Проф. Нако Стефанов пред ФАКТИ: Изтича американският срок за смяна на собствеността на „Лукойл“ (ВИДЕО)

„Нефтохим“ беше приватизиран по времето на Иван Костов през 1999 година за по-малко пари, отколкото дружеството имаше като горива. След това беше прехвърлен към фирма „Литаско“. След това се говори, че около 3–4 милиарда са инвестирани в нови производства от руска страна. Във връзка с тези геополитически събития през 2024 година на практика предприятието беше в опасност да спре, защото тогава работеше с 90% руски нефт. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Нако Стефанов, доктор на философските науки и доктор по история, преподавател в катедра „Езици и култури на Източна Азия“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

„Наложи се да престане да работи с руски нефт и да прави смеси, от които да се произвеждат бензин, дизел, керосин – много широка гама първични продукти от нефтопреработката на рафинерията. През 2024 година предприятието излезе от загуба. Наложи се да купува нефт от Казахстан, от Африка, да прави смеси, които да се преработват, а въпросът беше поставен като изискване от американска страна. Междувременно „Лукойл“ получи един заем от „Литаско“. Във връзка с този заем се коментираше, че трябва да се смени собствеността, като имате предвид, че срокът за смяната на собствеността е 24 юли 2026 година. Какво ще се прави, не знам“, добави гостът.

„Сега е важна съдбата на „Лукойл“, защото изтича срокът, който американците са отпуснали за смяна на собствеността – 24 юли 2026 година. Засега е интересно, че никой нищо не говори. Явно вървят някакви преговори, някакви сделки се готвят, но какви са и какво всъщност ще се случи, на нас това ни е неизвестно“, каза още проф. Стефанов.

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