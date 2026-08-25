Доц. Наталия Киселова пред ФАКТИ: Хората, които трябваше през 2023 г. да приключат мандата си, още са във ВСС (ВИДЕО)

Беше необходимо всеки да сложи своята си част от промените, за да се случи изменението в Конституцията през 2023-а. Така от три парламентарни групи, всяка добави по нещо. Сега всеки твърди, че авторството е на другите, но част от промените преживяха конституционния контрол и по тази причина може да се каже, че тази част от промените, свързана със структурата на прокуратурата и с правомощията извън наказателния процес, мина. Мисля, че това бяха добри промени в рамките на голямата конституционна промяна. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ доц. Наталия Киселова, преподавател по Конституционно право в СУ.

„Спорно е как изглежда структурата на прокуратурата сега, защото сега чуваме тя да бъде децентрализирана. Не беше казано как си представят от „Прогресивна България“ тази децентрализация. Беше закрита Върховна административна прокуратура и прокуратурите към административните съдилища. Така че в този смисъл прокуратурата не може във всеки случай, когато има незаконносъобразност, да се намесва“, добави гостът.

„Искам да се върна малко назад през 2023 година, когато трябваше да бъде избран новият състав на ВСС. Ако си спомняте, магистратите бяха избрали своите 11 членове. Тогава Народното събрание реши първо да промени Конституцията и след това да премине към избор на хората във ВСС. Това доведе до състояние, в което се намираме и в момента – хората, които трябваше през 2023 година да приключат мандата си, към момента все още са членове на ВСС. Ако са искали да направят и персонални промени, 2023 година беше времето, когато можеше. Ако внимателно гледаме хронологията, сега „Прогресивна България“ предлага първо да бъде избран новият състав на ВСС, но дали ще преминат и към избор на нов Инспекторат няма ясна програма. Правосъдният министър заяви, че изобщо ще преосмислят мястото на Инспектората - дали ще е в Конституцията или ще е част от съдебната власт? По-скоро смятат, че трябва да бъде заличен текстът за инспектората в конституционната уредба. Дали ще престане да съществува, или ще остане само в Закона за съдебната власт, това е въпросът“, каза още доц. Киселова.

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