Новини
България »
Всички градове »
"Възраждане": Ще продължим не само да казваме истината в храма на лъжата, но и да я отстояваме на всяка цена

30 Април, 2026 12:18 705 48

  • възраждане-
  • истина-
  • храм-
  • лъжа-
  • отстояване

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ отправи остри критики към досегашното управление на страната, очертавайки картина на дълбока демографска, икономическа и институционална криза. От формацията акцентираха върху спадащата раждаемост, нарастващия външен дълг, отслабената икономика и загубата на национален суверенитет. Те изказаха своята позиция на партия, която „казва истината“ и защитава националния интерес, като призоваха за активна позиция срещу процесите, които водят до отслабване на държавността. Позицията си от партията заявиха чрез декларация, прочетена от лидера Костадин Костадинов, съобщават от Нова телевизия.
„Всички обещават едно и също и, разбира се, послъгват по един и същи начин - общи приказки и лъжи. Едни и същи втръснали ни до гуша, предназначени за тук присъстващите чужди началници, на които редовно се засвидетелства коленопреклонно подчинение и васална вярност. Евроинтеграция, борба с корупцията, съдебна реформа, мафия, олигархия, евроатлантически ценности, разбира се - НАТО и Европейски съюз - евроатлантически клишета. Има и някои нови елементи след 2021 г. Вече, освен че се борим с корупцията и олигархията, се борим естествено и с Русия, поддържаме братския фашистки режим в Украйна“, се казва още в декларацията на формацията.
Според Костадинов много хора по време на предизборната кампания са съветвали него и съпартийците му да не казват какво мислят. „Даже откровено и твърдо казано ни съветваха да лъжем. „Не казвайте истините - народът не ги харесва. Народът не обича да му казват колко е зле. Народът обича да го лъжат. Лъжете и ще спечелите". Само че ние от „Възраждане“ не мислим така. Ние сме тук, за да бъдем будната съвест на нацията. Както винаги досега“, увери лидерът на формацията.

Той затвърди позицията на политическата сила относно финансите на страната. „България е с най-бързо нарастващ външен дълг в Европа, като към началото на 2026 година има тенденция за още по-ускорено увеличение. Само за една година увеличихме дълговете с 33%, а брутният ни външен дълг вече надхвърля 80 милиарда долара и продължава да расте. Решението е връщането на българския лев. Защото задлъжняването и катастрофалното водене на българския бюджет към фалит е пряко следствие от това, че България беше вкарана насила и незаконно в еврозоната. Раждаемостта в страната ни продължава да спада катастрофално. За миналата година беше поставен пореден антирекорд. За първи път паднахме с 10% за една година при раждаемостта - от 53 хиляди през 2024 г. на 48 хиляди новородени деца през 2025 г.“, заяви Костадин Костадинов.

Той засегна отново и темата за помощта за Украйна. „България е сред най-големите донори на пари и въоръжение за Киев - за 108 милиарда лева. Ние, разбира се, за собствената си армия пари нямаме, но за братския фашистки режим на Зеленски очевидно намираме. Освен това за поредна година няма да се проведе военен парад на 6 май. Или ще се проведе нещо като военен парад. Първият ни военен парад, уважаеми сънародници, е проведен още през 1881 г. при княз Александър, но очевидно 145 години стигат, така че България военни паради на този етап няма да прави. Няма техника, няма войници, няма военна чест и доблест. Вместо това имаме чужди военни бази, границите ни се пазят от чужденци от „Фронтекс“, в небето ни отдавна „хазяйничат“ гръцки и турски самолети. Но за сметка на това правим внушителни гей паради“, смята Костадинов.

По думите му решението е спиране на помощта за Украйна, пренасочване на тези средства към България и връщане на военната служба.

Сред приоритетите на „Възраждане“ е предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. „Едва 20% от храните в магазините ни са с български произход. Ако утре се затворят границите, след 10 дни ще започнем да изпитваме глад. Имаме само достатъчно количество пшеница и слънчоглед“, каза още Костадинов.

„Възраждане“ ще продължи не само да казва истината в храма на лъжата, където се намираме в момента, но и да я отстоява на всяка цена. Ще предлагаме решения, ще ги защитаваме и ще се борим за тях. Няма да е лесно, но пък кога ли е било? Държавността ни гние, а народността ни изтлява, докато нацията се разпада бавно на съставните си части. Това е истината, колкото и да не ни харесва. България умира - или по-скоро е доубивана тихо и кротко. Нямаме своя собствена армия, икономика, валута, храна, политика. Дори тук, в парламентарната зала, е пълно с чужди агенти“, обобщи Костадинов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 23 Отговор
    Президентска република вместо Народна

    Коментиран от #48

    12:19 30.04.2026

  • 2 Българин

    21 36 Отговор
    Този мизерник докога ще го читирате тук. Путинска подлога.

    Коментиран от #17

    12:20 30.04.2026

  • 3 йфгбхфб

    27 24 Отговор
    Много жалко , че народа отново се подведе и не гласува за Възраждане , единствените които милеят за родината.

    Коментиран от #10, #12, #32

    12:21 30.04.2026

  • 4 БРАВО

    9 12 Отговор
    Вече сме в клуба на богатите и милиарди за неонацистите не ни бъркат, както и цената на демократичния американски газ и петрол. Народя нама причина да недоволства.

    12:22 30.04.2026

  • 5 честен ционист

    12 18 Отговор
    От тройцата Костадин, Ивелин, и Радостин, само Костя остана да боца истински кебапчета в храма на лъжата.

    12:22 30.04.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    15 20 Отговор
    Истина и копейки са две абсолютно несъвместими неща! Баш копейката кога ще каже истината за Тюленово?!

    12:22 30.04.2026

  • 7 обективен

    12 19 Отговор
    Добре ,че е Русия и Путин ,защото ти никога нямаше да помиришеш парламента !!

    12:23 30.04.2026

  • 8 Дзак

    7 3 Отговор
    Злите сили трупат лъжа върху лъжа върху лъжа! Тъй като нямат нищо реално, им остава единствено да вдигат мизата!

    12:24 30.04.2026

  • 9 Сила

    12 17 Отговор
    Не стига субсидията да довърши строежа в Тюленово. Не стига и за яхта в Гърция с Флора ....кавал свири , копейка плаче ....!!! народен фолклор

    Коментиран от #16, #29

    12:25 30.04.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "йфгбхфб":

    Още ли мислиш, че твоя глас има значение🤔❓
    Още ли мислиш че ти избираш 🤔❓
    "Водачът на листата на ДПС в Шумен Нида Ахмедов и класиралата се на второ място с лични преференции Айсел Мустафова ще се откажат от депутатските си мандати, за да може в Народното събрание да влезе записаният на трето място – Хамид Хамид."🤔
    "Момчето назначи почти 80% НЕизбрани на местата на Избраните за народни представители от групата на Ду Пи Се❗

    Коментиран от #38

    12:25 30.04.2026

  • 11 Костадинов

    14 6 Отговор
    Президент!
    Без майтап.

    12:27 30.04.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "йфгбхфб":

    Нали избирателите гласуваха за една коалиция, която влезе в НС,
    но в няма там🤔❗❓

    12:28 30.04.2026

  • 13 Майора

    8 20 Отговор
    Копейки , а да защитаваш Путин и Русия в незаконната им война срещу Украйна нормално ли е? Да изкаш излизане от ЕС и НАТО и от Еврозоната? Що не си хванеш пътя и отидеш при любимият си Путин , аз искам като бял човек да пътувам навсякъде по света и използвам еврото без комисионни!

    Коментиран от #21

    12:29 30.04.2026

  • 14 Както

    8 12 Отговор
    винаги един кош приказки и предъвканите опити за оргиналничене ! Нищо ново , а камо ли някой пък да очаква нещо продуктивно !

    12:29 30.04.2026

  • 15 Директора👨‍✈️

    10 13 Отговор
    А колко къщи построи ти на морето със субсидията на партията, която уж не искаше и щеше да връщаш?

    12:29 30.04.2026

  • 16 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Силна Лъжа!

    12:29 30.04.2026

  • 17 А ти чия подлога си?

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    На фашоста наркоман вероятно!?
    Тогава що не си на фронта??

    12:32 30.04.2026

  • 18 Рубльов

    3 4 Отговор
    Слава на БКП и КПСС!
    Искам як комунизъм!

    Коментиран от #31

    12:32 30.04.2026

  • 19 Каква истина

    8 13 Отговор
    Бяхте антиваксъри, а всички от възраждане ваксинирани, пратив еврото, а всичките ви спестявания в евро. Относно истината за Украйна, не България дава пари за Украйна, а Украйна дава милиарди евро на България, като си купува боеприпаси. Съответно приходи големи в хазната и повишаване на БВП на България. Направете си изводите за "истините" на възраждане.

    Коментиран от #22

    12:33 30.04.2026

  • 20 хаха

    4 11 Отговор
    "Максудският отново изтърва козите, явно в паника от предстоящите избори.

    Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави, които дори не са намекнали, че искат да се присъединяват към нас.

    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."

    12:34 30.04.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Майора":

    Ако, Майорчиту- патрЕотар, нещо
    за забраненото от конституцията -
    етническа група -тази на Ду Пи Съ🤔
    за забраненото от конституцията-
    група създадена и финансирана от чуждо НПО-
    групата на Г Е. П🤔
    що не споменеш🤔❓❗

    12:34 30.04.2026

  • 22 хаха

    5 9 Отговор

    До коментар #19 от "Каква истина":

    Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    12:35 30.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 хаха

    2 3 Отговор
    "Костадинов лъже, че ТОЙ е подал сигнала срещу Гюров в прокуратурата (документ)"

    12:37 30.04.2026

  • 25 4 цяло и 3 см

    4 10 Отговор
    Партията с най-много лъжи по време на кампанията, ще се бори за истината, хахаха

    12:37 30.04.2026

  • 26 хаха

    4 8 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    12:37 30.04.2026

  • 27 Мисира

    1 6 Отговор
    Ако я карате все така няма да има друг път!!!Стига бръщолевене на глупости!!!

    12:40 30.04.2026

  • 28 копейкин

    2 9 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!!!!!

    12:42 30.04.2026

  • 29 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Има подходящ инструмент за вас!

    Коментиран от #47

    12:42 30.04.2026

  • 30 Възраждане това е България !

    6 3 Отговор
    Браво на Костадинов ! Единствената смислена и патриотична реч при откриването на НС беше негова ! Останалите гузни проукраински урсулски партии не казаха нищо смислено и отново се заклеха във вярност на урсулите и зеления клоун, но не и на България!!!

    Коментиран от #36

    12:42 30.04.2026

  • 31 комунизъма

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Рубльов":

    е за тъпите

    12:43 30.04.2026

  • 32 милеят

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "йфгбхфб":

    за гуляй на гърба на хората!

    12:45 30.04.2026

  • 33 Цомчо Плюнката

    2 1 Отговор
    стана секретарка.

    12:45 30.04.2026

  • 34 Гост

    3 3 Отговор
    Браво. Така се казват нещата. Браво.

    12:45 30.04.2026

  • 35 Много сме,

    4 3 Отговор
    силни сме!

    12:45 30.04.2026

  • 36 ТОЧНО ТАКА

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "Възраждане това е България !":

    КОСТАДИНОВ Е ПРАВ.

    Коментиран от #39

    12:49 30.04.2026

  • 37 Пълен популист

    3 2 Отговор
    Дъвки за невежи. Връщаме лева, ставаме богати. Марш в Москва на 100км в някое село

    12:50 30.04.2026

  • 38 Юсуфа

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Затова и повече няма да гласувами за ДПС. Ние не сме стадо. И щом имаме право на глас искаме да е уважено.

    12:50 30.04.2026

  • 39 костя

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "ТОЧНО ТАКА":

    е ГХЕЙ!

    Коментиран от #46

    12:50 30.04.2026

  • 40 Даааааааа

    3 0 Отговор
    Всичко е ясно. Важното е да има едни парички да си довършим къщите на Тюленово

    12:51 30.04.2026

  • 41 Добре говори

    2 0 Отговор
    Простите и невежите го харесват. Браво, Коце, браво копейкин

    12:52 30.04.2026

  • 42 Коцето цар

    2 0 Отговор
    На Максуда

    12:53 30.04.2026

  • 43 Лелееееееее

    2 0 Отговор
    Едвам взехте 4.3%. какво щяхте да говорите за 3.99 ?

    12:54 30.04.2026

  • 44 Колкото по-малки

    2 0 Отговор
    Толкова по-велики. 4.3%

    12:55 30.04.2026

  • 45 Хмм

    2 0 Отговор
    лъжата са самите те, гласуваха против свалянето охраната на пеевски и борисов

    12:58 30.04.2026

  • 46 Ха ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "костя":

    Само че пасивен

    12:59 30.04.2026

  • 47 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    И за вас ....калъф за контрабас !!!!

    13:00 30.04.2026

  • 48 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Що бе "софиянецо"?!
    В момента господарите на управляващите в България, дърпат ушите на редица продали се престъпници, които постоянно се карат помежду си и сглобките им са недълготрайни (т.е. престъпниците се карат помежду си, народа печели)!
    Ако управляващият чуждопоклонен престъпник, начело на България, е само един, то това не значи ли по-дълго управление и доста повече беди за народа?!

    13:02 30.04.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол