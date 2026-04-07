Любомир Кючуков: Техеран ни смята за участник във войната

7 Април, 2026 18:48 817 19

  • любомир кючуков-
  • иран-
  • израел

Това е поредният финален ултиматум, който ние чуваме. Големият проблем е, че войната се превърна в ежедневие, предупреди дипломатът

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се превръща в неволен участник във войната между Съединените щати и Иран заради присъствието на американски военни самолети на наша територия. За това предупреди бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток и изтичащия ултиматум на американския президент Доналд Тръмп към Техеран.

Напрежението по оста Вашингтон - Техеран достига критични нива, след като Доналд Тръмп заплаши да унищожи ключова иранска инфраструктура "за една нощ", ако предложеното 45-дневно примирие не бъде прието и Ормузкият проток не бъде отворен. Според Кючуков обаче американският президент игнорира факта, че Иран има ключов глас за прекратяването на огъня.

"Това е поредният финален ултиматум, който ние чуваме. Големият проблем е, че войната се превърна в ежедневие", заяви Любомир Кючуков, цитиран от "Bulgaria ON AIR".

Експертът посочва, че Техеран вече поставя собствени условия за деескалация, сред които са окончателни гаранции за мир, компенсации за транзита през протока и пълно изтегляне на американските бази и войски от региона. Кючуков предупреждава, че евентуална мащабна сухопътна операция крие сериозен риск от дълготрайно затъване на американската армия, без реални изгледи за смяна на режима в ислямската република. По думите му, доскоро съществувалите "червени линии" в международните отношения са категорично пресечени с рутинните удари по обекти на иранска територия.

Особен повод за тревога предизвиква индиректното въвличане на България в бойните действия. Според бившия дипломат, страната ни получава официални ноти от Техеран, които ясно указват, че държавата ни се позиционира като участник в сблъсъка. Причината е присъствието на американски самолети на летището в София.

Въпреки официалната позиция на българските институции, че машините са тук единствено за тренировъчни мисии и не участват в преки военни действия, Кючуков изразява сериозни съмнения относно реалната им логистична функция.

"Се декларират истини, които заобикалят истините", коментира анализаторът. Според него е ясно, че базираните у нас самолети се използват за презареждане на американската бойна авиация извън българското въздушно пространство.

Бившият заместник-министър подчертава, че в България липсва адекватна политическа воля за справяне с кризата и страната ни се движи без ясна посока. Той отчита разминаване между българската дипломация и общоевропейския тон.

"За разлика от Европа, която вече постепенно променя позицията си в антивоенна позиция, България продължава да настоява за прекратяване на ударите от страна на Иран, без да споменава изобщо началото на войната и американските удари", добави Кючуков.

Той отбеляза също, че настоящата война няма нищо общо с Алианса и тиражирането на тезата, че се провежда учение на НАТО, е невярно твърдение. Според експерта доверието към САЩ на международната сцена продължава да спада, което води до осезаем разрив в партньорските отношения между Вашингтон и Стария континент.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    25 3 Отговор
    Това не е НЕВОЛЕН участник!!!
    Можем да изгоним краварите! И може да потърсим наказателна отговорност на ППедофилите и ГюрУ!

    Коментиран от #10

    18:51 07.04.2026

  • 2 честен ционист

    12 4 Отговор
    Хубавото Наде да заминава спешно на среща с Лавров. Все някъде са се засичали на младини из коридорите, гаранция се знаят.

    18:51 07.04.2026

  • 3 Мими Кучева🐕

    14 2 Отговор
    Не са прави!Хамериканските самальоти на летището ни докараха редници трудоваци от САЩ ,за да почистят шахтите.🦍🦍🤗🤣👍

    18:51 07.04.2026

  • 4 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    НИЕ СМЕ ОБОЗА НА ОБОРА ЗА ЖАЛОСТ!

    18:55 07.04.2026

  • 5 Касетчалма

    13 1 Отговор
    Всички арабели ви смятат за "участник във войната", а РФ ви е обявила за "вражеска държава". Освен някоя крива ракета, е напълно възможно и някои терористични действия и атентати да има. Така е в клуба на богатите и еврозоната. Айчиститу.

    18:57 07.04.2026

  • 6 Дориана

    16 3 Отговор
    Разбира се , че България става участник във войната срещу Иран, защото Борисов , Желязков и Коалиция Магнитски ни набутаха в Съвета за мир на Тръмп където да угаждаме на прищевките на Тръмп..Сега Желязков, Борисов и Коалиция Магнитски да дадат обяснение пред целия български народ защо включиха България в Съвета за мир на Тръмп и станахме преки участници във войната с Иран. България може да бъде нападната от Иран заради Борисов , Желязков и коалиция Магнитски.

    Коментиран от #15

    18:57 07.04.2026

  • 7 Реалист

    15 0 Отговор
    Иран е в правото си да нанесе масиран ракетен удар по България, откъдето излитат самолетите с гориво за нанасяне удари по Техеран.Всеки нормален човек иска да защити държавата си.Ние като сме американски подлоги,все някой ден ще ни излезе лошия късмет,и заслужено.Да му мислят софиянци най- вече.

    Коментиран от #16

    18:59 07.04.2026

  • 8 Мда

    7 1 Отговор
    Юес хвърчилата са тук заради един Д магнит.

    19:01 07.04.2026

  • 9 Някой

    8 1 Отговор
    А не сме ли? С двуличие няма да се отървем.

    19:04 07.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пенчо

    1 0 Отговор
    кючука откри америка!

    19:13 07.04.2026

  • 12 селяк

    1 0 Отговор
    споко е майна НАТО ша на варди :Д па и топ изтребителе имаме дек немоа фръчат. защитене сме от седАде

    19:17 07.04.2026

  • 13 Будител

    1 0 Отговор
    Големите анализатори . По същата шогика ли събаряте руските паметници , за да не ни нападне Украйна?

    19:21 07.04.2026

  • 14 Минувачка

    1 0 Отговор
    Дипломатът използва израза “ нотите на Иран”. Колко на брой са вече? Пак ли от загриженост за спокойствието на гражданите не се обявяват.
    Разбирам г-жа Нейнска като привързаност към етноса ѝ, все пак тя е еврейка по майчина линия, а там за произход важи правилото “ Майката винаги е известна”, но като министър на външните работи просто няма работа в правителството. Ясно на чия страна е, на крака отиде на временно изпълняващ посланик на САЩ, което е безпрецедентно дипломатическо унижение, не само лично, главно на държавата, която представлява.

    19:22 07.04.2026

  • 15 Будител

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Забравяш Монито Паси , как рева като мечка като ни приеха в НАТО

    19:24 07.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Васил

    0 0 Отговор
    Техеран даже не знае къде се намира банановата република България за тях ще е унижение да похабяват ракети към нас.

    19:31 07.04.2026

