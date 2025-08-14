Новини
14 Август, 2025 15:00

Борисов и Пеевски съзнават, как този момент на политическо затишие, каквото представлява кабинетът Желязков, е изключително ценен за тях

Слави Василев пред ФАКТИ: Президентът пречи на правителството, те искат да му запушат устата (ВИДЕО) - 1
Според думите на Желязков балансът за управляващите явно означава да няма никаква опозиция и да няма кой да им противоречи. Ако пък повярваме на думите на г-жа Валерия Валева, сегашното правителство ще се опита да отреже още повече от правомощията на президента Радев, защото той очевидно ги дразни. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Слави Василев.

ГЕРБ и ДПС-НН в никакъв случай няма да заменят позицията им в НС и мнозинството, което те имат за президентската институция. Борисов и Пеевски съзнават, как този момент на политическо затишие, каквото представлява кабинетът Желязков, е изключително ценен за тях. Те успяха да се закрепят по някакъв начин с цената на предателството към част от избирателите на ИТН и БСП, защото не вярвам, тези избиратели да са вярвали, че партиите им ще направят коалиция с тях, но уви всичко е възможно в българската политика, каза още Василев.

Президентът пречи на правителството, те искат да му запушат устата и да го ликвидират политически, но няма да им мине номера, защото Радев е вече там с извоюван авторитет и те не могат да го отстранят, категоричен бе Василев.

Какво обясни още той за ветото на президента за Закона за държавната собственост вижте във ВИДЕОТО:

.


  • 1 Гражданин

    27 7 Отговор
    С тикви и свини държавата ни се закри.

    15:04 14.08.2025

  • 2 Да бе

    23 1 Отговор
    Президентът пречи на правителството, те искат да му запушат устата
    Ако Радев направи партия,тогава кой на кого ще пречи?

    15:05 14.08.2025

  • 3 123

    14 11 Отговор
    Запушването ще започне от друтаде. Устата - после.
    А може и двете, едновременно !

    Коментиран от #4

    15:06 14.08.2025

  • 4 М ДААААА

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "123":

    АКО СИНОПТИКА Е НАЛИЦЕ

    15:07 14.08.2025

  • 5 лют пипер

    11 2 Отговор
    г-жа Валерия Валева.....Велева,а не Валева,бре,алоооу!

    15:07 14.08.2025

  • 6 раз

    22 7 Отговор
    Ей,много го мразят този наш президент,брей!

    15:08 14.08.2025

  • 7 Ддд

    19 21 Отговор
    Какъв "социолог" е този изтърсак, след като сам обявява че работи за Радев?
    Най малкото показва че не е обективен, след като явно служи на едната страна!

    Коментиран от #13

    15:09 14.08.2025

  • 8 Точна статия

    6 16 Отговор
    Николай Бареков разкри сценария- Пеевски с подкрепата на Борисов, БСП и ИТН ликвидират последния про-руски бастион в страната - Румен Радев! А след мандата му го дават военен съд!

    Коментиран от #19

    15:10 14.08.2025

  • 9 щъркел

    24 9 Отговор
    Баце и Шиши няма как да са президенти,не стават за тази отговорна длъжност.Просто не стават и туй-то.

    15:10 14.08.2025

  • 10 Така си е

    23 10 Отговор
    Президентът пречи на мафията, те искат да му запушат устата

    15:10 14.08.2025

  • 11 Кръчмаря

    19 7 Отговор
    Браво Слави, Толупа те мрази.

    15:12 14.08.2025

  • 12 Абе някой няма ли най после

    8 11 Отговор
    Ясно да го каже и напише? От първият ден след Нова година 8% от всички български евра ще станат автоматично собственост на ЕЦБ! 8% от вашите пари изкарани с кървава пот. 8% от националното богатство на България го подаряват на ЕЦБ ! Няма ли кой да го напише, заяви, посочи и т.н .... за Китай? ....Китай въведе национални субсидии за грижи за деца, за да повиши раждаемостта
    Родителите на деца на 3 или по-малка възраст ще получават парична субсидия от 3600 юана (502 долара) годишно за всяко. Националните субсидии се прилагат със задна дата от 1 януари 2025 г., съобщи информационна агенция Синхуа. Тя ще предоставя годишни парични плащания в размер на 3600 юана (502 долара) годишно за всяко дете под тригодишна възраст, което е законно родено и има китайско гражданство. Субсидията ще се изплаща, докато детето навърши три години. За деца, родени преди 1 януари 2025 г., които все още са под три години, субсидията ще бъде разпределена пропорционално въз основа на броя на допустимите месеци. ...

    Коментиран от #38

    15:12 14.08.2025

  • 13 ДЕБЕЛОКОЖИЯТ

    13 6 Отговор

    До коментар #7 от "Ддд":

    ДЕЛЯН ДЕБЕЛАН

    Коментиран от #21

    15:13 14.08.2025

  • 14 Промяна

    14 25 Отговор
    РАДЕВ ПРЕЧИ НА БЪЛГАРИЯ И ВСЕ Е НЕДОСЕГАЕМ И ТОВА ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ЗАЩО РАДЕВ Е РЕШИЛ ЧЕ ПРИТЕЖАВА БЪЛГАРИЯ АЗ ЖИВЕЯ ТУК С МОЕТО СЕМЕЙСТВО И ОТ 5 ГОДИНИ НАСАМ ВИЖДАМ КАК БЪЛГАРИЯ СЕ РУШИ ЗАЩОТО РАДЕВ МРАЗИ БОРИСОВ БЕЗ ДА СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #31

    15:13 14.08.2025

  • 15 Кривоверен алкаш

    16 13 Отговор
    Типична издънка на старата комунистическа Номенклатура...завършил в Бостън...живял в Париж...и сега плюе по Запада...шльоко, защо не завърши Московският...да живееш в Русия ....и този ще излиза и ще ръси акъл...докъде изпаднахме...

    15:13 14.08.2025

  • 16 Емигрант

    14 6 Отговор
    Да управляват България се събра целият "елит" от престъпници - сикаджии рекетирали българите, комунисти избили елитът на България, чалгаджии опростачили няколко младежки поколения и корумпирани политици от списъкът "Магнитски" със забрана до живот да посещават САЩ и Великобритания, това е действителността която заслужено и категорично обяснява колко е прросто българското стадо имащо наглостта да се нарича народ !

    15:14 14.08.2025

  • 17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 13 Отговор
    Запушват ни устата- отпушете си ушите -
    Тайно и полека се изгражда Нова САЩинска база на наша територия‼️

    15:14 14.08.2025

  • 18 цру

    11 8 Отговор
    И най-вече подлогата на магнитски калинчо стоянов който държеше на работа герберското наркоманче Попов

    15:14 14.08.2025

  • 19 Промяна

    6 9 Отговор

    До коментар #8 от "Точна статия":

    ДО ФАКТИ ЗАЩО ПУБЛИКУВАТЕ ТЕЗИ ГЛУПОТЕВИНИ ЗА ВАС ФАКТИ БЪЛГАРСКИ ЗАКОНИ НЕ ВАЖАТ

    15:15 14.08.2025

  • 20 всяка грешка се изплаща

    4 3 Отговор
    БСП можеше да има свое правителство, но вие го саботирахте по изключително високомерен начин.

    15:16 14.08.2025

  • 21 Ддд

    5 10 Отговор

    До коментар #13 от "ДЕБЕЛОКОЖИЯТ":

    Не Дебелокожия Асен ли си ти, или Кирчо?

    Коментиран от #29

    15:17 14.08.2025

  • 22 Как е възможно въобще

    11 2 Отговор
    За Морски Военен Флот да говорим като и 50 матроса реално нямаме и за две лодки за гребен поход не могат да съберат даже хора. Как е възможно въобще
    Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров" да съществува като само 38 випускници има! .... Как е възможно въобще наредба за реда за определяне на цени на частни имоти, които държавата иска за свои нужди на тъмно да се приема а в същото време държавните имоти да искат да разпродават...

    15:18 14.08.2025

  • 23 Картал

    6 0 Отговор
    От пусто в празно!

    15:18 14.08.2025

  • 24 А бе

    8 5 Отговор
    Напразно се напъваш да го защитаваш,Славче! На нас ни стигат само Новогодишните му заклинания! Те са достатъчно доказателство ,че той е загубеняк! Като излезе от Дондуков,ще имаме бол време да слушаме глупостите му,писани от такива съветници като теб!

    15:21 14.08.2025

  • 25 Страх ли го е, защо ли?

    7 10 Отговор
    Пълни глупости, че комплексираната фуражка си плещи, каквото му дойде на акъла. Той и шарлатаните унищожиха държавата, докараха хаос, престъпност. Летецът продължава с мизериите си, вече ходи с огромна охрана като мафиот

    15:24 14.08.2025

  • 26 Майора

    9 8 Отговор
    Ало татков Слави , стига си защитавал тотално провалил се като президент , известен с прозвището мистър Кеш , почиващ в комплекси на хора свързани с контрабанда на цигари , ощетил държавата със своя служебен кабинет с 1 050 000 лв всеки ден от “Боташ” и спираш закона за имотите за благодарност към “Зелените”подкрепили го като президент и по този начин спира важни инфраструктурни обекти! Стига си го защитавал!

    15:24 14.08.2025

  • 27 Как е възможно въобще за

    6 3 Отговор
    Белгийски бракувани минни чистачи пари да плащаме след като самата Белгия пари за утелизацията им е отделила.

    15:25 14.08.2025

  • 28 Среден пръст

    6 4 Отговор
    Това слави не беше ли си че на хотелиерската мафия намерило подслон при елементарния и посредствен търгаш който се прави на президент. Както и Зарко и редица други измекяри.

    15:29 14.08.2025

  • 29 НЕ НЕ СЪМ НА МЕНТАТА

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Ддд":

    ЕДИН ОТ МНОГОТО БАДЖАНАЦИ СЪМ

    15:30 14.08.2025

  • 30 Казуар

    3 4 Отговор
    Президентски трубадур, нямаше те известно време вече на работа ли си.

    15:40 14.08.2025

  • 31 Пaaaaцyyyyл миииириииизлииив

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Промяна":

    Ко спамиш тук едно и също неграмотен и ненужен изтърcaко? Гладна въшкa несретна и ти оставят и квиченето малoyмнико прoooccт! Ще закривам пак коментарите и форума отново...

    Коментиран от #32

    15:48 14.08.2025

  • 32 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #31 от "Пaaaaцyyyyл миииириииизлииив":

    Тук е България има закони правила и е време да се прилагат във европейска България

    15:50 14.08.2025

  • 33 Емигрант

    3 2 Отговор
    Овцата си е овца и такава ще си остане ! Казало намагнитеното ново начало, че Радев е за Русия и Путин и овцата която не може да мисли и разсъждава веднага му приглася ! А кой подаряваше кучета на Путин, кой построи газопровод на Путин в овчи пари бе стадо, кой се прегръщаше с Путин и му ходеше на гости из вилаетите Радев или Тиквата, кой не иска да си хвърли червената книжка и я държи заключена в чекмедже при пачките с едра Радев или Тиквата бе овце от "елитната българска порода порода "тъпоглава" ? Утре Намагнитеното ново начало като ви нарита в пропастта над която висите какво ще блеете докато падате ?

    15:54 14.08.2025

  • 34 Война на две ОПГ!

    2 2 Отговор
    Мафията около СИК във война с Мафията около КГБ!

    16:01 14.08.2025

  • 35 Така е

    3 1 Отговор
    Президентът пречи не само на правителството, но и на цяла България. Служебните му правителства разпродадоха стотици държавни имоти на техни хора и ни навъртяха с договора с боташ. Всеки ден българите ще плащаме по 1 милион в следващите 14 години.

    16:02 14.08.2025

  • 36 Удри

    3 1 Отговор
    Радев е най-слабият президент от както сме в демокрация.

    16:04 14.08.2025

  • 37 Опа

    3 0 Отговор
    Още помня как руският патриарх удряше по масата в президентството и Радев само мигаше на парцали.

    16:05 14.08.2025

  • 38 ти като

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Абе някой няма ли най после":

    знаеш толкова , какво правиш тук да драскаш глупости?

    16:06 14.08.2025

  • 39 Валева

    2 0 Отговор
    факти са тъпаци - Велева

    16:12 14.08.2025

