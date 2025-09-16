Новини
Тръмп праща Националната гвардия в Мемфис ВИДЕО

16 Септември, 2025 05:17, обновена 16 Септември, 2025 04:20

Президентът на САЩ заяви, че тази операция ще бъде "повторение" на акцията, проведена във столицата Вашингтон

Тръмп праща Националната гвардия в Мемфис ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп подписа днес президентски указ за разполагане на военнослужещи от Националната гвардия в град Мемфис, щата Тенеси, в рамките на кампанията си за борба срещу престъпността в големите американски градове, управлявани от представители на демократите, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Президентът на САЩ заяви, че тази операция ще бъде "повторение" на акцията, проведена във столицата Вашингтон, въпреки критиките на демократите, които го обвиняват в авторитаризъм и милитаризиране на въпросите на обществената сигурност.

Операцията в Мемфис "ще включва Националната гвардия, ФБР" и други федерални агенции, заяви Тръмп по време на церемония в Белия дом, обяснявайки решението си с "престъпността", която според него се вихри в този град.

"Вероятно след това ще се заемем с Чикаго", добави той, след като от няколко седмици е взел на прицел този голям управляван от демократи град.

Президентът републиканец твърди, че разполагането на Националната гвардия в столицата Вашингтон, а преди това и в Лос Анджелис, е помогнало на тези два града да се справят с престъпността сред имигрантите, като повтаря обичайните си клишета по този въпрос.

Мемфис е управляван от кмет демократ град с преобладаващо чернокожо население в щата Тенеси, който на свой ред се управлява от губернатор републиканец, посочва АФП.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Величко

    3 1 Отговор
    Аууу ... , защо бе чичо Дони ? ! Някакъв голям проблем ли има там ? ! Не може да бъде ... В прехвалената Америка не може и няма сериозни проблеми ... Особено при такъв президент... Изключено ... !

    04:37 16.09.2025

  • 2 Асгард

    0 2 Отговор
    Хвъргай атома, бай Дончо!!!

    04:59 16.09.2025

  • 3 Пешо

    5 0 Отговор
    Не се пише "във столицата", учете българска граматика и правопис най-после.

    Коментиран от #4

    05:33 16.09.2025

  • 4 Граматиков

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пешо":

    Ъв е за благозвучие.

    05:48 16.09.2025