Рубио: Тръмп планира среща със Зеленски в Ню Йорк

Американският президент Доналд Тръмп вероятно ще проведе среща с украинския държавен глава Володимир Зеленски следващата седмица в Ню Йорк. Това съобщи държавният секретар на САЩ Марко Рубио, цитиран от BBC, предава News.bg.

Двамата лидери ще бъдат в града за откриването на сесията на Общото събрание на ООН. Според Рубио, Тръмп ще продължи усилията си да постигне мир в конфликта между Русия и Украйна. Той обаче предупреди, че в даден момент президентът може да стигне до извода, че мирът е невъзможен.

Още новини от Украйна

Ден по-рано Тръмп заяви, че не очаква в близко бъдеще среща между лидерите на Русия и Украйна, тъй като "те се мразят толкова много, че едва могат да разговарят". Кремъл също призна, че двустранните преговори са "поставени на пауза".

Американският президент вече е заплашвал с нови санкции срещу Русия при липса на напредък по примирието, но до момента не е предприел конкретни мерки.