Елена Нонева пред ФАКТИ: Проблемът е, че за конституционните съдии не е предвидена дисциплинарна отговорност (ВИДЕО)

Движение „Социалдемократи“ е част от „Прогресивна България“, но ние първи реагирахме на фактите, които бяха изнесени от министър Иван Демерджиев във връзка с полетите на конституционния съдия Десислава Атанасова с Делян Пеевски, който е в списъка „Магнитски“. Ние считаме, че мястото на Десислава Атанасова не е в Конституционния съд. Въпреки защитната теза и фактите, които тя изнася, ние нямаме никакви съмнения във фактите, които изнася господин Демерджиев. Независимо от защитната линия на Десислава Атанасова, ние знаем, че в рамките на управлението на ГЕРБ през всички тези години имаше сериозно заобикаляне на закона. Това беше показано и по начина, по който тя беше избрана за конституционен съдия – това не беше най-прозрачният избор, като се има предвид какъв беше целият казус. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Елена Нонева от политическо движение „Социалдемократи“.

„Десислава Атанасова беше избрана с гласовете на ГЕРБ, ДПС и „Продължаваме промяната“. Смятаме, че нравствените качества са изключително важни и след като вече знаем тези факти за полета, Десислава Атанасова няма моралното право да бъде конституционен съдия, след като е пътувала в едно въздухоплавателно средство с лице, включено в списъка „Магнитски“. Знаем, че конституционните съдии разглеждат дела, които са свързани с обществения живот на страната и със значими за всеки един от нас въпроси. Именно затова законодателят е предвидил, че нравствените и моралните качества са сред основните критерии за заемането на тази длъжност“, добави тя.

„Проблемът е, че съгласно Конституцията, за разлика от останалите магистрати, за конституционните съдии не е предвидена дисциплинарна отговорност. Законодателят не е предвидил подобна санкция, защото при приемането на Конституцията едва ли някой е предполагал, че конституционен съдия може да попадне в ситуация като тази, в която се намираме днес“, сподели още Елена Нонева.

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