Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Само Тръмп и Путин знаят какво ще се случи в Аляска

Само президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин знаят какво ще се случи на срещата в Аляска.
Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Огнян Дъскарев.
Той посочи, че основният проблем ще е бъдещето на окупираните от Кремъл 4 украински области. Крим няма да се обсъжда на масата на преговорите, прогнозира Огнян Дъскарев.
Трябва да се отбележи, че Тръмп влезе в задния двор на Русия и Иран чрез мирния договор между Армения и Азербайджан, посочи анализаторът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
1 Луганск
Съвременна Германия е изкуствено образувание, съществуващо малко повече от 100 години, съставено от различни територии и народи, които никога не са съществували заедно! ТОВА ТРЯБВА ДА УНИЩОЖИ И ОСВОБОДИ ЗЕМЯТА!
Германски роби, вашият газопровод Северен поток-2 е взривен от американците! Защо мълчите робски?
Вие сте колония и роби на САЩ от 1945 г., когато СССР щедро ви остави живи.
Сега Русия трябва да унищожи всички стратегически обекти на територията на Германия, ако има съпротива - да унищожи с ядрен удар!
Така правят демократите!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #7
14:46 12.08.2025
2 Последния Софиянец
14:46 12.08.2025
3 НЕ САМО ТРЪМП И ПУТИН
14:49 12.08.2025
4 ти да видиш
14:50 12.08.2025
5 Боруна Лом
14:51 12.08.2025
6 безделников
14:52 12.08.2025
7 Чиба, северно-азиатски ибpик !
До коментар #1 от "Луганск":Това е руска пропаганда, разпространявана от (без)полезни ... и д и о т и !
Коментиран от #9
14:54 12.08.2025
8 дрбр
Коментиран от #10
15:02 12.08.2025
9 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Чиба, северно-азиатски ибpик !":Всеки ден ли се молиш на Бога си,Монголското куче Тангра бе азиатски монголоиде
15:05 12.08.2025
10 Ще ке случат шутове
До коментар #8 от "дрбр":По ЕС и Нато и ликвидацията на фашисткия режим в Кийиф
15:07 12.08.2025
11 Баба ти
15:13 12.08.2025
12 Мдаа
15:17 12.08.2025