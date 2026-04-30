"Възраждане": Ще продължим не само да казваме истината в храма на лъжата, но и да я отстояваме на всяка цена

„Възраждане“ отправи остри критики към досегашното управление на страната, очертавайки картина на дълбока демографска, икономическа и институционална криза. От формацията акцентираха върху спадащата раждаемост, нарастващия външен дълг, отслабената икономика и загубата на национален суверенитет. Те изказаха своята позиция на партия, която „казва истината“ и защитава националния интерес, като призоваха за активна позиция срещу процесите, които водят до отслабване на държавността. Позицията си от партията заявиха чрез декларация, прочетена от лидера Костадин Костадинов, съобщават от Нова телевизия.
„Всички обещават едно и също и, разбира се, послъгват по един и същи начин - общи приказки и лъжи. Едни и същи втръснали ни до гуша, предназначени за тук присъстващите чужди началници, на които редовно се засвидетелства коленопреклонно подчинение и васална вярност. Евроинтеграция, борба с корупцията, съдебна реформа, мафия, олигархия, евроатлантически ценности, разбира се - НАТО и Европейски съюз - евроатлантически клишета. Има и някои нови елементи след 2021 г. Вече, освен че се борим с корупцията и олигархията, се борим естествено и с Русия, поддържаме братския фашистки режим в Украйна“, се казва още в декларацията на формацията.
Според Костадинов много хора по време на предизборната кампания са съветвали него и съпартийците му да не казват какво мислят. „Даже откровено и твърдо казано ни съветваха да лъжем. „Не казвайте истините - народът не ги харесва. Народът не обича да му казват колко е зле. Народът обича да го лъжат. Лъжете и ще спечелите". Само че ние от „Възраждане“ не мислим така. Ние сме тук, за да бъдем будната съвест на нацията. Както винаги досега“, увери лидерът на формацията.
Той затвърди позицията на политическата сила относно финансите на страната. „България е с най-бързо нарастващ външен дълг в Европа, като към началото на 2026 година има тенденция за още по-ускорено увеличение. Само за една година увеличихме дълговете с 33%, а брутният ни външен дълг вече надхвърля 80 милиарда долара и продължава да расте. Решението е връщането на българския лев. Защото задлъжняването и катастрофалното водене на българския бюджет към фалит е пряко следствие от това, че България беше вкарана насила и незаконно в еврозоната. Раждаемостта в страната ни продължава да спада катастрофално. За миналата година беше поставен пореден антирекорд. За първи път паднахме с 10% за една година при раждаемостта - от 53 хиляди през 2024 г. на 48 хиляди новородени деца през 2025 г.“, заяви Костадин Костадинов.
Той засегна отново и темата за помощта за Украйна. „България е сред най-големите донори на пари и въоръжение за Киев - за 108 милиарда лева. Ние, разбира се, за собствената си армия пари нямаме, но за братския фашистки режим на Зеленски очевидно намираме. Освен това за поредна година няма да се проведе военен парад на 6 май. Или ще се проведе нещо като военен парад. Първият ни военен парад, уважаеми сънародници, е проведен още през 1881 г. при княз Александър, но очевидно 145 години стигат, така че България военни паради на този етап няма да прави. Няма техника, няма войници, няма военна чест и доблест. Вместо това имаме чужди военни бази, границите ни се пазят от чужденци от „Фронтекс“, в небето ни отдавна „хазяйничат“ гръцки и турски самолети. Но за сметка на това правим внушителни гей паради“, смята Костадинов.
По думите му решението е спиране на помощта за Украйна, пренасочване на тези средства към България и връщане на военната служба.
Сред приоритетите на „Възраждане“ е предоговаряне на условията за членство на България в Европейския съюз. „Едва 20% от храните в магазините ни са с български произход. Ако утре се затворят границите, след 10 дни ще започнем да изпитваме глад. Имаме само достатъчно количество пшеница и слънчоглед“, каза още Костадинов.
„Възраждане“ ще продължи не само да казва истината в храма на лъжата, където се намираме в момента, но и да я отстоява на всяка цена. Ще предлагаме решения, ще ги защитаваме и ще се борим за тях. Няма да е лесно, но пък кога ли е било? Държавността ни гние, а народността ни изтлява, докато нацията се разпада бавно на съставните си части. Това е истината, колкото и да не ни харесва. България умира - или по-скоро е доубивана тихо и кротко. Нямаме своя собствена армия, икономика, валута, храна, политика. Дори тук, в парламентарната зала, е пълно с чужди агенти“, обобщи Костадинов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #48
12:19 30.04.2026
2 Българин
Коментиран от #17
12:20 30.04.2026
3 йфгбхфб
Коментиран от #10, #12, #32
12:21 30.04.2026
4 БРАВО
12:22 30.04.2026
5 честен ционист
12:22 30.04.2026
6 Ъхъ!!!
12:22 30.04.2026
7 обективен
12:23 30.04.2026
8 Дзак
12:24 30.04.2026
9 Сила
Коментиран от #16, #29
12:25 30.04.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "йфгбхфб":Още ли мислиш, че твоя глас има значение🤔❓
Още ли мислиш че ти избираш 🤔❓
"Водачът на листата на ДПС в Шумен Нида Ахмедов и класиралата се на второ място с лични преференции Айсел Мустафова ще се откажат от депутатските си мандати, за да може в Народното събрание да влезе записаният на трето място – Хамид Хамид."🤔
"Момчето назначи почти 80% НЕизбрани на местата на Избраните за народни представители от групата на Ду Пи Се❗
Коментиран от #38
12:25 30.04.2026
11 Костадинов
Без майтап.
12:27 30.04.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "йфгбхфб":Нали избирателите гласуваха за една коалиция, която влезе в НС,
но в няма там🤔❗❓
12:28 30.04.2026
13 Майора
Коментиран от #21
12:29 30.04.2026
14 Както
12:29 30.04.2026
15 Директора👨✈️
12:29 30.04.2026
16 Анонимен
До коментар #9 от "Сила":Силна Лъжа!
12:29 30.04.2026
17 А ти чия подлога си?
До коментар #2 от "Българин":На фашоста наркоман вероятно!?
Тогава що не си на фронта??
12:32 30.04.2026
18 Рубльов
Искам як комунизъм!
Коментиран от #31
12:32 30.04.2026
19 Каква истина
Коментиран от #22
12:33 30.04.2026
20 хаха
Предложенията му започват да стават все по-налудничави и вредни за България. Вчера дори в Народното събрание си позволи да поиска присъединяване на Бесарабия и Македония към България. Някой трябва да му напомни, че те са в състава на суверенни държави, които дори не са намекнали, че искат да се присъединяват към нас.
Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист. И ще тръгва да анексира. Без да се замисли, че дори българите се изнасят от територията тук."
12:34 30.04.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Майора":Ако, Майорчиту- патрЕотар, нещо
за забраненото от конституцията -
етническа група -тази на Ду Пи Съ🤔
за забраненото от конституцията-
група създадена и финансирана от чуждо НПО-
групата на Г Е. П🤔
що не споменеш🤔❓❗
12:34 30.04.2026
22 хаха
До коментар #19 от "Каква истина":Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.
12:35 30.04.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 хаха
12:37 30.04.2026
25 4 цяло и 3 см
12:37 30.04.2026
26 хаха
12:37 30.04.2026
27 Мисира
12:40 30.04.2026
28 копейкин
12:42 30.04.2026
29 Анонимен
До коментар #9 от "Сила":Има подходящ инструмент за вас!
Коментиран от #47
12:42 30.04.2026
30 Възраждане това е България !
Коментиран от #36
12:42 30.04.2026
31 комунизъма
До коментар #18 от "Рубльов":е за тъпите
12:43 30.04.2026
32 милеят
До коментар #3 от "йфгбхфб":за гуляй на гърба на хората!
12:45 30.04.2026
33 Цомчо Плюнката
12:45 30.04.2026
34 Гост
12:45 30.04.2026
35 Много сме,
12:45 30.04.2026
36 ТОЧНО ТАКА
До коментар #30 от "Възраждане това е България !":КОСТАДИНОВ Е ПРАВ.
Коментиран от #39
12:49 30.04.2026
37 Пълен популист
12:50 30.04.2026
38 Юсуфа
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Затова и повече няма да гласувами за ДПС. Ние не сме стадо. И щом имаме право на глас искаме да е уважено.
12:50 30.04.2026
39 костя
До коментар #36 от "ТОЧНО ТАКА":е ГХЕЙ!
Коментиран от #46
12:50 30.04.2026
40 Даааааааа
12:51 30.04.2026
41 Добре говори
12:52 30.04.2026
42 Коцето цар
12:53 30.04.2026
43 Лелееееееее
12:54 30.04.2026
44 Колкото по-малки
12:55 30.04.2026
45 Хмм
12:58 30.04.2026
46 Ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #39 от "костя":Само че пасивен
12:59 30.04.2026
47 Сила
До коментар #29 от "Анонимен":И за вас ....калъф за контрабас !!!!
13:00 30.04.2026
48 Мнение
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Що бе "софиянецо"?!
В момента господарите на управляващите в България, дърпат ушите на редица продали се престъпници, които постоянно се карат помежду си и сглобките им са недълготрайни (т.е. престъпниците се карат помежду си, народа печели)!
Ако управляващият чуждопоклонен престъпник, начело на България, е само един, то това не значи ли по-дълго управление и доста повече беди за народа?!
13:02 30.04.2026