация извън българското въздушно пространство.
Бившият заместник-министър подчертава, че в България липсва адекватна политическа воля за справяне с кризата и страната ни се движи без ясна посока. Той отчита разминаване между българската дипломация и общоевропейския тон.
"За разлика от Европа, която вече постепенно променя позицията си в антивоенна позиция, България продължава да настоява за прекратяване на ударите от страна на Иран, без да споменава изобщо началото на войната и американските удари", добави Кючуков.
Той отбеляза също, че настоящата война няма нищо общо с Алианса и тиражирането на тезата, че се провежда учение на НАТО, е невярно твърдение. Според експерта доверието към САЩ на международната сцена продължава да спада, което води до осезаем разрив в партньорските отношения между Вашингтон и Стария континент.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Можем да изгоним краварите! И може да потърсим наказателна отговорност на ППедофилите и ГюрУ!
Разбирам г-жа Нейнска като привързаност към етноса ѝ, все пак тя е еврейка по майчина линия, а там за произход важи правилото “ Майката винаги е известна”, но като министър на външните работи просто няма работа в правителството. Ясно на чия страна е, на крака отиде на временно изпълняващ посланик на САЩ, което е безпрецедентно дипломатическо унижение, не само лично, главно на държавата, която представлява.
19:22 07.04.2026
15 Будител
До коментар #6 от "Дориана":Забравяш Монито Паси , как рева като мечка като ни приеха в НАТО
19:24 07.04.2026
