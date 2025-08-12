Новини
България »
Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Само Тръмп и Путин знаят какво ще се случи в Аляска
  Тема: Украйна

Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Само Тръмп и Путин знаят какво ще се случи в Аляска

12 Август, 2025 14:44 636 12

  • огнян дъскарев-
  • украйна-
  • русия-
  • руска агресия-
  • тръмп-
  • путин

Крим няма да се обсъжда на масата на преговорите

Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Само Тръмп и Путин знаят какво ще се случи в Аляска - 1
Снимка: ФАКТИ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Само президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин знаят какво ще се случи на срещата в Аляска.

Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Огнян Дъскарев.

Той посочи, че основният проблем ще е бъдещето на окупираните от Кремъл 4 украински области. Крим няма да се обсъжда на масата на преговорите, прогнозира Огнян Дъскарев.

Трябва да се отбележи, че Тръмп влезе в задния двор на Русия и Иран чрез мирния договор между Армения и Азербайджан, посочи анализаторът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Луганск

    5 2 Отговор
    РУСИЯ ПРОСТО ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ ТАЗИ ГЕРМАНИЯ

    Съвременна Германия е изкуствено образувание, съществуващо малко повече от 100 години, съставено от различни територии и народи, които никога не са съществували заедно! ТОВА ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ И ОСВОБОДИ ЗЕМЯТА!

    Германски роби, вашият газопровод Северен поток-2 е взривен от американците! Защо мълчите робски?

    Вие сте колония и роби на САЩ от 1945 г., когато СССР щедро ви остави живи.

    Сега Русия трябва да унищожи всички стратегически обекти на територията на Германия, ако има съпротива - да унищожи с ядрен удар!
    Така правят демократите!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #7

    14:46 12.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Тръмп и Путин ще си делят Европа, Арктика и Африка.

    14:46 12.08.2025

  • 3 НЕ САМО ТРЪМП И ПУТИН

    3 1 Отговор
    И НАШИТЕ ЕВРОАТЛАНТИЦИ ЗНАЯТ.ДАЖЕ ИМАТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЕЩА КОИТО ТРЪМП И ПУТИН ОЩЕ НЕ ЗНАЯТ.НЕ СПИРАТ С ГЛУПОСТИТЕ СИ ОТ СУТРИН ДО ВЕЧЕР !

    14:49 12.08.2025

  • 4 ти да видиш

    3 0 Отговор
    зеленияпор знаел повече, укроразведчиците му били докладвали

    14:50 12.08.2025

  • 5 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ВЕРНО ЛИ?А БОРСУЛАТА ЩЕ СЛАГА ДЪРВА В ПЕЧКАТА, ДА ГРЕЕ МЕЧКАТА!

    14:51 12.08.2025

  • 6 безделников

    1 1 Отговор
    Тръмп ще върне Аляска на Русия!

    14:52 12.08.2025

  • 7 Чиба, северно-азиатски ибpик !

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Луганск":

    Това е руска пропаганда, разпространявана от (без)полезни ... и д и о т и !

    Коментиран от #9

    14:54 12.08.2025

  • 8 дрбр

    2 0 Отговор
    Напротив, нищо няма да се случи в хАляска. 😁

    Коментиран от #10

    15:02 12.08.2025

  • 9 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":

    Всеки ден ли се молиш на Бога си,Монголското куче Тангра бе азиатски монголоиде

    15:05 12.08.2025

  • 10 Ще ке случат шутове

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "дрбр":

    По ЕС и Нато и ликвидацията на фашисткия режим в Кийиф

    15:07 12.08.2025

  • 11 Баба ти

    3 0 Отговор
    Дъската си е чиста талпа, тъпа и ненужна.

    15:13 12.08.2025

  • 12 Мдаа

    3 0 Отговор
    Дъскарев греши, дървото си е дърво.Всички знаем, че нищо няма да се случи в аляска, с изключение на Тръмп с миризливия катетър за урина в панталона и бг про фаните.

    15:17 12.08.2025

