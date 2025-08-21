Новини
Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ: Сигналите, които изпраща управлението на БНБ, са изумителни и неадекватни (ВИДЕО)

21 Август, 2025 16:26 1 694 54

  • румен гечев-
  • управление-
  • бнб-
  • сигнали-
  • противоречие

Ние сме в уникална ситуация- единствената страна в света, предполагам в момента, където опозиционна партия върти на малкия си пръст, диктува, избира министрите. И определя управляващите, коментира още проф. Гечев

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Сигналите, които изпраща управлението на БНБ, са изумителни, вътрешно противоречиви и неадекватни. След като на 6 юни 2021 година правителството на г-н Байдън обяви няколко български имена, в това число г-н Васил Божков и г-н Делян Пеевски, само няколко дни по-късно, за да бъда точен- на 11 юни 2021 година, БНБ излезе с прессъобщение- пет дни след решението на американското правителство. "Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица, вече са предприели необходимите ограничителни мерки. Включително- блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания, преди публикуването на списъка на OFAC"/това е отделът за управление на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ-б.р/. Тоест на 6 юни 2021 година излиза решението по Закона "Магнитски", приет още 2012 година. След това глобален 2016 година. БНБ управлението веднага си чупят крачетата- тичат за часове, веднага искат от банките, веднага блокират сметки на всички, които са в този списък. Сега изведнъж те казват, че нямало такива закони и такива изисквания. Ми те защо са нарушили тогава закона през 2021 г?

Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Румен Гечев. Поводът бе, че от ПП обвиниха вчера БНБ, че отказва да наложи ограничителни мерки спрямо санкционирани за корупция по американския закон "Магнитски", и предупреди, че ще сезира за това Европейската централна банка. На свой ред от Националната банка обявиха тези обвинения като "недопустим опит за оказване на политически натиск".

.Ето и още от анализа на проф. Гечев:

Освен това тяхната реакция е правилна- разбира се ,че САЩ не могат да налагат закони на България. Но те налагат закони за собствените си долари и доларовите сметки. А да обясним на хората, че всяка транзакция в долари, независимо - може да е от България и Азербайджан, тя минава пред банката в Ню Йорк. Те имат юридическо право да си управляват сметките в долари и други активи, които минават през техни банки. И те налагат санкции на онези партньори, които са извън САЩ, и които оперират с американски финансови институции. Тоест САЩ има юридическо основание, а тук се оказва, че през 2025 година БНБ твърди, че няма основание. Това са взаимно изключващи се изявления на управлението на БНБ. Което доказва, че те се намират под пряко политическо управление. Сигналите за това са много. Веднъж си чупят краката за часове и въвеждат едните решения- така им е заповядано, очевидно. Каква е тази бързина за няколко часа! Сега веднага реакция обратна на тази през 2021 г. Понеже сега управлението е вече различно. Сега управлението осъществява г-н Пеевски, който уж е в опозиция. Ние сме в уникална ситуация- единствената страна в света, предполагам в момента, където опозиционна партия върти на малкия си пръст, диктува, избира министрите. И определя управляващите. Понеже сега управляващият е от групата "Магнитски", БНБ сега служи на друг господар.

Повече от коментара на проф. Гечев за важните събития у нас- във видеото


  • 1 БайФалит

    25 17 Отговор
    като видя, че е професор и си спомням 96-97 ма ...............

    Коментиран от #9, #31, #51

    16:47 21.08.2025

  • 2 Кино

    21 3 Отговор
    ТУ ТУ….БНБ
    БОКЛУЦИ ТАКИВА…

    16:51 21.08.2025

  • 4 Калин

    23 12 Отговор
    ЕВАЛА ПРОФЕСОРЕ, ВРЪЩАЙ СЕ В ПОЛИТИКАТА ДА ГИ НАВРЕШ В К….. г…

    Коментиран от #38

    16:52 21.08.2025

  • 5 Лора

    22 19 Отговор
    Страхотен човек и професионалист…..Прави ги на салата защото е умен мъж

    Коментиран от #52

    16:52 21.08.2025

  • 6 помнещ

    18 20 Отговор
    "Професор" Румен Гечев ?! Кой беше този ? Не беше ли "финансовият и икономически корифей" на Жан Виденов ? Не е ли човекът направил всички българи милионери ? По времето на неговото управление заплатите не бяха ли по 5 $ , а пенсиите по 3 $ ? Е , вярно е , че пък със заплата от 100 000 лева можеше да се купи кило салам и бучка сирене (ако случайно намериш някъде) , а бензинът беше с купони от по 20 литра на месец (ама никъде нямаше) а за един хляб се чакаше на опашки от по 500 човека . Ако е същият - ХИЧ НЕ ИСКАМ ДА ЗНАМ КАКВО Е КАЗАЛ !!!

    Коментиран от #18, #28

    16:53 21.08.2025

  • 7 Коки

    21 5 Отговор
    Професоре, време е да изхвърлим боклука…Ти и Доналд Тръмп. Кефи ме като каза Ту Ту….демек боклуци, вън

    16:54 21.08.2025

  • 8 Само като

    18 12 Отговор
    си помисли човек, че тоя бе икономически министър в правителството на Жан Виденов, му се иска да му каже: ти защо не се скриеш в кучи...

    16:54 21.08.2025

  • 10 npoхфэсур

    6 4 Отговор
    3клева1$

    16:54 21.08.2025

  • 11 цитат

    18 5 Отговор
    Баце и Шиши окрадоха водата на хората

    16:55 21.08.2025

  • 12 Маньо

    19 12 Отговор
    Невероятен анализ! Винаги го слушам с кеф този човек. Евала

    Коментиран от #21

    16:55 21.08.2025

  • 14 Ми и те са за подсъдимата скамейка

    13 4 Отговор
    Но и това ще стане рано или късно друг начин няма. Всички супер самонадеяни хора рано или късно отиват на позора.

    16:56 21.08.2025

  • 15 ГЕРБ

    13 15 Отговор
    Кой фалира държавата 97 година тъпак

    16:56 21.08.2025

  • 16 Вени

    11 12 Отговор
    Едно голямо ЕВАЛА….Бряво

    16:57 21.08.2025

  • 17 Тони

    11 9 Отговор
    Професоре, липсваш. Единствен и неповторим в своя изказ…Присъединавам се към призива, ВРЪЩАЙТЕ СЕ В ПОЛИТИКАТА. България има нужда

    16:58 21.08.2025

  • 18 Фафла Хипер

    16 9 Отговор

    До коментар #6 от "помнещ":

    Банкнотите без бандерол не се печатаха в бг, а се внасяха отвън. Правителството на Жан Валжан и финансовото министерство едва ли са можели да направят кой знае какво, при положение че финансовата операция беше добре координирана от външни фактори. Сега ситуацията много наподобява на 1997-а.

    17:00 21.08.2025

  • 19 Евро

    14 6 Отговор
    Професоре, твзи боклуци от БНБ са да се предадат в най-близкото РПУ за особено тежки престъпления срещу България! Дай Боже да пукнат гушнали парите си! Евтини парцали

    Коментиран от #24

    17:00 21.08.2025

  • 20 Мони

    14 10 Отговор
    Браво! Един да каже истината в очите на крадците

    17:01 21.08.2025

  • 21 Професора чете лекции в Европа

    16 9 Отговор

    До коментар #12 от "Маньо":

    Изключително компетентен и ерудиран а също и много благороден . Той отстъпи мястото си на евродепутат на значително по млада кандидатка и така и даде шанс за развитие. Изобщо изключителен човек.

    17:03 21.08.2025

  • 22 Милев

    16 8 Отговор
    Браво бе, Гечев! Добре, че си ти да им го кажеш в очите какви отрепки са защото останалите заспаха с парите дето им дава Свинята.

    17:04 21.08.2025

  • 23 Лена

    15 6 Отговор
    Връщай се в политиката и ги почвай тези изроди! Погубиха България.

    17:05 21.08.2025

  • 24 Може да

    8 3 Отговор

    До коментар #19 от "Евро":

    Избягат по островите докато народа се усети.

    17:07 21.08.2025

  • 25 Кико

    11 2 Отговор
    ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО! Боклуците вън

    17:07 21.08.2025

  • 26 Ванчо Михайлов

    7 12 Отговор
    Тоя комунистически измекяр, дали забрави,че докато беше вицепремиер и министър на икономиката - България фалира брутално!

    Коментиран от #30

    17:13 21.08.2025

  • 27 Рори

    11 4 Отговор
    Не мога да повярвам, че единствения свестен човек го махнаха боклуците от БСП! Изроди

    17:15 21.08.2025

  • 28 Помнещ

    13 6 Отговор

    До коментар #6 от "помнещ":

    За Световните еврейски банкери ,които хокали Жан Виденов с думите КАК СМЕЕТЕ ДА ВРЪЩАТЕ ДЪЛГОВЕТЕ НА България!!!!!
    И за обаждането на СОРОС на ИВАН КОСТОВ в Будапеща.Веднага се връщай в България и вземай властта.
    За тези факти си мълчите като Пр@дливи свине в бъзе, дребни политикани и пропагандисти.

    Коментиран от #54

    17:16 21.08.2025

  • 29 оня с коня

    0 8 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    Коментиран от #44, #45

    17:16 21.08.2025

  • 30 Копей

    3 4 Отговор

    До коментар #26 от "Ванчо Михайлов":

    На кой му пука ,важното е рублите да вървят

    17:18 21.08.2025

  • 31 Аман

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "БайФалит":

    Тези, които ти сложиха минуси не знаят какви л@йна изядохме тогава. Комунист финансист е като д-р Менгеле борец за човешки права.

    17:25 21.08.2025

  • 32 Ддд

    3 5 Отговор
    Сега др. Гечев ли е светлината в живота на ПП-ДБ? Не че нещо, но той си лъже по принцип, а не защото му се налага. Лъжец е по природа.

    17:26 21.08.2025

  • 33 Това не требе

    3 5 Отговор
    Ли да е у кауша.....

    17:27 21.08.2025

  • 34 разбира се

    3 3 Отговор
    Мутрата си мисли, че държавата му е бащиния.

    17:27 21.08.2025

  • 35 Ддд

    3 7 Отговор
    Маринкова пита ли го дали подкрепя Русия срещи Украйна, за да се разбере за кого лобира този див комунист?

    17:28 21.08.2025

  • 37 Крис

    3 1 Отговор
    Абсолютно ВЯРНО! Съобщенията си седят на страницата на БНБ за свинете

    17:34 21.08.2025

  • 38 Гошо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Калин":

    Ще ти го навре, споко!

    17:34 21.08.2025

  • 39 Локо Сф

    4 2 Отговор
    Евала професоре! Нека да мълчат сега след като ги закова с факти.

    17:35 21.08.2025

  • 40 Лили

    3 2 Отговор
    Невероятен! Наистина липсва и Трябва да се върне в обществения живот! Не ми се мисли какво ще ги прави тия изроди

    17:36 21.08.2025

  • 41 Мишо

    0 2 Отговор
    Някой се вълнува за навиране! Спокойно бе, ей сега ще има избори и ще видиш на какво ще ви направи.

    17:37 21.08.2025

  • 42 Мима

    1 1 Отговор
    Давай, Гечев! С теб сме! Велик

    17:38 21.08.2025

  • 46 Тодор

    1 1 Отговор
    Тези боклуци като видят, че се задава Гечев и се разплакват! Браво, че ги побъркваш изродите. На есен с песен ще ги разцепи в парламента

    17:40 21.08.2025

  • 47 До оня с коня

    2 0 Отговор
    ПУК Ни, Животно!

    17:41 21.08.2025

  • 48 Митко

    1 1 Отговор
    Само като се задава на трибуната на Парламента и се попикават. Страшен е просто, евала

    17:42 21.08.2025

  • 49 Елени

    0 0 Отговор
    Евала, страхотно казва Памбос

    17:42 21.08.2025

  • 50 Кольо

    1 1 Отговор
    “Каквато и присъда да им бъде дадена, ще е недостатъчна” Абсолютно в 10-та. Тези не заслужават и куршум за престъпленията срещу България, а да ги пратим в Украйна да се сражават с натовците..

    17:47 21.08.2025

  • 51 Деций

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "БайФалит":

    И какво си спомни,едно активно мероприятие на ЦРУ и Сорос за дестабилизация на страната заради отказа на Виденов да им подари всичко.Голямата игра не е за шимпанзета които имат единствено функционираща отделителна система.За да пишеш и се изказваш по определени факти от близката история,то трябва да ги познаваш в детайли!

    Коментиран от #53

    17:53 21.08.2025

  • 52 Очевидец от 1996 година

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лора":

    Ние сме в уникална ситуация- единствената страна в света, в която населението помни 24 часа...щом се дава трибуна на доказано некадърен министър в единственото правителство което фалира България, същият наглец беше и тогава.Справка 96 година

    17:57 21.08.2025

  • 53 1996г

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Деций":

    все някой е виновен на бай ганю ...наса извънземните цру фбр кгб мосад черните дупки

    18:01 21.08.2025

  • 54 ляво леке

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Помнещ":

    все някой е виновен на бай ганю ...наса извънземните цру фбр кгб мосад черните дупки

    18:04 21.08.2025

