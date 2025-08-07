Новини
Румен Овчаров пред ФАКТИ: Пеевски говори сериозно, но смешно и повърхностно за „Лукойл“ (ВИДЕО)

Румен Овчаров пред ФАКТИ: Пеевски говори сериозно, но смешно и повърхностно за „Лукойл“ (ВИДЕО)

7 Август, 2025 14:47 1 765 24

  • румен-
  • овчаров-
  • пеевски-
  • делян-
  • лукойл-
  • бензин-
  • горива-
  • картел

Само преди месец Пеевски насъска тези органи да проверяват дали не е формирал картел „Лукойл“ за повишаване на цените на горивата в България, каза гостът

Румен Овчаров пред ФАКТИ: Пеевски говори сериозно, но смешно и повърхностно за „Лукойл“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Делян Пеевски говори сериозно, но смешно и толкова повърхностно за „Лукойл“. Чудя се как има хора, които може да се връзват. Само преди месец Пеевски насъска органи да проверяват дали не е формирал картел „Лукойл“ за повишаване на цените на горивата в България. Какъв картел в страната, в която цените на горивата са най-ниски от цяла Европа. Цените на бензиностанциите на „Лукойл“ са между 5 и 7 стотинки по-евтини от всички останали вериги. И ти да твърдиш, че точно „Лукойл“ формира картел… За какво? За по-ниски цени ли? Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката и бивш висш функционер в БСП.

„Лукойл“ си изпълнява ангажиментите и е доставил необходимите количества екологично гориво, за разлика от другите продавачи, защото някой от тях не разполагат с необходимите количества. Но няма нищо общо с това, за което приказва лицето Пеевски. Натискът срещу Лукойл е много смешен, защото той е изцяло за българска сметка. Натискът започна 2022 година, когато на власт бяха ПП. Те решиха изведнъж, че ще забранят на „Лукойл“ да изнася от България, но без да си направят сметката, че ако Лукойл не може да изнася, не може работи. „Лукойл“ произвежда 180 000 тона бензин на месец. Къде да се сложи това количество. В България се ползват около 15-20 хиляди тона от „Лукойл“ и още толкова се внасят. И тогава България изнасяше много за Украйна. За първите седем месеца беше увеличен 500 пъти като стойност износът, а после го спряха“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмммм

    14 21 Отговор
    Този горе защо е на свобода?

    14:55 07.08.2025

  • 2 Мушенгия

    11 18 Отговор
    Абе защо все давате думата на крадци и мошеници? Частните хора свършиха ли?

    14:57 07.08.2025

  • 3 кандидат масажист

    11 2 Отговор
    момчето ще бъде масажирано професионално

    14:59 07.08.2025

  • 4 Румен Овчаров

    3 6 Отговор
    Е ядрен инженер и никъде за нищо не е осъждан.
    Мишките които го крепят са нещастни печели и депесари

    15:01 07.08.2025

  • 5 Истината!!!!!!

    12 9 Отговор
    Румен Овчаров лъже като дърт ци...ин.
    • През 2022 г. правителството (с участието на ПП) не е забранявало износа на горива изобщо, а е въвело механизми за контрол върху износа на продукти от руски нефт, в контекста на санкциите на ЕС срещу Русия.
    • Лукойл продължи да работи в България и дори обяви Печалби, след като прехвърли счетоводната си дейност у нас – нещо, което не беше правило преди това (когато оперираше на загуба).
    • Дискусията не беше „изведнъж“, а част от цялостна европейска политика за ограничаване на руското влияние и финансиране на войната в Украйна.

    Коментиран от #24

    15:03 07.08.2025

  • 6 демо кратко

    11 3 Отговор
    Картели има, но намагнитеният Делаян бей ги търси само в "Лукойл“ .

    15:04 07.08.2025

  • 7 Перро

    10 2 Отговор
    не е вярно, че ПП „изведнъж“ са забранили на Лукойл да изнася. Ограниченията върху руския нефт бяха част от обща европейска политика след началото на войната в Украйна. България получи дори дерогация от ЕС, за да продължи да внася руски нефт, което показва, че не е действано без план.

    15:04 07.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Акооо

    6 1 Отговор
    Ако Лукойл не може да работи без да изнася, това повдига въпроса защо изобщо е тук – дали за да задоволява вътрешния пазар или за нещо друго? Всъщност той продължи да работи и след ограничаването на износа.

    15:07 07.08.2025

  • 10 мдаа

    8 6 Отговор
    Докога ще ми показвате този крадлив, лъжлив дядка Р. Овч.? Нали е пенсионер - да ходи да си гледа пенсията.

    15:07 07.08.2025

  • 11 Няма логика

    6 2 Отговор
    Не е ли логично държавата да се намеси, ако една компания работи с руски нефт и изнася продукция, като така заобикаля санкциите на ЕС?
    И не е ли редно печалбите от дейността ѝ у нас да остават тук – а не да се изнасят през Холандия, както беше дълги години?

    15:08 07.08.2025

  • 12 Този Р. Овч. е манипулатар!!

    6 3 Отговор
    Всъщност не е вярно, че „ПП забраниха на Лукойл да изнася“ без да си направят сметка. Ограниченията върху износа на продукти от руски нефт бяха част от обща европейска санкционна политика, а България дори получи изключение. Лукойл продължи да работи и да отчита печалби, особено след като започна да плаща данъци тук. И ако не може да работи без да изнася, тогава какъв точно е приносът му за вътрешния пазар?

    15:08 07.08.2025

  • 13 Този Руменчо лъже

    4 4 Отговор
    През 2022 г. имаше санкции срещу Русия и руския нефт, с който финансират войната си с Украйна!
    ПП издействаха дерогация (изключение) за България поне за вътрешния пазар, а Лукойл за пръв път изведнъж се оказа на печалба и плати данъци на България по време на ПП. ПП са герои!

    15:12 07.08.2025

  • 14 Мутата

    8 4 Отговор
    Добре че е Лукойл, в противен случай такъв мазен ценови грездей ще ядете, че свят ще ви се завие. А това лоясало говедо Пеевски е ясно .

    15:12 07.08.2025

  • 15 Руският еничарин

    5 3 Отговор
    защо не е в панделата?
    Какво стана с ваните за масаж в Топлофикация?

    15:13 07.08.2025

  • 16 Ганя Путинофила

    4 2 Отговор
    Племето трябва да продължи да пълни гушата на руснаците!

    15:15 07.08.2025

  • 17 Дедо

    3 1 Отговор
    Някак си всичко свързано с Русия и руснаците е синоним на престъпление , далавера, укриване на печалба и данъци, умишлени фалити , мафиоти и мафия, контрабанда , руски агенти и шпиони, саботажи,убийства,шантаж,рекет и подкупи. Дефакто Русия е една 150 милионна Коза Ностра,която е пуснала смъртоносни пипаша в България

    Коментиран от #21

    15:26 07.08.2025

  • 18 ная курвазян

    0 3 Отговор
    БОРИСОВ и ПЕЕВСКИ НИКОГА не говорят "смешно и повърхностно"! ТЕ са днешните Индже, Левски и Стамболов!!!

    Коментиран от #20

    15:28 07.08.2025

  • 19 Равносметката без Моъм

    1 0 Отговор
    При БКП от 1945 до 1989 г. ЗАБРАНЕНИ рЕферендуми.
    При БКП 2 от 1989 до 2025 Забранени Референдуми.

    15:33 07.08.2025

  • 20 Кая Минетян

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "ная курвазян":

    Добър сарказъм

    15:36 07.08.2025

  • 21 Бай Дън

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дедо":

    Нещо ти се губеи мисълта. Попитай се защо драгалевският цига-нин продаде на безценица нефтохима на руснаците, а сега намагнитеният Делянчо ще бори корупцията, гонейки руснаците. Демократ до демократа мила моя майно льо, да живее Ран-ът.

    15:42 07.08.2025

  • 22 Пешо

    0 0 Отговор
    Защо ни занимавате само с намагнитени .

    15:51 07.08.2025

  • 23 СЛОНА

    0 0 Отговор
    ДА ВЪРИТЕ ПО ДЯВОЛИТЕ ДА НО ДА НЕ ВЛЕЗЕТЕ В СЛЕДВАЩИЯ ПАРЛАМЕНТ,ПОСВЕТЛО И ПОТЪМНО ДА ВЕ. ОПРАВЯТ АНАДОЛЦИ!!!...????
    ПОСЛУЧАЙ ЗАКОНА ЗА ТРОТИНЕТКИТЕ БЯЛ ДЕН НЯМА ДА ВИДИТЕ ОТ ВАШИТЕ СИМПАТИЗАНТИ И ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА ВИ!!!

    15:51 07.08.2025

  • 24 ХОди се балсамирай с лубрикант

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Истината!!!!!!":

    аман от нагли либерасти

    15:59 07.08.2025

