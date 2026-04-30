"Възраждане": Ще продължим не само да казваме истината в храма на лъжата, но и да я отстояваме на всяка цена

„Възраждане“ отправи остри критики към досегашното управление на страната, очертавайки картина на дълбока демографска, икономическа и институционална криза. От формацията акцентираха върху спадащата раждаемост, нарастващия външен дълг, отслабената икономика и загубата на национален суверенитет. Те изказаха своята позиция на партия, която „казва истината“ и защитава националния интерес, като призоваха за активна позиция срещу процесите, които водят до отслабване на държавността. Позицията си от партията заявиха чрез декларация, прочетена от лидера Костадин Костадинов, съобщават от Нова телевизия.

„Всички обещават едно и също и, разбира се, послъгват по един и същи начин - общи приказки и лъжи. Едни и същи втръснали ни до гуша, предназначени за тук присъстващите чужди началници, на които редовно се засвидетелства коленопреклонно подчинение и васална вярност. Евроинтеграция, борба с корупцията, съдебна реформа, мафия, олигархия, евроатлантически ценности, разбира се - НАТО и Европейски съюз - евроатлантически клишета. Има и някои нови елементи след 2021 г. Вече, освен че се борим с корупцията и олигархията, се борим естествено и с Русия, поддържаме братския фашистки режим в Украйна“, се казва още в декларацията на формацията.

Според Костадинов много хора по време на предизборната кампания са съветвали него и съпартийците му да не казват какво мислят. „Даже откровено и твърдо казано ни съветваха да лъжем. „Не казвайте истините - народът не ги харесва. Народът не обича да му казват колко е зле. Народът обича да го лъжат. Лъжете и ще спечелите". Само че ние от „Възраждане“ не мислим така. Ние сме тук, за да бъдем будната съвест на нацията. Както винаги досега“, увери лидерът на формацията.

Той затвърди позицията на политическата сила относно финансите на страната. „България е с най-бързо нарастващ външен дълг в Европа, като към началото на 2026 година има тенденция за още по-ускорено увеличение. Само за една година увеличихме дълговете с 33%, а брутният ни външен дълг вече надхвърля 80 милиарда долара и продължава да расте. Решението е връщането на българския лев. Защото задлъжняването и катастрофалното водене на българския бюджет към фалит е пряко следствие от това, че България беше вкарана насила и незаконно в еврозоната. Раждаемостта в страната ни продължава да спада катастрофално. За миналата година беше поставен пореден антирекорд. За първи път паднахме с 10% за една година при раждаемостта - от 53 хиляди през 2024 г. на 48 хиляди новородени деца през 2025 г.“, заяви Костадин Костадинов.

Той засегна отново и темата за помощта за Украйна. „България е сред най-големите донори на пари и въоръжение за Киев - за 108 милиарда лева. Ние, разбира се, за собствената си армия пари нямаме, но за братския фашистки режим на Зеленски очевидно намираме. Освен това за поредна година няма да се проведе военен парад на 6 май. Или ще се проведе нещо като военен парад. Първият ни военен парад, уважаеми сънародници, е проведен още през 1881 г. при княз Александър, но очевидно 145 години стигат, така че България военни паради на този етап няма да прави. Няма техника, няма войници, няма военна чест и доблест. Вместо това имаме чужди военни бази, границите ни се пазят от чужденци от „Фронтекс“, в небето ни отдавна „хазяйничат“ гръцки и турски самолети. Но за сметка на това правим внушителни гей паради“, смята Костадинов.

По думите му решението е спиране на помощта за Украйна, пренасочване на тези средства към България и връщане на военната служба.

Сред приоритетите на „Възраждане“ е предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. „Едва 20% от храните в магазините ни са с български произход. Ако утре се затворят границите, след 10 дни ще започнем да изпитваме глад. Имаме само достатъчно количество пшеница и слънчоглед“, каза още Костадинов.

„Възраждане“ ще продължи не само да казва истината в храма на лъжата, където се намираме в момента, но и да я отстоява на всяка цена. Ще предлагаме решения, ще ги защитаваме и ще се борим за тях. Няма да е лесно, но пък кога ли е било? Държавността ни гние, а народността ни изтлява, докато нацията се разпада бавно на съставните си части. Това е истината, колкото и да не ни харесва. България умира - или по-скоро е доубивана тихо и кротко. Нямаме своя собствена армия, икономика, валута, храна, политика. Дори тук, в парламентарната зала, е пълно с чужди агенти“, обобщи Костадинов.