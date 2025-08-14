Слави Василев пред ФАКТИ: Президентът пречи на правителството, те искат да му запушат устата (ВИДЕО)

Според думите на Желязков балансът за управляващите явно означава да няма никаква опозиция и да няма кой да им противоречи. Ако пък повярваме на думите на г-жа Валерия Валева, сегашното правителство ще се опита да отреже още повече от правомощията на президента Радев, защото той очевидно ги дразни. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Слави Василев.

ГЕРБ и ДПС-НН в никакъв случай няма да заменят позицията им в НС и мнозинството, което те имат за президентската институция. Борисов и Пеевски съзнават, как този момент на политическо затишие, каквото представлява кабинетът Желязков, е изключително ценен за тях. Те успяха да се закрепят по някакъв начин с цената на предателството към част от избирателите на ИТН и БСП, защото не вярвам, тези избиратели да са вярвали, че партиите им ще направят коалиция с тях, но уви всичко е възможно в българската политика, каза още Василев.

Президентът пречи на правителството, те искат да му запушат устата и да го ликвидират политически, но няма да им мине номера, защото Радев е вече там с извоюван авторитет и те не могат да го отстранят, категоричен бе Василев.

Какво обясни още той за ветото на президента за Закона за държавната собственост вижте във ВИДЕОТО:

.