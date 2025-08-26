Новини
Как се подарява вода от язовир Тича на ВЕЦ? Димитър Куманов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

26 Август, 2025 15:30 1 806 13

  • куманов-
  • димитър-
  • вода-
  • язовири-
  • вец-
  • ндсв-
  • корнелия-
  • нинова-
  • списък

Не мога да кажа дали има пропуски в списъка, който Корнелия Нинова е публикувала за ВЕЦ-овете по язовирите, казва гостът

Как се подарява вода от язовир Тича на ВЕЦ? Димитър Куманов пред ФАКТИ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Не мога да кажа дали има пропуски в списъка, който Корнелия Нинова е публикувала за ВЕЦ-овете по язовирите, но трябва да обясним, че от 2000 година досега на различни места в България са построени нови около 200 ВЕЦ-а. Тези, които са построени на малки реки, са различни видове. Вече се говори и за ВЕЦ-ове на питейни водопроводи. Ето това е една голяма заплаха дори и за София. Защото „Софийска вода“ е сключила вече меморандум с общината на питейните, довеждащи водопроводи за София да строят ВЕЦ-ове. Довеждащите водопроводи са публична общинска собственост, но общината им ги дава без пари, без нищо. Само с едното обещание, че някой ден те ще станат собственост на общината като се приключи с концесията. Но концесията се удължава вечно. Това го знаем. Така че „Софийска вода“ доста добре работи. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ инж. Димитър Куманов от сдружение „Балканка“.

„Как се ползват язовирите? Аз имам наблюдение и мога да кажа за язовир Тича и ВЕЦ-ът там, който е на кадър на НДСВ. Оттам идва водата за Шумен, Търговище, Велики Преслав и др. Там обемът на язовира е 313 милиона кубика, а на ВЕЦ-а му разрешено да точи вода, докато обемът спадне до 260 милиона кубика. Язовирът там е многогодишен изравнител. Той е строен с идеята, че при много влажна година трябва да се напълни догоре, за да се осигури водата за питейни нужди за напояване през следващите сухи години. Водата там се подарява на ВЕЦ-а за нещо от сорта на 0,005 стотинки на кубик. Дори и при соца, когато са направили този язовир, не са си правили майтапи с тази работа, защото са били наясно, че водата от този язовир трябва. Иначе и бай Тошо щеше да е направил вече ВЕЦ там“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


Оценка 4.8 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йио

    44 0 Отговор
    Багери няма ли ,отивате и го събаряте,а на този който е дал разрешение го вкарвате в затвора,а на този който е веца го съдите за посегателство върху националната сигурност на България.

    15:38 26.08.2025

  • 2 замислен

    3 28 Отговор
    И като има ВЕЦ на питейната вода какъв е проблема? ВЕЦ да не я изгаря? да я изразходва? Просто водата слиза от планината под голяма скорост и налягане, за да може да се ползва тази вода, то се правят "гасители" т.е. пълни едни басейни и после се пуска надолу към водопровода с нормално налягане, сега се слага една турбина която върти генератор и убива скоростта и налягането а после водата си отива към чешмите.

    Коментиран от #9

    15:41 26.08.2025

  • 3 Геноцид!

    22 1 Отговор
    Вече не се търпи! Не само няма вода. Няма живот! Колко деца и млади хора загинаха през този черен август? Защо!? Няма държава, има само мафия и геноцид.

    Коментиран от #10

    15:41 26.08.2025

  • 4 Коста

    26 1 Отговор
    Няма по-сморана държава от България. Има една Иванчева осъдена за подкуп. Аз поне само за нея съм чувал. Но има сума ти държавни органи, които борят корупцията щ. Е щом за 30 год има осъден 1 човек на практика няма корупция. Разпускате ги тези държавни органи и служителите. Държавата защо трябва да плаща заплати?

    15:44 26.08.2025

  • 5 Да,бе

    24 0 Отговор
    Да взривиш язовирна стена е тероризма,но да източиш водата с ВЕЦ е бизнес,а резултатът един и същ.

    15:47 26.08.2025

  • 6 Анoнимен

    18 0 Отговор
    ЧАК КОГАТО СВЪРШИ ВОДАТА В СОФИЯ ЩЕ СЕ ЗАБЕЛЕЖИ ТОЗИ ПРОБЛЕМ

    15:55 26.08.2025

  • 7 Трол

    8 0 Отговор
    Тия от Шумен, Преслав и Търговище да не се обаждат много по адрес на ВЕЦ-а, че те са следващите в списъка.

    15:56 26.08.2025

  • 8 Ха,ха

    5 0 Отговор
    Ма нема ли прокуратурата ?

    15:57 26.08.2025

  • 9 Умен въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "замислен":

    Какво става с водата след ВЕЦа? Не се ли улавя , или пуска обратно в реката?

    Коментиран от #13

    16:10 26.08.2025

  • 10 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Геноцид!":

    MI КАФЯВА ФАШИСТКА МАФИЯ .. А НАРОДА МЪЛЧИ ТЕГЛИ ..ЩЕЛИ ДА ЗАРАВЯТ КЛАДЕНЦИ ...ТО ПО ВРЕМЕ НА ТУРСКО ТАКОВА НЕЩО НЯМА АМА ПРИ КАФЯВ ФАШИЗЪМ НА МУТРОКОМУНИСТА И ПРАСЕТО ИМА

    16:11 26.08.2025

  • 11 Факт

    0 2 Отговор
    Водите минават през ВЕЦ без да има загуби. Проблем е контрола на обема на язовира и разделянето на потоците: за питейна нужди, за напояване, както и за нови ваканционни комплекси.

    16:12 26.08.2025

  • 12 Питане

    0 0 Отговор
    От НДСВ !!!
    Собственика да не би да е наркоманския баща, подарил на пишман картоиграча половин България ?

    16:16 26.08.2025

  • 13 замислен

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Умен въпрос":

    При тези които са на питейна вода си отива към водопровода. Със или без ВЕЦ си отива към чешмата.

    16:17 26.08.2025

