Георги Тодоров: Комунизмът, националсоциализмът и либералната демокрация показват как човешките утопии се провалят (ВИДЕО)

Знаете, религията в училище винаги е била важен въпрос и е крайно време да се започне с това вероучение. Макар и плахо, макар и безхарактерно. Хората се срамуват от Христос, срамуват се от православието, срамуват се от истината. А това е глупаво. Ние не трябва да се срамуваме от истината, а трябва да я търсим. И ако в училище не се преподава истината, то какво друго се преподава? Това е едно лицемерие в един свят, който е отстъпил от истината, живее в измами и самоизмами – до такава степен, че една измама воюва с друга измама, с трета измама, а истината отсъства. И ние се явяваме съучастници в тази масова подмяна на истината с нещо друго. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ богословът Георги Тодоров.

„А това, че мнозинството от обществото иска да живее в лъжа, не е нещо ново. Христос ни е казал: „Князът на този свят е лукавият.“ Князът на този свят не е Христос, който е Истината, а лукавият, който е баща на лъжата. Така че „князът на този свят“ означава властващият. Властващите в този свят – не говорим за изключения като свети Борис, а за преобладаващото мнозинство – винаги са били свързани с някаква самоизмама. Дали тя ще бъде религиозна, политическа или социална – все е някаква човешка творба. А щом е човекотворна, значи е измама. Истината е дадена от Бога. Тя не е от човеците. Ние, човеците, не можем да постигнем истината, ако тя не ни бъде преподадена, както Христос се въплъти и Истината стана плът. Тогава ние я познахме в личността на Исус Христос. А всички човешки проекти са самоизмамни, те са утопични и властват само до известно време. После се разбира тяхната измама и тогава всички казват: „Как можахме така да се излъжем?“ Както беше комунизмът, както преди това беше националсоциализмът, както сега е либералната демокрация, която вече започна да показва своето грозно лице. Всички тези човешките утопии се провалят“, казва още гостът.

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