Георги Тодоров: Комунизмът, националсоциализмът и либералната демокрация показват как човешките утопии се провалят (ВИДЕО)

Знаете, религията в училище винаги е била важен въпрос и е крайно време да се започне с това вероучение. Макар и плахо, макар и безхарактерно. Хората се срамуват от Христос, срамуват се от православието, срамуват се от истината. А това е глупаво. Ние не трябва да се срамуваме от истината, а трябва да я търсим. И ако в училище не се преподава истината, то какво друго се преподава? Това е едно лицемерие в един свят, който е отстъпил от истината, живее в измами и самоизмами – до такава степен, че една измама воюва с друга измама, с трета измама, а истината отсъства. И ние се явяваме съучастници в тази масова подмяна на истината с нещо друго. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ богословът Георги Тодоров.
„А това, че мнозинството от обществото иска да живее в лъжа, не е нещо ново. Христос ни е казал: „Князът на този свят е лукавият.“ Князът на този свят не е Христос, който е Истината, а лукавият, който е баща на лъжата. Така че „князът на този свят“ означава властващият. Властващите в този свят – не говорим за изключения като свети Борис, а за преобладаващото мнозинство – винаги са били свързани с някаква самоизмама. Дали тя ще бъде религиозна, политическа или социална – все е някаква човешка творба. А щом е човекотворна, значи е измама. Истината е дадена от Бога. Тя не е от човеците. Ние, човеците, не можем да постигнем истината, ако тя не ни бъде преподадена, както Христос се въплъти и Истината стана плът. Тогава ние я познахме в личността на Исус Христос. А всички човешки проекти са самоизмамни, те са утопични и властват само до известно време. После се разбира тяхната измама и тогава всички казват: „Как можахме така да се излъжем?“ Както беше комунизмът, както преди това беше националсоциализмът, както сега е либералната демокрация, която вече започна да показва своето грозно лице. Всички тези човешките утопии се провалят“, казва още гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #4, #5
15:20 30.06.2026
2 Павел пенев
Коментиран от #7
15:23 30.06.2026
3 Точно така
15:23 30.06.2026
4 Сила
До коментар #1 от "Тома":"Капитализма е несправедлив , но за момента няма по успешен обществено - икономически строй !"
Карл Маркс , прозрение на финалния етап от живота му
15:24 30.06.2026
5 Къде е грешката
До коментар #1 от "Тома":Комунизмът е идеология.
Националсоциализъм няма - това е име на фашистка партия.
Либерална дрмокрация няма - има просто демокрация, понятие, което се доближава по смисъл до комунизма, т е управление на народа.
15:24 30.06.2026
6 Вместо да ги индоктринирате
15:26 30.06.2026
7 Сила
До коментар #2 от "Павел пенев":Мултикултурализма прецака нещата ...и религиозната толерантност най вече !!!
Глупави бели хипита !!!
15:26 30.06.2026
8 Търновец
15:31 30.06.2026
9 Овчар
15:37 30.06.2026
10 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #13
15:41 30.06.2026
11 БОЦ - ко
От "гумичка" червена и протрита,
Дали се чувствам победен, -
Дори не се и питам !!!
Гумата - по страшна от коршум,
Бележи ли те - знай едно на ум,
Впуснеш ли се в неудобни разсъждения,
Изчезват твоите умотворения...
15:42 30.06.2026
12 Анджо
15:48 30.06.2026
13 Търновец
До коментар #10 от "🦁ЩЩД🦁":Социална демокрация означава повече участие на държавата в управлението - и е икономиката и в политиката - хората могат повече да участвуват е управлението или/и да контролират тези които вземат решения, а либералната демокрация означава по малко държавно участие и по ниски данъци за богатите. Има и други разлики.
15:49 30.06.2026
14 Уса
15:51 30.06.2026
15 Търкалета
Коментиран от #22, #23
15:53 30.06.2026
16 Сталин
- ИВ Сталин
15:55 30.06.2026
17 Сталин
Сериозните държави , имат несменяем пожизнен лидер който познава и решава проблемите в дългосрочен план,защото това е дълъг процес ,такива държави са Русия, Турция,Беларус,Сирия ,Иран,Северна Корея,Венецуела.На всеки 4 години Сащ сменят агентурата си от политически про ститутки чрез изборен процес и ако някой национално отговорен лидер не работи за интереса на Сащ бива сменян чрез платени протестери и цветни революции,пример са правителствата на Петър Младенов,Жан Виденов и Орешарски и някои политически лидери като Волен Сидеров биват тормозени.САЩ обикновено подбират агентурата си от доказано пропаднали компрометирани типове и нищожества ,като Тулупа и Киртака които разиграват театър за пред простолюдието,а зомбираните български овце от българските медии на ЦРУ изпадат в екстаз от тези "лидери"/ нищожества.Единствената бюлетина на българина за по добър живот е куршума за агентурата на тези западни мародери,но тъй като българина е същия мишок като "лидерите" си това едва ли ще се случи,така че надежда всякаква вие оставете и продължавайте да блеете на празна демократична поляна
15:56 30.06.2026
18 Механик
Колкото до "либералната демокрация", то това е нещо като "желязна дъска". Тоест, нещо, което не може да съществува. Дори демокрация никога не е имало в смисълът който се има предвид.
Не може да е демокрация (управление на народа), когато ни управлява Европейска Комисия, дето НАРОДЪТ дори не я е избирал.
Всички тия лилави лафове са украшение за шушумиги с глави в телевизора.
15:57 30.06.2026
19 руzко = боклук
15:57 30.06.2026
20 Читател
15:59 30.06.2026
21 За Това Ли Се Изпикахте ?
Отгоре ?
16:00 30.06.2026
22 Сталин
До коментар #15 от "Търкалета":Чърчил е негодник и пияндурник който закопа Британия ,след войната загубиха всички колонии и Англия бяха на купони за храна до 1955
16:02 30.06.2026
23 Проблема е !
До коментар #15 от "Търкалета":Че Тук Няма Такава !
Швейцария !
Е Друго Нещо !
Феодализма !
Не Е Демокрация !
16:03 30.06.2026