Новини
България »
Проф. Нако Стефанов пред ФАКТИ: Изтича американският срок за смяна на собствеността на „Лукойл“ (ВИДЕО)

Проф. Нако Стефанов пред ФАКТИ: Изтича американският срок за смяна на собствеността на „Лукойл“ (ВИДЕО)

2 Юли, 2026 15:08 870 13

  • нако стефанов-
  • лукойл-
  • нефт-
  • русия-
  • америка-
  • собственост-
  • литаско

„Нефтохим“ беше приватизиран по времето на Иван Костов през 1999 година за по-малко пари, отколкото дружеството имаше като горива, казва гостът

Проф. Нако Стефанов пред ФАКТИ: Изтича американският срок за смяна на собствеността на „Лукойл“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

„Нефтохим“ беше приватизиран по времето на Иван Костов през 1999 година за по-малко пари, отколкото дружеството имаше като горива. След това беше прехвърлен към фирма „Литаско“. След това се говори, че около 3–4 милиарда са инвестирани в нови производства от руска страна. Във връзка с тези геополитически събития през 2024 година на практика предприятието беше в опасност да спре, защото тогава работеше с 90% руски нефт. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Нако Стефанов, доктор на философските науки и доктор по история, преподавател в катедра „Езици и култури на Източна Азия“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

„Наложи се да престане да работи с руски нефт и да прави смеси, от които да се произвеждат бензин, дизел, керосин – много широка гама първични продукти от нефтопреработката на рафинерията. През 2024 година предприятието излезе от загуба. Наложи се да купува нефт от Казахстан, от Африка, да прави смеси, които да се преработват, а въпросът беше поставен като изискване от американска страна. Междувременно „Лукойл“ получи един заем от „Литаско“. Във връзка с този заем се коментираше, че трябва да се смени собствеността, като имате предвид, че срокът за смяната на собствеността е 24 юли 2026 година. Какво ще се прави, не знам“, добави гостът.

„Сега е важна съдбата на „Лукойл“, защото изтича срокът, който американците са отпуснали за смяна на собствеността – 24 юли 2026 година. Засега е интересно, че никой нищо не говори. Явно вървят някакви преговори, някакви сделки се готвят, но какви са и какво всъщност ще се случи, на нас това ни е неизвестно“, каза още проф. Стефанов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от къде ги вадите

    7 7 Отговор
    тея пишман почти умрели "професори" ?

    Коментиран от #8

    15:11 02.07.2026

  • 2 Зевс

    14 0 Отговор
    Жалко, че Костов ще си получи заслуженото чак в казана в Ада!

    15:12 02.07.2026

  • 3 Овчар

    6 6 Отговор
    Този от кога е професор и кой го направи..?

    Коментиран от #9

    15:13 02.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    18 млрд лв по ПВУ вместо да ги даваме на Бойко и Шиши да купим с тях Нефтохим Бургас.

    15:15 02.07.2026

  • 5 Красимир Петров

    14 0 Отговор
    Иван Костов е един от най-крупните кр,ад.ци на прехода

    15:19 02.07.2026

  • 6 Адрес 4000

    4 9 Отговор
    проф. по японистика нает от руснaцитaта да папагалства тяхната гледна точка
    Един вид Като Кардамски пишмaн художник ,правещ се на изтънчен геополитик

    Коментиран от #10

    15:20 02.07.2026

  • 7 По-срания софиянец

    10 1 Отговор
    Спрете изпълнението на плана ран-ът и влиянието на Сорос!!!

    15:20 02.07.2026

  • 8 Ха ХаХа

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "от къде ги вадите":

    Ти ли знаеш повече бе укрокатил?

    15:34 02.07.2026

  • 9 Ха ХаХа

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Боклук ти ли питаш?

    15:34 02.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Толум

    4 0 Отговор
    Ти български не знаеш а коментираш японистика
    Кога го наемат руснаците и за колко пари?

    15:37 02.07.2026

  • 12 Емил

    0 0 Отговор
    И ние сме свободна демократична държава демократичен западен свят

    15:39 02.07.2026

  • 13 миш

    3 0 Отговор
    България,какво общо има с краварите?Нали сме независими и от ЕС?Абни ,абичи.

    15:47 02.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове