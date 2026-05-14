Съдия Калин Калпакчиев пред ФАКТИ: Логично е министърът на правосъдието да обжалва отказа за разследване на Сарафов (ВИДЕО)

По отношение на отказа на Прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, министърът на правосъдието има право на жалба. Той може да изрази несъгласието си, като обжалва този отказ пред Върховния административен съд и там да изложи мотиви защо не е съгласен. От това, което аз разбрах, ми се струва доста нелогично Прокурорската колегия да отказва образуването на дисциплинарно производство с аргумента, че не били доказани нарушения. За всеки е ясно, че едно производство се образува именно да се съберат доказателства, от които да стане ясно дали има извършено дисциплинарно нарушение, или няма. Предварително да се казва, че няма доказателства, не е сериозно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ съдия Калин Калпакчиев.



„За част от нарушенията се посочва, че е изтекла давност, а за друга част – че не били доказани. При нарушенията с изтекла давност също има спорни моменти, защото, доколкото става ясно, предложението на министъра е било направено в срок. Прокурорската колегия към ВСС не е разгледала предложението достатъчно бързо, минал е месец и половина и така е изтекъл срокът. Всичко това подлежи на проверка, но така или иначе се получава едно противоречиво решение, защото ние също не знаем каква точно е фактологията по случая. Компетентният орган, който може да прецени, е Върховният административен съд. Логично е министърът на правосъдието да обжалва отказа за разследване на Сарафов“, добави гостът.

„Промяната не се изразява само в еднократно действие в една посока. Промени са необходими в много направления, когато говорим за съдебната система. На първо място – какъв ще бъде съставът на новия ВСС и какви ще бъдат неговите правомощия. Това са неща, които са свързани с промени в Закона за съдебната власт. След това идва въпросът за онези съдии и прокурори, за които има доказателства или са събрани доказателства след проведени дисциплинарни производства или наказателни разследвания, че са упражнявали функциите си в нарушение на закона и са злоупотребявали с него. Те трябва да бъдат отстранени. Има такива механизми в закона и сега, но това е дълъг процес“, сподели още Калин Калпакчиев.



