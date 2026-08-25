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Доц. Наталия Киселова пред ФАКТИ: Хората, които трябваше през 2023 г. да приключат мандата си, още са във ВСС (ВИДЕО)

Доц. Наталия Киселова пред ФАКТИ: Хората, които трябваше през 2023 г. да приключат мандата си, още са във ВСС (ВИДЕО)

25 Август, 2026 15:26 526 20

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  • конституция-
  • промени-
  • партии-
  • всс-
  • инспекторат

Новият състав на ВСС и съдбата на Инспектората ще поставят нови въпроси пред съдебната реформа, казяв тя

Доц. Наталия Киселова пред ФАКТИ: Хората, които трябваше през 2023 г. да приключат мандата си, още са във ВСС (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Беше необходимо всеки да сложи своята си част от промените, за да се случи изменението в Конституцията през 2023-а. Така от три парламентарни групи, всяка добави по нещо. Сега всеки твърди, че авторството е на другите, но част от промените преживяха конституционния контрол и по тази причина може да се каже, че тази част от промените, свързана със структурата на прокуратурата и с правомощията извън наказателния процес, мина. Мисля, че това бяха добри промени в рамките на голямата конституционна промяна. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ доц. Наталия Киселова, преподавател по Конституционно право в СУ.

„Спорно е как изглежда структурата на прокуратурата сега, защото сега чуваме тя да бъде децентрализирана. Не беше казано как си представят от „Прогресивна България“ тази децентрализация. Беше закрита Върховна административна прокуратура и прокуратурите към административните съдилища. Така че в този смисъл прокуратурата не може във всеки случай, когато има незаконносъобразност, да се намесва“, добави гостът.

„Искам да се върна малко назад през 2023 година, когато трябваше да бъде избран новият състав на ВСС. Ако си спомняте, магистратите бяха избрали своите 11 членове. Тогава Народното събрание реши първо да промени Конституцията и след това да премине към избор на хората във ВСС. Това доведе до състояние, в което се намираме и в момента – хората, които трябваше през 2023 година да приключат мандата си, към момента все още са членове на ВСС. Ако са искали да направят и персонални промени, 2023 година беше времето, когато можеше. Ако внимателно гледаме хронологията, сега „Прогресивна България“ предлага първо да бъде избран новият състав на ВСС, но дали ще преминат и към избор на нов Инспекторат няма ясна програма. Правосъдният министър заяви, че изобщо ще преосмислят мястото на Инспектората - дали ще е в Конституцията или ще е част от съдебната власт? По-скоро смятат, че трябва да бъде заличен текстът за инспектората в конституционната уредба. Дали ще престане да съществува, или ще остане само в Закона за съдебната власт, това е въпросът“, каза още доц. Киселова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изчезвай

    13 3 Отговор
    тлъст мюхлюз!

    Коментиран от #6

    15:28 25.08.2026

  • 2 пожелание

    12 1 Отговор
    Който е бил във ВСС. години наред , толкова време тряба да изкара и в затвора !!

    15:29 25.08.2026

  • 3 Ти си

    12 3 Отговор
    СРАМ
    за цялата нация.
    И не да ти дават трибуна,а да те тикнат в килия.

    15:33 25.08.2026

  • 4 ЛАПАНЕТО Е СЛАДКО

    10 2 Отговор
    Не е за изпускане

    15:34 25.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Киселова,

    9 2 Отговор
    Като си толкова сеща,кажи нещо за Евролаб и Абравски?

    15:38 25.08.2026

  • 8 Рундите пак са пуснали

    7 1 Отговор
    на шефа си Пеевски прасята да квичи удобни хипотези пред мисирките.

    15:39 25.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Преподаватели бол

    4 0 Отговор
    Умни и способни
    Не продажни,
    Цъ

    15:41 25.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И да триете няма

    7 0 Отговор
    По умни да станете
    Язък за сайта

    Коментиран от #14

    15:44 25.08.2026

  • 13 Двете рунди я "инсталираха"

    3 1 Отговор
    в бесепарските листи на избираемо място, уж гражданска квота, с цел да я набутат за председател на парламента и после служебен премиер. Ама им излязоха криви сметките. Бою не е изтърпя и я натири. Тая дебелана, ако не й бяха били шута веднага щеше да разплуе телеса в премиерското кресло като служебна. ББ сбърка, че забрани на Рая да приеме офертата за служебен. ББ и сега греши, че не я номинира за кандидат-президент. Можеше тая умна, млада, хубава жена да изхвърли дъртата чанта. Дърта чанта с отпаднала необходимост. Младите българи щяха да гласуват за нея!

    15:46 25.08.2026

  • 14 Няма

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "И да триете няма":

    и да променят мнението на хората.
    Само се излагат.

    15:49 25.08.2026

  • 15 И се разнесе прогресивно смрад

    2 0 Отговор
    на гранясала свинска лой.

    15:50 25.08.2026

  • 16 Тоя рунгел

    5 0 Отговор
    Прецака референдума. Да не забравяме !

    15:50 25.08.2026

  • 17 изменението в Конституцията през 2023-а.

    2 0 Отговор
    Малко не я ли срам точно за това да говори? Подло същество нагло....

    15:52 25.08.2026

  • 18 киру острото

    0 1 Отговор
    натали ела да те водя на едни стъпала с широки парапети

    15:53 25.08.2026

  • 19 То тва велико ма

    0 1 Отговор
    да бъде заличен текстът за инспектората в конституционната уредба... А нещо друго за заличаване остана ли ?

    15:54 25.08.2026

  • 20 хах

    0 0 Отговор
    И таз иска да и наместят дебелия задник там

    15:57 25.08.2026

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