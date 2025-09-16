Италиански съд разреши екстрадицията на украинец, заподозрян за атаките срещу „Северен поток“

Италиански съд разпореди екстрадицията в Германия на украинец, заподозрян за координиране на атаките срещу газопроводите „Северен поток“ в Балтийско море през 2022 г., съобщава Ройтерс. Мъжът, идентифициран като Серхий К. по германските закони за поверителност, беше задържан миналия месец близо до италианския град Римини по европейска заповед за арест, предава News.bg.

Екипът на заподозрения заяви, че ще обжалва решението пред Касационния съд, най-висшата съдебна инстанция в Италия, като подчерта, че „основните права - справедлив процес, условия на задържане, функционален имунитет не могат да бъдат жертвани в името на автоматичното съдебно сътрудничество“.

Атаките срещу газопроводите, описвани като саботаж както от Москва, така и от Запада, доведоха до значителни прекъсвания на доставките на руски газ за Европа, ескалация на конфликта в Украйна и ограничения в енергийните доставки на континента. През август германската прокуратура обяви, че заподозреният е бил част от група, която е поставила устройства близо до датския остров Борнхолм. Той е обвинен в сговор за предизвикване на експлозия, противоконституционен саботаж и разрушаване на важни структури.