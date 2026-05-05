Димитър Гърдев пред ФАКТИ: Трябват ни бързи реформи, за да спасим 2,7 млрд. евро по ПВУ (ВИДЕО)

Бъдещото правителство на България трябва да положи спешни усилия да отключи парите по ПВУ, защото става въпрос за това, че ако бъдат изпуснати тези 200 милиона евро, които трябваше да бъдат отпуснати по предишните плащания – второ и трето… Същевременно бяха замразени около 157 милиона евро, които са свързани с една процедура. Съществува възможност България да ги получи, когато изпълни изискванията. България по ПВУ трябва да направи определени реформи. Служебното правителство няма никакъв шанс да отпуши транш или да предоговори транш. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ международният анализатор и бивш депутат Димитър Гърдев.

„Първите две плащания бяха свързани с Антикорупционната комисия, която трябва да влезе пак като тема в Народното събрание от новия парламент. Останалите 157 милиона са свързани с условия и мерки за контрол на главния прокурор. Абсолютно същото – това трябва да бъде направено от парламента. И сега правилникът казва, че всички парламентарни процедури от предишното Народно събрание се анулират и новото Народно събрание започва отначало. Ако един закон е внесен и приет дори на първо четене – край. Всичко започва отначало. И това има естествена логика, защото не може парламент, който има друг състав, да приема неща, които са входирани от предходния парламент“, добави гостът.

„Антикорупционните органи имаха различни имена през годините, сливания на различни структури. Всеки разбира, че това не е ефективна работа. Антикорупционно законодателство в България е абсолютно необходимо – това е жизнено важно. Европейската комисия не ни казва какъв точно да бъде моделът. Тя казва, че трябва да имаме антикорупционен орган. Българският парламент определя какъв да бъде той. Това е напълно в правото и в ръцете на следващото мнозинство. Трябват ни бързи реформи, за да спасим 2,7 млрд. евро по ПВУ. Трябва да го направят бързо – не заради тези 200 милиона евро, а заради тези 2,7 милиарда евро, които имаме да получаваме, защото не могат да тръгнат следващите плащания. Не може да прескочим четвъртото плащане и да направим петото. Трудно е, защото предстоят няколко закона, които трябва бързо да бъдат внесени и скоро да бъдат гласувани, да минат през обсъждания. А периодът до края на август е много кратък. Тези плащания трябва да получим дотогава, след което нещата приключват“, каза още Гърдев.

