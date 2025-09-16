Новини
Италиански съд разреши екстрадицията на украинец, заподозрян за атаките срещу „Северен поток“

16 Септември, 2025 14:57

Заподозреният ще обжалва решението пред Касационния съд

Италиански съд разреши екстрадицията на украинец, заподозрян за атаките срещу „Северен поток“ - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италиански съд разпореди екстрадицията в Германия на украинец, заподозрян за координиране на атаките срещу газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море през 2022 г., съобщава Ройтерс. Мъжът, идентифициран като Серхий К. по германските закони за поверителност, беше задържан миналия месец близо до италианския град Римини по европейска заповед за арест, предава News.bg.

Екипът на заподозрения заяви, че ще обжалва решението пред Касационния съд, най-висшата съдебна инстанция в Италия, като подчерта, че „основните права - справедлив процес, условия на задържане, функционален имунитет не могат да бъдат жертвани в името на автоматичното съдебно сътрудничество“.

Атаките срещу газопроводите, описвани като саботаж както от Москва, така и от Запада, доведоха до значителни прекъсвания на доставките на руски газ за Европа, ескалация на конфликта в Украйна и ограничения в енергийните доставки на континента. През август германската прокуратура обяви, че заподозреният е бил част от група, която е поставила устройства близо до датския остров Борнхолм. Той е обвинен в сговор за предизвикване на експлозия, противоконституционен саботаж и разрушаване на важни структури.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    13 0 Отговор
    Серхий К. ще яде ...Хийй и К.

    15:00 16.09.2025

  • 2 ТОЯ Е СУПЕРМЕН

    21 1 Отговор
    КАК МОЖА ДА НАМЕРИ САМ ГАЗОПРОВОДИТЕ НА ДЪНОТО НА МОРЕТО.Я ДА ГО ВЗЕМЕМ ТУКА ДА НАМЕРИ ТЕЧОВЕТЕ ПО ВОДОПРОВОДИТЕ

    Коментиран от #3, #5

    15:02 16.09.2025

  • 3 Този е

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "ТОЯ Е СУПЕРМЕН":

    Бушона.

    15:05 16.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Споко !

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "ТОЯ Е СУПЕРМЕН":

    Не се безпокой ! Скоро ще прегръща краката на братушките , ще се извинява , и ще се моли да го изслушат кое , как и по чие нареждане е направено . Макар че , на мен ми изглежда работа на англичоците .

    15:19 16.09.2025

  • 6 чекисть..

    5 3 Отговор
    Бравос на масква,вербува бандерите,та да батисат севернио поток и да върнат икономиката на швабите-с 50 години назад

    15:20 16.09.2025

  • 7 Западните терористи

    8 1 Отговор
    Ще си измият мръсните ръце с украинците!

    15:24 16.09.2025

  • 8 ВЗРИВЯВАЙ

    0 7 Отговор
    АЛЬОША

    15:25 16.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Град Козлодуй

    1 7 Отговор
    Добре е направил човека.

    15:27 16.09.2025

  • 11 Ха ха

    7 0 Отговор
    Ако нещо знае,то вече е пътник.За оня свят.

    Коментиран от #12

    15:39 16.09.2025

  • 12 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха":

    Ама чакайте бе,нали от Брюксел дойде директивата "не на руския газ"! И тоя( то, че не той е ясно ) взел,че взривил северния поток,за да спре окончателно руския газ.Значи е изпълнил директивата.Значи в Берлин го чака орден "Кирил и Методи" първа степен.

    16:43 16.09.2025

