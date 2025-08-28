Диана Хусеин пред ФАКТИ: Убийството на пет журналисти в Газа бе преднамерено (ВИДЕО)

Убийството на тези пет журналисти, заедно с хуманитарни работници в Газа преди няколко дни, беше абсолютно преднамерено. Водещи медии излъчиха нови материали, в които се видя, че ударите са били три, а не два. Просто вторият удар е двоен. Но това е преднамерена атака, а българското правителство продължава да мълчи по въпроса. Предвид и факта, че ООН обяви вече глад в ивицата Газа, нещата там ескалират. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.
„Това ни накара да изпратим писма до Външно министерство и до правителството, за да ни кажат как ще се гарантират сигурностат на България в този контекст“, добави гостът.
„Вероятността ескалацията на тези събития в Близкия изток да се отразят на България е голяма. Нали ние сме вратата на Европа към Близкия изток и Азия. Извиненията на Израел, че са стреляли, защото си мислили, че там има хора на Хамас, не издържа. Това е болница, която многократно е попадала под обстрел. Сега ударът е на четвъртия етаж, не е под земята. Това е по-скоро поредната форма на натиск към местното население. Целта в Газа е при този системен глад, който има там, хората да бъдат докарани до положение, в което те доброволно да напуснат“, добави още Хусеин.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
