Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Съдия Калин Калпакчиев пред ФАКТИ: Логично е министърът на правосъдието да обжалва отказа за разследване на Сарафов (ВИДЕО)

Съдия Калин Калпакчиев пред ФАКТИ: Логично е министърът на правосъдието да обжалва отказа за разследване на Сарафов (ВИДЕО)

14 Май, 2026 15:29 1 406 12

  • калин-
  • калпакчиев-
  • съдия-
  • сарафов-
  • разследване-
  • съдебна система-
  • реформа

Промени са необходими в много направления, когато говорим за съдебната система, казва магистратът

Съдия Калин Калпакчиев пред ФАКТИ: Логично е министърът на правосъдието да обжалва отказа за разследване на Сарафов (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

По отношение на отказа на Прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, министърът на правосъдието има право на жалба. Той може да изрази несъгласието си, като обжалва този отказ пред Върховния административен съд и там да изложи мотиви защо не е съгласен. От това, което аз разбрах, ми се струва доста нелогично Прокурорската колегия да отказва образуването на дисциплинарно производство с аргумента, че не били доказани нарушения. За всеки е ясно, че едно производство се образува именно да се съберат доказателства, от които да стане ясно дали има извършено дисциплинарно нарушение, или няма. Предварително да се казва, че няма доказателства, не е сериозно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ съдия Калин Калпакчиев.

„За част от нарушенията се посочва, че е изтекла давност, а за друга част – че не били доказани. При нарушенията с изтекла давност също има спорни моменти, защото, доколкото става ясно, предложението на министъра е било направено в срок. Прокурорската колегия към ВСС не е разгледала предложението достатъчно бързо, минал е месец и половина и така е изтекъл срокът. Всичко това подлежи на проверка, но така или иначе се получава едно противоречиво решение, защото ние също не знаем каква точно е фактологията по случая. Компетентният орган, който може да прецени, е Върховният административен съд. Логично е министърът на правосъдието да обжалва отказа за разследване на Сарафов“, добави гостът.

„Промяната не се изразява само в еднократно действие в една посока. Промени са необходими в много направления, когато говорим за съдебната система. На първо място – какъв ще бъде съставът на новия ВСС и какви ще бъдат неговите правомощия. Това са неща, които са свързани с промени в Закона за съдебната власт. След това идва въпросът за онези съдии и прокурори, за които има доказателства или са събрани доказателства след проведени дисциплинарни производства или наказателни разследвания, че са упражнявали функциите си в нарушение на закона и са злоупотребявали с него. Те трябва да бъдат отстранени. Има такива механизми в закона и сега, но това е дълъг процес“, сподели още Калин Калпакчиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Логично е

    5 2 Отговор
    ама ако не иска ?

    15:39 14.05.2026

  • 2 обективен

    14 5 Отговор
    БГ съд и прокутатура пазят бандите ,защото те ги направиха милионери ,и с по няколко хотела по моретата !!

    15:40 14.05.2026

  • 3 Да,бе

    12 5 Отговор
    Не се ли срита яко кошера на "независимата"съдебна власт няма да има издигане от блатото...

    15:40 14.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 К Ъ Д Е бяхте

    8 4 Отговор
    ДО сега . Много бързо яхнахте самолета на Радев . НОооооо да знаете че самолета и пилот ЗАДНА скорост НЯМАТ . ПОЧАКАЙТЕ поне една година . Още не са пропищяли боковци и шишковци . От там ще са големите подмолни ..........

    15:45 14.05.2026

  • 6 Майора

    11 3 Отговор
    А тия съдии, които пускат предсрочно убийци на свобода или намаляват наказания или отказват дела срещу тях , не са ли също виновни ! И спрете се , отдавна съдебната система е овладяна от НПО на Сорос, което не е нормално в една суверенна държава!

    Коментиран от #12

    16:00 14.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Точно тази

    6 1 Отговор
    конюнктура раздава акъли... ССБ и Сорос, нали Калинчо? Знаем се, знаем...

    16:22 14.05.2026

  • 10 петров

    3 1 Отговор
    Логично е съдиите да не политиканстват.

    16:59 14.05.2026

  • 11 Поредната измама

    2 1 Отговор
    Г-н Радев ние за англосакси не сме гласували за теб а за интересите на България озапти си министрите

    17:12 14.05.2026

  • 12 нпо агент

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Майора":

    Какви да бъдат съдии...примерно Калпакчиев.. Канят такива на различни семинари и други мероприятия, а организират ги същите НПО-та....Ол Инклузив..толкова е готско..чувстваш се специален..и после такава скука...да защитаваш хора от бандити..не ли по-лесно да бъдеш дружка с престъпници...по-безопасно..

    17:16 14.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове