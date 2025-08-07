Делян Пеевски говори сериозно, но смешно и толкова повърхностно за „Лукойл“. Чудя се как има хора, които може да се връзват. Само преди месец Пеевски насъска органи да проверяват дали не е формирал картел „Лукойл“ за повишаване на цените на горивата в България. Какъв картел в страната, в която цените на горивата са най-ниски от цяла Европа. Цените на бензиностанциите на „Лукойл“ са между 5 и 7 стотинки по-евтини от всички останали вериги. И ти да твърдиш, че точно „Лукойл“ формира картел… За какво? За по-ниски цени ли? Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката и бивш висш функционер в БСП.
„Лукойл“ си изпълнява ангажиментите и е доставил необходимите количества екологично гориво, за разлика от другите продавачи, защото някой от тях не разполагат с необходимите количества. Но няма нищо общо с това, за което приказва лицето Пеевски. Натискът срещу Лукойл е много смешен, защото той е изцяло за българска сметка. Натискът започна 2022 година, когато на власт бяха ПП. Те решиха изведнъж, че ще забранят на „Лукойл“ да изнася от България, но без да си направят сметката, че ако Лукойл не може да изнася, не може работи. „Лукойл“ произвежда 180 000 тона бензин на месец. Къде да се сложи това количество. В България се ползват около 15-20 хиляди тона от „Лукойл“ и още толкова се внасят. И тогава България изнасяше много за Украйна. За първите седем месеца беше увеличен 500 пъти като стойност износът, а после го спряха“, добави гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
Румен Овчаров пред ФАКТИ: Пеевски говори сериозно, но смешно и повърхностно за „Лукойл“ (ВИДЕО)
7 Август, 2025 14:47 1 765 24
Само преди месец Пеевски насъска тези органи да проверяват дали не е формирал картел „Лукойл“ за повишаване на цените на горивата в България, каза гостът
Делян Пеевски говори сериозно, но смешно и толкова повърхностно за „Лукойл“. Чудя се как има хора, които може да се връзват. Само преди месец Пеевски насъска органи да проверяват дали не е формирал картел „Лукойл“ за повишаване на цените на горивата в България. Какъв картел в страната, в която цените на горивата са най-ниски от цяла Европа. Цените на бензиностанциите на „Лукойл“ са между 5 и 7 стотинки по-евтини от всички останали вериги. И ти да твърдиш, че точно „Лукойл“ формира картел… За какво? За по-ниски цени ли? Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката и бивш висш функционер в БСП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хмммм
14:55 07.08.2025
2 Мушенгия
14:57 07.08.2025
3 кандидат масажист
14:59 07.08.2025
4 Румен Овчаров
Мишките които го крепят са нещастни печели и депесари
15:01 07.08.2025
5 Истината!!!!!!
• През 2022 г. правителството (с участието на ПП) не е забранявало износа на горива изобщо, а е въвело механизми за контрол върху износа на продукти от руски нефт, в контекста на санкциите на ЕС срещу Русия.
• Лукойл продължи да работи в България и дори обяви Печалби, след като прехвърли счетоводната си дейност у нас – нещо, което не беше правило преди това (когато оперираше на загуба).
• Дискусията не беше „изведнъж“, а част от цялостна европейска политика за ограничаване на руското влияние и финансиране на войната в Украйна.
Коментиран от #24
15:03 07.08.2025
6 демо кратко
15:04 07.08.2025
7 Перро
15:04 07.08.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Акооо
15:07 07.08.2025
10 мдаа
15:07 07.08.2025
11 Няма логика
И не е ли редно печалбите от дейността ѝ у нас да остават тук – а не да се изнасят през Холандия, както беше дълги години?
15:08 07.08.2025
12 Този Р. Овч. е манипулатар!!
15:08 07.08.2025
13 Този Руменчо лъже
ПП издействаха дерогация (изключение) за България поне за вътрешния пазар, а Лукойл за пръв път изведнъж се оказа на печалба и плати данъци на България по време на ПП. ПП са герои!
15:12 07.08.2025
14 Мутата
15:12 07.08.2025
15 Руският еничарин
Какво стана с ваните за масаж в Топлофикация?
15:13 07.08.2025
16 Ганя Путинофила
15:15 07.08.2025
17 Дедо
Коментиран от #21
15:26 07.08.2025
18 ная курвазян
Коментиран от #20
15:28 07.08.2025
19 Равносметката без Моъм
При БКП 2 от 1989 до 2025 Забранени Референдуми.
15:33 07.08.2025
20 Кая Минетян
До коментар #18 от "ная курвазян":Добър сарказъм
15:36 07.08.2025
21 Бай Дън
До коментар #17 от "Дедо":Нещо ти се губеи мисълта. Попитай се защо драгалевският цига-нин продаде на безценица нефтохима на руснаците, а сега намагнитеният Делянчо ще бори корупцията, гонейки руснаците. Демократ до демократа мила моя майно льо, да живее Ран-ът.
15:42 07.08.2025
22 Пешо
15:51 07.08.2025
23 СЛОНА
ПОСЛУЧАЙ ЗАКОНА ЗА ТРОТИНЕТКИТЕ БЯЛ ДЕН НЯМА ДА ВИДИТЕ ОТ ВАШИТЕ СИМПАТИЗАНТИ И ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА ВИ!!!
15:51 07.08.2025
24 ХОди се балсамирай с лубрикант
До коментар #5 от "Истината!!!!!!":аман от нагли либерасти
15:59 07.08.2025