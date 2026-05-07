Явор Куюмджиев пред ФАКТИ: „Лукойл“ можеше да печели повече от керосин, но това не се случи (ВИДЕО)

Работата на особения управител Румен Спецов в управлението на една компания като „Лукойл“ няма нищо общо с данъците. Той освободи голяма част от висшия мениджмънт, който управлява рафинерията, уволни производствения директор, след което не се вслуша в призивите за самата работа на компанията. Нашата рафинерия е единствената на Балканите, която може да произвежда керосин. Той можеше да увеличи доставките и да произвежда повече керосин, за да направи рафинерията печеливша. Всички тези усилия да не се прави това ощетяват интересите на акционера, защото собствеността никой не е отнел от швейцарската компания, която е собственик. Швейцарците се говори, че може и да заведат дело срещу България за 3,5 милиарда евро. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Явор Куюмджиев, енергиен експерт.



„Тук се навеждам на мисълта, че новото правителство и новият министър ги чакат много големи предизвикателства. Новият министър ще трябва да промени начина, по който особеният управител се отнася към собствеността, която му е била поверена. Има най-различни информации, които витаят в пространството. Уволнението, нежеланието да се увеличи производството на керосин – говори се за изпълнение на едно противоречиво указание от предишното правителство: хем да се намаляват цените на пазара, хем да не се ощетяват интересите на собственика. Няма как да намаляваш печалбите на дружеството, за да направиш по-ниски цени, и едновременно с това да защитаваш интересите на собственика. Естественият и стопроцентов интерес на собственика е дружеството да печели максимално“, добави гостът.



„И други държави управляваха собственост на „Лукойл“ чрез особен управител, но там не бяха накърнени правата на собствениците. Частната собственост в целия цивилизован свят е неприкосновена, докато в работата на нашия особен управител има няколко неща, които са много интересни. Отговорността е негова, но всъщност в правомощията му бе заложено, че той не може да бъде съден и е освободен от съдебна отговорност“, каза още Явор Куюмджиев.

