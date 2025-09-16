Новини
Рубио: Тръмп планира среща със Зеленски в Ню Йорк
  Тема: Украйна

Рубио: Тръмп планира среща със Зеленски в Ню Йорк

16 Септември, 2025 10:48

Разговорите ще се проведат в рамките на Общото събрание на ООН, с акцент върху мирния процес в Украйна

Рубио: Тръмп планира среща със Зеленски в Ню Йорк - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп вероятно ще проведе среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски следващата седмица в Ню Йорк. Това съобщи държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от BBC, предава News.bg.

Двамата лидери ще бъдат в града за откриването на сесията на Общото събрание на ООН. Според Рубио, Тръмп ще продължи усилията си да постигне мир в конфликта между Русия и Украйна. Той обаче предупреди, че в даден момент президентът може да стигне до извода, че мирът е невъзможен.

Ден по-рано Тръмп заяви, че не очаква в близко бъдеще среща между лидерите на Русия и Украйна, тъй като "те се мразят толкова много, че едва могат да разговарят". Кремъл също призна, че двустранните преговори са "поставени на пауза".

Американският президент вече е заплашвал с нови санкции срещу Русия при липса на напредък по примирието, но до момента не е предприел конкретни мерки.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чешане на езици

    8 0 Отговор
    За кво търпи още тоя нагъл корумпиран зелен потник е непонятно

    10:51 16.09.2025

  • 2 порошенкото като яхна

    3 0 Отговор
    майдана и бомбеше сепаратистите беше с акъла че юса и фрг му дават акъл . сега разминаването и провалянето на плановете на тръмпи и мерц какво показва . че ще има срещи 2 години . или 3 . подобно на замразен конфликт сега няма пробив на фланговете . а в ефира се пускат хвалби и провокации . в юса също загиват по 1-2 на ден от стрелби . както е в киев . преекспонира се . после се изваждат някакви разкази и истории . и цял ден се прокламира . ама никой не го е еня . ни за чарли , ни за други . 90 те така се раздухваше по целиседмици всяка клюка . тогава бяха чорни , евангелистите , лавчес , батето .

    10:59 16.09.2025

  • 3 така, де

    10 0 Отговор
    Тоя зеления екскурзиант не се спря. Да дига белия байрак и да се свършва.

    10:59 16.09.2025

  • 4 1356

    3 0 Отговор
    1 лидер другия е наркоман

    11:13 16.09.2025

  • 5 ООрана държава

    5 0 Отговор
    Нема смисъл, желенски пак ще реве като вдовица за кър

    11:17 16.09.2025

  • 6 Всъщност

    1 0 Отговор
    Украйна е историческа руска територия, в Киев е основана руската държава. Зелен дори не е украинец по произход. Районите около Лвов са населени с поляци. За да има мир трябва кордон от буферни демилитаризирани държави.

    11:32 16.09.2025

  • 7 Дориана

    0 0 Отговор
    Европейските лидери се провалиха отвсякъде. Икономиката на ЕС се срива надолу, превъоръжават се готвейки се за война, защото оплескаха всичко , а Путин в прав текст им казва, Натовски войски по суша или по въздух означава Трета Световна война. Те нямат никаква дилема или Световна война или Украйна да приеме условията на Русия за мир.

    11:40 16.09.2025