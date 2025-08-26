Как се подарява вода от язовир Тича на ВЕЦ? Димитър Куманов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Не мога да кажа дали има пропуски в списъка, който Корнелия Нинова е публикувала за ВЕЦ-овете по язовирите, но трябва да обясним, че от 2000 година досега на различни места в България са построени нови около 200 ВЕЦ-а. Тези, които са построени на малки реки, са различни видове. Вече се говори и за ВЕЦ-ове на питейни водопроводи. Ето това е една голяма заплаха дори и за София. Защото „Софийска вода“ е сключила вече меморандум с общината на питейните, довеждащи водопроводи за София да строят ВЕЦ-ове. Довеждащите водопроводи са публична общинска собственост, но общината им ги дава без пари, без нищо. Само с едното обещание, че някой ден те ще станат собственост на общината като се приключи с концесията. Но концесията се удължава вечно. Това го знаем. Така че „Софийска вода“ доста добре работи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ инж. Димитър Куманов от сдружение „Балканка“.



„Как се ползват язовирите? Аз имам наблюдение и мога да кажа за язовир Тича и ВЕЦ-ът там, който е на кадър на НДСВ. Оттам идва водата за Шумен, Търговище, Велики Преслав и др. Там обемът на язовира е 313 милиона кубика, а на ВЕЦ-а му разрешено да точи вода, докато обемът спадне до 260 милиона кубика. Язовирът там е многогодишен изравнител. Той е строен с идеята, че при много влажна година трябва да се напълни догоре, за да се осигури водата за питейни нужди за напояване през следващите сухи години. Водата там се подарява на ВЕЦ-а за нещо от сорта на 0,005 стотинки на кубик. Дори и при соца, когато са направили този язовир, не са си правили майтапи с тази работа, защото са били наясно, че водата от този язовир трябва. Иначе и бай Тошо щеше да е направил вече ВЕЦ там“, добави гостът.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



