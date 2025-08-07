Румен Овчаров пред ФАКТИ: Пеевски говори сериозно, но смешно и повърхностно за „Лукойл“ (ВИДЕО)

Делян Пеевски говори сериозно, но смешно и толкова повърхностно за „Лукойл“. Чудя се как има хора, които може да се връзват. Само преди месец Пеевски насъска органи да проверяват дали не е формирал картел „Лукойл“ за повишаване на цените на горивата в България. Какъв картел в страната, в която цените на горивата са най-ниски от цяла Европа. Цените на бензиностанциите на „Лукойл“ са между 5 и 7 стотинки по-евтини от всички останали вериги. И ти да твърдиш, че точно „Лукойл“ формира картел… За какво? За по-ниски цени ли? Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката и бивш висш функционер в БСП.



„Лукойл“ си изпълнява ангажиментите и е доставил необходимите количества екологично гориво, за разлика от другите продавачи, защото някой от тях не разполагат с необходимите количества. Но няма нищо общо с това, за което приказва лицето Пеевски. Натискът срещу Лукойл е много смешен, защото той е изцяло за българска сметка. Натискът започна 2022 година, когато на власт бяха ПП. Те решиха изведнъж, че ще забранят на „Лукойл“ да изнася от България, но без да си направят сметката, че ако Лукойл не може да изнася, не може работи. „Лукойл“ произвежда 180 000 тона бензин на месец. Къде да се сложи това количество. В България се ползват около 15-20 хиляди тона от „Лукойл“ и още толкова се внасят. И тогава България изнасяше много за Украйна. За първите седем месеца беше увеличен 500 пъти като стойност износът, а после го спряха“, добави гостът.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.3 Оценка 3.3 от 16 гласа.