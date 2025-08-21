Проф. Румен Гечев пред ФАКТИ: Сигналите, които изпраща управлението на БНБ, са изумителни и неадекватни (ВИДЕО)

Сигналите, които изпраща управлението на БНБ, са изумителни, вътрешно противоречиви и неадекватни. След като на 6 юни 2021 година правителството на г-н Байдън обяви няколко български имена, в това число г-н Васил Божков и г-н Делян Пеевски, само няколко дни по-късно, за да бъда точен- на 11 юни 2021 година, БНБ излезе с прессъобщение- пет дни след решението на американското правителство. "Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица, вече са предприели необходимите ограничителни мерки. Включително- блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания, преди публикуването на списъка на OFAC"/това е отделът за управление на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ-б.р/. Тоест на 6 юни 2021 година излиза решението по Закона "Магнитски", приет още 2012 година. След това глобален 2016 година. БНБ управлението веднага си чупят крачетата- тичат за часове, веднага искат от банките, веднага блокират сметки на всички, които са в този списък. Сега изведнъж те казват, че нямало такива закони и такива изисквания. Ми те защо са нарушили тогава закона през 2021 г?
Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова проф. Румен Гечев. Поводът бе, че от ПП обвиниха вчера БНБ, че отказва да наложи ограничителни мерки спрямо санкционирани за корупция по американския закон "Магнитски", и предупреди, че ще сезира за това Европейската централна банка. На свой ред от Националната банка обявиха тези обвинения като "недопустим опит за оказване на политически натиск".
.Ето и още от анализа на проф. Гечев:
Освен това тяхната реакция е правилна- разбира се ,че САЩ не могат да налагат закони на България. Но те налагат закони за собствените си долари и доларовите сметки. А да обясним на хората, че всяка транзакция в долари, независимо - може да е от България и Азербайджан, тя минава пред банката в Ню Йорк. Те имат юридическо право да си управляват сметките в долари и други активи, които минават през техни банки. И те налагат санкции на онези партньори, които са извън САЩ, и които оперират с американски финансови институции. Тоест САЩ има юридическо основание, а тук се оказва, че през 2025 година БНБ твърди, че няма основание. Това са взаимно изключващи се изявления на управлението на БНБ. Което доказва, че те се намират под пряко политическо управление. Сигналите за това са много. Веднъж си чупят краката за часове и въвеждат едните решения- така им е заповядано, очевидно. Каква е тази бързина за няколко часа! Сега веднага реакция обратна на тази през 2021 г. Понеже сега управлението е вече различно. Сега управлението осъществява г-н Пеевски, който уж е в опозиция. Ние сме в уникална ситуация- единствената страна в света, предполагам в момента, където опозиционна партия върти на малкия си пръст, диктува, избира министрите. И определя управляващите. Понеже сега управляващият е от групата "Магнитски", БНБ сега служи на друг господар.
18 Фафла Хипер
До коментар #6 от "помнещ":Банкнотите без бандерол не се печатаха в бг, а се внасяха отвън. Правителството на Жан Валжан и финансовото министерство едва ли са можели да направят кой знае какво, при положение че финансовата операция беше добре координирана от външни фактори. Сега ситуацията много наподобява на 1997-а.
17:00 21.08.2025
19 Евро
Коментиран от #24
17:00 21.08.2025
20 Мони
17:01 21.08.2025
21 Професора чете лекции в Европа
До коментар #12 от "Маньо":Изключително компетентен и ерудиран а също и много благороден . Той отстъпи мястото си на евродепутат на значително по млада кандидатка и така и даде шанс за развитие. Изобщо изключителен човек.
17:03 21.08.2025
22 Милев
24 Може да
До коментар #19 от "Евро":Избягат по островите докато народа се усети.
17:07 21.08.2025
28 Помнещ
До коментар #6 от "помнещ":За Световните еврейски банкери ,които хокали Жан Виденов с думите КАК СМЕЕТЕ ДА ВРЪЩАТЕ ДЪЛГОВЕТЕ НА България!!!!!
И за обаждането на СОРОС на ИВАН КОСТОВ в Будапеща.Веднага се връщай в България и вземай властта.
За тези факти си мълчите като Пр@дливи свине в бъзе, дребни политикани и пропагандисти.
Коментиран от #54
17:16 21.08.2025
29 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
Коментиран от #44, #45
17:16 21.08.2025
30 Копей
До коментар #26 от "Ванчо Михайлов":На кой му пука ,важното е рублите да вървят
17:18 21.08.2025
31 Аман
До коментар #1 от "БайФалит":Тези, които ти сложиха минуси не знаят какви л@йна изядохме тогава. Комунист финансист е като д-р Менгеле борец за човешки права.
17:25 21.08.2025
33 Това не требе
17:27 21.08.2025
34 разбира се
17:27 21.08.2025
38 Гошо
До коментар #4 от "Калин":Ще ти го навре, споко!
17:34 21.08.2025
51 Деций
До коментар #1 от "БайФалит":И какво си спомни,едно активно мероприятие на ЦРУ и Сорос за дестабилизация на страната заради отказа на Виденов да им подари всичко.Голямата игра не е за шимпанзета които имат единствено функционираща отделителна система.За да пишеш и се изказваш по определени факти от близката история,то трябва да ги познаваш в детайли!
Коментиран от #53
17:53 21.08.2025
52 Очевидец от 1996 година
До коментар #5 от "Лора":Ние сме в уникална ситуация- единствената страна в света, в която населението помни 24 часа...щом се дава трибуна на доказано некадърен министър в единственото правителство което фалира България, същият наглец беше и тогава.Справка 96 година
17:57 21.08.2025
53 1996г
До коментар #51 от "Деций":все някой е виновен на бай ганю ...наса извънземните цру фбр кгб мосад черните дупки
18:01 21.08.2025
54 ляво леке
До коментар #28 от "Помнещ":все някой е виновен на бай ганю ...наса извънземните цру фбр кгб мосад черните дупки
18:04 21.08.2025