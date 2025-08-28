Новини
Диана Хусеин пред ФАКТИ: Убийството на пет журналисти в Газа бе преднамерено (ВИДЕО)

28 Август, 2025 14:59 837 14

  • диана-
  • хусеин-
  • газа-
  • убити-
  • журналисти-
  • болница-
  • обстрел-
  • израел-
  • оон

Целта е при този системен глад, който има там, хората да бъдат докарани до положение, в което доброволно да напуснат, каза журналистът

Диана Хусеин пред ФАКТИ: Убийството на пет журналисти в Газа бе преднамерено (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Убийството на тези пет журналисти, заедно с хуманитарни работници в Газа преди няколко дни, беше абсолютно преднамерено. Водещи медии излъчиха нови материали, в които се видя, че ударите са били три, а не два. Просто вторият удар е двоен. Но това е преднамерена атака, а българското правителство продължава да мълчи по въпроса. Предвид и факта, че ООН обяви вече глад в ивицата Газа, нещата там ескалират. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Диана Хусеин.

„Това ни накара да изпратим писма до Външно министерство и до правителството, за да ни кажат как ще се гарантират сигурностат на България в този контекст“, добави гостът.

„Вероятността ескалацията на тези събития в Близкия изток да се отразят на България е голяма. Нали ние сме вратата на Европа към Близкия изток и Азия. Извиненията на Израел, че са стреляли, защото си мислили, че там има хора на Хамас, не издържа. Това е болница, която многократно е попадала под обстрел. Сега ударът е на четвъртия етаж, не е под земята. Това е по-скоро поредната форма на натиск към местното население. Целта в Газа е при този системен глад, който има там, хората да бъдат докарани до положение, в което те доброволно да напуснат“, добави още Хусеин.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен циониост

    8 13 Отговор
    Ако беше преднамерено, да са им гръмнали пейджърите.

    15:02 28.08.2025

  • 2 Сила

    10 11 Отговор
    Дианчето , добре си похапва като я гледам .....

    15:02 28.08.2025

  • 3 Феникс

    15 7 Отговор
    ЕВреите са иZверги, даже и малките деца знаятт това! Не случайно са ги гонили векове наред! Има нещо сбъркано в генетичният им код!

    Коментиран от #5

    15:16 28.08.2025

  • 4 Хтрес

    13 7 Отговор
    Хусейн май е злоупотребявала с помощите за палестинците, като и гледам фигурката .......бая при това.

    Коментиран от #6

    15:22 28.08.2025

  • 5 Сила

    10 7 Отговор

    До коментар #3 от "Феникс":

    Това е брата на Саддам Хусеин , Диан Хусеин ....но тоя е по мощен и охранен !!! Само мустаците да си ги пусне , не е нужно да ги бръсне всеки ден !!!

    15:23 28.08.2025

  • 6 Сила

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Хтрес":

    ЗлоУпотребява здраво , яко папка ....

    15:24 28.08.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    3 7 Отговор
    Ф устата.

    15:25 28.08.2025

  • 8 Стига

    7 8 Отговор
    я цитирахте тази дебела грозновата палестинка. Атаката на Хамас беше преднамерено. Всичко което следва си го заслужават. Стига лаяха

    15:42 28.08.2025

  • 9 Мдааа

    9 4 Отговор
    При евреите няма нищо случайно! Тези, както и други журналисти, както и служители на ООН, червения кръст и пр. видимо бяха планирано ликвидирани за да покажат ционистите, че от никой не им пука и защото са решили, че са господарите на света и за тях всички останили са гои!

    Коментиран от #13

    15:48 28.08.2025

  • 10 Ха ха ха а така

    4 1 Отговор
    Бля бля , преднамерено друг път , или тая никаквица иска да каже , че евреите са такива майстори че могат и хлебарка да оцелят ..... айси евтината пропаганда

    16:03 28.08.2025

  • 11 вай вай

    4 2 Отговор
    Пак се почна с палестинските терористични балалайкфейкове.

    16:05 28.08.2025

  • 12 Я па значи

    2 0 Отговор
    А бе , де е капейкин , да се е негънтал ???

    16:12 28.08.2025

  • 13 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мдааа":

    Не само на празницичните им софри,и с едните и другите съм ял(в чужбина).Само представители на мюсюлманите нападаха синагогите(графити,счупени стъкла на прозорците,отправяне на предизвикателства посредством викове),никога евреите с такова поведение спрямо джамии и друговерци.Евреите казаха че "Имаме проблеми с някакви идиоти", а на арабите думите бяха:"Имаме такива слабоумници и опитваме да се справим."

    16:14 28.08.2025

  • 14 много е плоска тая

    2 0 Отговор
    Сигурно щях да и повярвам на тая фейкаджика , ако им бяха гръмнали на тия журналя телефоните едновременно , но на тия глупотевини от селски вечеринки ......

    16:15 28.08.2025

