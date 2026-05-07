Явор Куюмджиев пред ФАКТИ: „Лукойл“ можеше да печели повече от керосин, но това не се случи (ВИДЕО)

7 Май, 2026 14:38 508 4

Решенията в управлението ощетяват интересите на собственика, казва енергийният експерт

Работата на особения управител Румен Спецов в управлението на една компания като „Лукойл“ няма нищо общо с данъците. Той освободи голяма част от висшия мениджмънт, който управлява рафинерията, уволни производствения директор, след което не се вслуша в призивите за самата работа на компанията. Нашата рафинерия е единствената на Балканите, която може да произвежда керосин. Той можеше да увеличи доставките и да произвежда повече керосин, за да направи рафинерията печеливша. Всички тези усилия да не се прави това ощетяват интересите на акционера, защото собствеността никой не е отнел от швейцарската компания, която е собственик. Швейцарците се говори, че може и да заведат дело срещу България за 3,5 милиарда евро. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Явор Куюмджиев, енергиен експерт.

„Тук се навеждам на мисълта, че новото правителство и новият министър ги чакат много големи предизвикателства. Новият министър ще трябва да промени начина, по който особеният управител се отнася към собствеността, която му е била поверена. Има най-различни информации, които витаят в пространството. Уволнението, нежеланието да се увеличи производството на керосин – говори се за изпълнение на едно противоречиво указание от предишното правителство: хем да се намаляват цените на пазара, хем да не се ощетяват интересите на собственика. Няма как да намаляваш печалбите на дружеството, за да направиш по-ниски цени, и едновременно с това да защитаваш интересите на собственика. Естественият и стопроцентов интерес на собственика е дружеството да печели максимално“, добави гостът.

„И други държави управляваха собственост на „Лукойл“ чрез особен управител, но там не бяха накърнени правата на собствениците. Частната собственост в целия цивилизован свят е неприкосновена, докато в работата на нашия особен управител има няколко неща, които са много интересни. Отговорността е негова, но всъщност в правомощията му бе заложено, че той не може да бъде съден и е освободен от съдебна отговорност“, каза още Явор Куюмджиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    3 0 Отговор
    Как да го кажа - Спецов е сметкар!!! А сметкарите не стават за ръководители на друго, освен на сметки, защото са крайно лишени от въображение и идеи, когато свършат числата!!!

    14:42 07.05.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    КОГАТО МУСКУЛ УВОЛНИ
    ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ДИРЕКТОР СИ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
    ..... ЩОТО РАФИНЕРИЯ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ ЗАВОД ЗАВИСИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ , А НЕ
    ОТ ЧАНТАДЖИЯ

    14:44 07.05.2026

  • 3 ПеПедофил

    1 0 Отговор
    Важното е че подкрепихме правителството на Жулезко водопада в 5-6 вота на недоверие, набутахме на Хасан изгората за управител на Нефтохим и осигурихме на аериканските самолети евтино говори да бомбят Иран, че да се вдигат цените на горивата!

    14:48 07.05.2026

  • 4 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    0 2 Отговор
    Целта не е Московията да печели повече, а да се намали цената на Лукоил Бургас и България да си я купи за 1€ .

    14:51 07.05.2026

