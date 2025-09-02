Владимир Трифонов пред ФАКТИ: САЩ искат Индия да прекрати търговията с Русия, но това няма да стане (ВИДЕО)

Шанхайската среща предизвика голям интерес, а конфронтацията със САЩ е нещото, което обединява много страни. Съедините щати влязоха в остър конфликт и с други световни сили. Вече е известно, че с Европейския съюз отношенията не са добри, а те се нивелират от отстъпките, които Европейския съюз направи. Но не така седят нещата с една Индия, с една Бразилия. На този фон конкуренцията между САЩ и Китай е много сериозна. Тази среща съвпадна и с времето днес, когато САЩ въведоха високи митнически тарифи. САЩ искат Индия да прекрати търговията с Русия, но това няма да стане. Просто подходът на Индия е много различен от това, което дадоха като отпор европейските ръководители. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ д-р Владимир Трифонов, международен анализатор.

"Китай и Индия имат много спорове, но двете страни започнаха сериозни преговори за регулиране на противоречията. Двете страни имат и много сериозни гранични спорове, но действията на индийския премиер Моди показват, че Индия няма да допусне да бъде шантажирана в отношенията с когото и да било, а ще търси сътрудничество. В този смисъл отношенията на Индия с Русия са много важни, защото в момента Индия получава нефт от Русия на много изгодни условия. Това позволява на Индия да преработва, да произвежда продукти и да ги продава. Виждаме, че светът днес се споразумява. Има и един фундаментален въпрос - дали това е провокирано от действията на САЩ днес“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

