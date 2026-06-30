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Георги Тодоров: Комунизмът, националсоциализмът и либералната демокрация показват как човешките утопии се провалят (ВИДЕО)

Георги Тодоров: Комунизмът, националсоциализмът и либералната демокрация показват как човешките утопии се провалят (ВИДЕО)

30 Юни, 2026 15:15 792 23

  • георги-
  • тодоров-
  • христос-
  • комунизъм-
  • истина-
  • пропаганда

Ние не трябва да се срамуваме от истината, а трябва да я търсим, казва богословът

Георги Тодоров: Комунизмът, националсоциализмът и либералната демокрация показват как човешките утопии се провалят (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Знаете, религията в училище винаги е била важен въпрос и е крайно време да се започне с това вероучение. Макар и плахо, макар и безхарактерно. Хората се срамуват от Христос, срамуват се от православието, срамуват се от истината. А това е глупаво. Ние не трябва да се срамуваме от истината, а трябва да я търсим. И ако в училище не се преподава истината, то какво друго се преподава? Това е едно лицемерие в един свят, който е отстъпил от истината, живее в измами и самоизмами – до такава степен, че една измама воюва с друга измама, с трета измама, а истината отсъства. И ние се явяваме съучастници в тази масова подмяна на истината с нещо друго. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ богословът Георги Тодоров.

„А това, че мнозинството от обществото иска да живее в лъжа, не е нещо ново. Христос ни е казал: „Князът на този свят е лукавият.“ Князът на този свят не е Христос, който е Истината, а лукавият, който е баща на лъжата. Така че „князът на този свят“ означава властващият. Властващите в този свят – не говорим за изключения като свети Борис, а за преобладаващото мнозинство – винаги са били свързани с някаква самоизмама. Дали тя ще бъде религиозна, политическа или социална – все е някаква човешка творба. А щом е човекотворна, значи е измама. Истината е дадена от Бога. Тя не е от човеците. Ние, човеците, не можем да постигнем истината, ако тя не ни бъде преподадена, както Христос се въплъти и Истината стана плът. Тогава ние я познахме в личността на Исус Христос. А всички човешки проекти са самоизмамни, те са утопични и властват само до известно време. После се разбира тяхната измама и тогава всички казват: „Как можахме така да се излъжем?“ Както беше комунизмът, както преди това беше националсоциализмът, както сега е либералната демокрация, която вече започна да показва своето грозно лице. Всички тези човешките утопии се провалят“, казва още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тома

    9 3 Отговор
    Много партийни секретари станаха след промените богослови.

    Коментиран от #4, #5

    15:20 30.06.2026

  • 2 Павел пенев

    20 4 Отговор
    Най жалка се оказа утопията на либералната демокрация. Просто гнусотия.

    Коментиран от #7

    15:23 30.06.2026

  • 3 Точно така

    6 3 Отговор
    Истината е поклонение на Единствения и Всемогъщия - Бог Отец , който изпрати сина си Исус Христос за нас.

    15:23 30.06.2026

  • 4 Сила

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    "Капитализма е несправедлив , но за момента няма по успешен обществено - икономически строй !"
    Карл Маркс , прозрение на финалния етап от живота му

    15:24 30.06.2026

  • 5 Къде е грешката

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "Тома":

    Комунизмът е идеология.
    Националсоциализъм няма - това е име на фашистка партия.
    Либерална дрмокрация няма - има просто демокрация, понятие, което се доближава по смисъл до комунизма, т е управление на народа.

    15:24 30.06.2026

  • 6 Вместо да ги индоктринирате

    10 2 Отговор
    Я по- добре им сложете по 2 часа математика допълнително на тези деца, да им се раздвижи мозъчната дейност. Ползата ще е за цялото общество.

    15:26 30.06.2026

  • 7 Сила

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Павел пенев":

    Мултикултурализма прецака нещата ...и религиозната толерантност най вече !!!
    Глупави бели хипита !!!

    15:26 30.06.2026

  • 8 Търновец

    2 4 Отговор
    Ако този човек иска да преподава религия - да си направи частно училище че нашата държава все повече затъва в дългове, а Христос е смислов превод значи богопомазан а Исус значи Яхве(х) е спасител - Бог Яхве е първият бог на Израелтяните който им казва да напуснат Южна Месопотамия и отидат на Левант където щял да им даде земята на Кханааните. Бог Аллах на Тюркяните е огледално копие на Бог Яхве. А Бог Яхве праща на Земята същества които насилили жените и те родили гигантски същества Непфелини - много от тях людоеди и двуглави - Книга на Енох

    15:31 30.06.2026

  • 9 Овчар

    2 1 Отговор
    Този сопол не знае ли че думата и значението на думата утопия е безсмислена..! Няма утопична държава или свят както и утопичен телефон..! След година излизат нови модели и светове..!

    15:37 30.06.2026

  • 10 🦁ЩЩД🦁

    6 2 Отговор
    Аз не бих нарекъл "либералната демокрация" утопия.Това е "новото робство" ,което младите,които не познават "старото" така свободно консумират,подобно на мишлето в капана със вкусно сиренце.

    Коментиран от #13

    15:41 30.06.2026

  • 11 БОЦ - ко

    2 1 Отговор
    В неравна битка бях сломен,
    От "гумичка" червена и протрита,
    Дали се чувствам победен, -
    Дори не се и питам !!!

    Гумата - по страшна от коршум,
    Бележи ли те - знай едно на ум,
    Впуснеш ли се в неудобни разсъждения,
    Изчезват твоите умотворения...

    15:42 30.06.2026

  • 12 Анджо

    1 1 Отговор
    Хората обичат да изопачават всичко и никога да не признават ,че са виновни, най много се изопачава Христовото учение. Ние искаме как ни е угодно на нас така да бъде и православната и католическата църква се отдалечават от истинското учение на ИСУС ХРИСТОС.

    15:48 30.06.2026

  • 13 Търновец

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "🦁ЩЩД🦁":

    Социална демокрация означава повече участие на държавата в управлението - и е икономиката и в политиката - хората могат повече да участвуват е управлението или/и да контролират тези които вземат решения, а либералната демокрация означава по малко държавно участие и по ниски данъци за богатите. Има и други разлики.

    15:49 30.06.2026

  • 14 Уса

    0 1 Отговор
    Либералната демокрация съсипа всичко комунизъма в България си беше супер ама го унищожихме заради още по големата утопия "демонкрациия"

    15:51 30.06.2026

  • 15 Търкалета

    1 1 Отговор
    Откъде изскочи тоя. Демокрацията е най-лошата форма на управление, но по-добра няма измислена. У. Чърчил и го е доказал. С демократично управление победи фашисткия диктатор Хитлер. С демократично управление Запада надмина СССР във всичко. Повече философстване няма нужда.

    Коментиран от #22, #23

    15:53 30.06.2026

  • 16 Сталин

    1 0 Отговор
    Демократия,ето строй при котором кучк@ мерзавцев управляет толпой идиотов.

    - ИВ Сталин

    15:55 30.06.2026

  • 17 Сталин

    1 0 Отговор
    Демокрацията е единствено за бананови републики от колониален тип ,класически пример е България.Ако Сащ признаят една държава за демокрация ,това е парола и означава че тази държава е под тотален политически контрол на Сащ,същото е признаването на една държава за пазарна икономика,това е парола че икономиката на държавата принадлежи на западните мародери и е под техен контрол.
    Сериозните държави , имат несменяем пожизнен лидер който познава и решава проблемите в дългосрочен план,защото това е дълъг процес ,такива държави са Русия, Турция,Беларус,Сирия ,Иран,Северна Корея,Венецуела.На всеки 4 години Сащ сменят агентурата си от политически про ститутки чрез изборен процес и ако някой национално отговорен лидер не работи за интереса на Сащ бива сменян чрез платени протестери и цветни революции,пример са правителствата на Петър Младенов,Жан Виденов и Орешарски и някои политически лидери като Волен Сидеров биват тормозени.САЩ обикновено подбират агентурата си от доказано пропаднали компрометирани типове и нищожества ,като Тулупа и Киртака които разиграват театър за пред простолюдието,а зомбираните български овце от българските медии на ЦРУ изпадат в екстаз от тези "лидери"/ нищожества.Единствената бюлетина на българина за по добър живот е куршума за агентурата на тези западни мародери,но тъй като българина е същия мишок като "лидерите" си това едва ли ще се случи,така че надежда всякаква вие оставете и продължавайте да блеете на празна демократична поляна

    15:56 30.06.2026

  • 18 Механик

    1 0 Отговор
    Комунизмът никога не се е провалял, защото до сега никъде не е имало такъв строй.
    Колкото до "либералната демокрация", то това е нещо като "желязна дъска". Тоест, нещо, което не може да съществува. Дори демокрация никога не е имало в смисълът който се има предвид.
    Не може да е демокрация (управление на народа), когато ни управлява Европейска Комисия, дето НАРОДЪТ дори не я е избирал.
    Всички тия лилави лафове са украшение за шушумиги с глави в телевизора.

    15:57 30.06.2026

  • 19 руzко = боклук

    0 0 Отговор
    така е вище ги как летят през прозорците в московия

    15:57 30.06.2026

  • 20 Читател

    0 1 Отговор
    Бъдете здрав поздрави и поклон.Малко са човеците като този

    15:59 30.06.2026

  • 21 За Това Ли Се Изпикахте ?

    1 0 Отговор
    На Божиинте Чеда !

    Отгоре ?

    16:00 30.06.2026

  • 22 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Търкалета":

    Чърчил е негодник и пияндурник който закопа Британия ,след войната загубиха всички колонии и Англия бяха на купони за храна до 1955

    16:02 30.06.2026

  • 23 Проблема е !

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Търкалета":

    Че Тук Няма Такава !

    Швейцария !

    Е Друго Нещо !

    Феодализма !

    Не Е Демокрация !

    16:03 30.06.2026

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