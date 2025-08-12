Огнян Дъскарев пред ФАКТИ: Само Тръмп и Путин знаят какво ще се случи в Аляска

Само президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин знаят какво ще се случи на срещата в Аляска.

Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Огнян Дъскарев.

Той посочи, че основният проблем ще е бъдещето на окупираните от Кремъл 4 украински области. Крим няма да се обсъжда на масата на преговорите, прогнозира Огнян Дъскарев.

Трябва да се отбележи, че Тръмп влезе в задния двор на Русия и Иран чрез мирния договор между Армения и Азербайджан, посочи анализаторът.

