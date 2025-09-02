Новини
България »
Владимир Трифонов пред ФАКТИ: САЩ искат Индия да прекрати търговията с Русия, но това няма да стане (ВИДЕО)

2 Септември, 2025 14:48 676 8

Шанхайската  среща предизвика голям интерес, казва гостът

Владимир Трифонов пред ФАКТИ: САЩ искат Индия да прекрати търговията с Русия, но това няма да стане (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Шанхайската среща предизвика голям интерес, а конфронтацията със САЩ е нещото, което обединява много страни. Съедините щати влязоха в остър конфликт и с други световни сили. Вече е известно, че с Европейския съюз отношенията не са добри, а те се нивелират от отстъпките, които Европейския съюз направи. Но не така седят нещата с една Индия, с една Бразилия. На този фон конкуренцията между САЩ и Китай е много сериозна. Тази среща съвпадна и с времето днес, когато САЩ въведоха високи митнически тарифи. САЩ искат Индия да прекрати търговията с Русия, но това няма да стане. Просто подходът на Индия е много различен от това, което дадоха като отпор европейските ръководители. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ д-р Владимир Трифонов, международен анализатор.

"Китай и Индия имат много спорове, но двете страни започнаха сериозни преговори за регулиране на противоречията. Двете страни имат и много сериозни гранични спорове, но действията на индийския премиер Моди показват, че Индия няма да допусне да бъде шантажирана в отношенията с когото и да било, а ще търси сътрудничество. В този смисъл отношенията на Индия с Русия са много важни, защото в момента Индия получава нефт от Русия на много изгодни условия. Това позволява на Индия да преработва, да произвежда продукти и да ги продава. Виждаме, че светът днес се споразумява. Има и един фундаментален въпрос - дали това е провокирано от действията на САЩ днес“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фащ

    4 0 Отговор
    ще молят за сделки с големите играчи

    14:57 02.09.2025

  • 2 нннн

    4 0 Отговор
    Индийците помнят англосаксонското робство. Помнят как колонизаторите са завързвали прадядовците им към дулата на топовете...и са стреляли. Казвали му ,,Дяволския вятър"...

    Коментиран от #5

    15:04 02.09.2025

  • 3 Шоп

    3 1 Отговор
    Да не прибързваме, в брикс докато се здрависват с другата ръка се държат за тухлата

    15:06 02.09.2025

  • 4 лЕЛ, иНДИЯ БИЛА..СМЕТИЩЕТО НА аЗИЯ

    3 0 Отговор
    На кого бе ще си продава продукцията Индия.На Китай или на Нигерия.А Китай на кого.На Русия?
    Без ЕС и Щатите и ШОС са в клекнало положение.Я да го видиме Тръмп с наратива Унрайна е европейски проблем.Ами време е ЕС да каже Китай и ШОС са проблем на Тръмп, не на ЕС.

    15:07 02.09.2025

  • 5 Та къде живееш

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "нннн":

    Търговският обмен на Индия, ще я принуди са клекне на Сащ, всички произвъдства, цялата исономика дължат на Англичаните.

    15:11 02.09.2025

  • 6 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    2 0 Отговор
    хиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa ще е пълна.!.

    15:29 02.09.2025

  • 7 Левски

    1 0 Отговор
    Абе, и аз искам САЩ да изчезне, ама Йелоустоун още не изригва.

    15:32 02.09.2025

  • 8 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    0 0 Отговор
    хиляди богаташaци , бизнесмени ,жалкитте и урродливви чааветта и целите и шиббaaнни cceмейccтваа ще претърпят каттастроффи. Ще станат xxppaнна за черрвеиттee, ще се разввоннят на ppaзлложено и на никой няма му дppeмме! Даже ще се keффим ще и снимаме paaзллагащите и се пъплещи от чeppвеи телца и ще ги качваме по сайтовете! Гавратa с тези ooтppeпки и нищожeccтвa ще е пълна.!.

    15:33 02.09.2025

