Новини
Свят »
Израел »
Израел предупреждава ЕС да не предприема необратими санкции

16 Септември, 2025 17:08 999 19

  • израел-
  • санкции-
  • европейски съюз

Президентът Херцог настоява за внимателен подход към двустранните отношения

Израел предупреждава ЕС да не предприема необратими санкции - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Докато Европейската комисия обяви планове за нов пакет санкции срещу Израел, президентът Ицхак Херцог предупреди ЕС да не предприема действия, които могат трайно да навредят на двустранните отношения, съобщава израелската агенция ТПС, предава БТА.

Говорителката на ЕС Паула Пиньо заяви, че утре комисарите „ще приемат пакет мерки спрямо Израел“, включително предложение за отмяна на някои условия за пътуване в споразуменията между ЕС и Израел.

В Йерусалим Херцог прие новия посланик на ЕС Майкъл Антъни Ман и подчерта значението на партньорството с Европа, въпреки напрежението заради войната в Газа. „Надявам се Европа да е достатъчно мъдра да не предприема необратими действия“, заяви Херцог, визирайки изказването на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за частично отменяне на Споразумението за асоцииране на ЕС с Израел.

Предвидените мерки включват отменяне на търговската част на споразумението, което би премахнало преференциалния достъп на израелските стоки до европейските пазари. ЕС е най-големият търговски партньор на Израел, като представлява близо една трета от международната търговия със стоки на страната за последната година.

Херцог подчерта, че остава „страстен привърженик на отношенията между Израел и Европа“ и настоя европейските лидери да прегледат израелските данни за доставката на помощ в Газа. Той добави, че незабавното и безусловно освобождаване на заложниците е ключът към прекратяването на войната и прокарването на пътя към мира.

Припомняме, че при нападението на „Хамас“ срещу израелски общности на 7 октомври 2023 г. загинаха приблизително 1200 души, а 252 израелци и чужденци бяха отвлечени като заложници, от които около 20 се смята, че са живи.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    Хазарите унищожават цял народ.

    17:10 16.09.2025

  • 2 Тео

    29 2 Отговор
    Евреите нападат който си поискат и когато им скимне, но и заплашват ако някой им каже нещо което не им се харесва! Нужни ли са такива индивиди на света?

    Коментиран от #5, #16

    17:13 16.09.2025

  • 3 Като

    17 1 Отговор
    какви и те заплашват ЕС .Те съществуват благодарение и на някой страни от ЕС . Проблемът ще бъде разрешен ако всички ,които са окупирали тази територия се завърнат по родните си места .

    17:16 16.09.2025

  • 4 Зевс

    28 1 Отговор
    Санкции до дупка за ционистите, няма какво толкова да загуби ЕС ако дори скъса дипломатически отношения с тях. Ох, извинявам се, забравих, че всички европейски "лидери" са пудели на ционистите.

    Коментиран от #8

    17:17 16.09.2025

  • 5 Отговор

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тео":

    Е даден от един човек с мустачки в една европейска държава, ноооо всички тръгнали да ги спасяват и чичкото е обявен за н..ист

    17:18 16.09.2025

  • 6 Госあ

    19 2 Отговор
    Ха ха ха ха щом мошетата размахват пръст на ЕС, тури му вестник ! С Китай и Русия тръгнали да се разправят !!! 😂

    17:19 16.09.2025

  • 7 агент Димо Бехар

    13 6 Отговор
    България ще наложи вето на санкциите срещу Израел.

    17:27 16.09.2025

  • 8 Така че най - вероятно

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    да ги отстранят от участие на Евровизия .

    17:29 16.09.2025

  • 10 Левски

    15 1 Отговор
    Тия юдеи много нагли станаха. Така е, след като Европа спи. Ех, Хитлер, колко си бил прав.

    17:36 16.09.2025

  • 11 ХА,ХА,ХА ЕВРОПА В НЕОБРАНО ЛОЗЕ??

    12 0 Отговор
    Я ДА ГИ ВИДИМ СЕГА ТЕЯ ЕВРОПЕЙЦИ , ЩЕ СМЕЯТ ЛИ ДА СЕ ЕРЧАТ НА ИЗРАЕЛ , ДА ГИ ВИДИМ СЕГА КОЛКО СА СИЛНИ ???
    МЪРШАВАТА ЕВРОПА СЕ БУТА ,ПРАВИ СЕ НА ЗНЧИМА . ЩЕ Я ВИДИМ СЕГА КОЛКО Е!

    17:40 16.09.2025

  • 13 @@@

    5 0 Отговор
    Припомняме, че при нападенията на Израел срещу Ивицата Газа загинаха приблизително 68ООО души,
    от които около 2О ООО са жени и деца!

    17:47 16.09.2025

  • 14 Не бойте се

    1 1 Отговор
    на тия санкциите не работят въобще! Даже ще отскочите икономически! Нали виждате Русия?

    17:50 16.09.2025

  • 15 Някой

    3 0 Отговор
    До скоро мислех, че след Хитлер, Путин е най-големия фашист и убиец, но Израел го надмина

    18:01 16.09.2025

  • 16 Име

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тео":

    Антисемитистко е. 😉

    18:01 16.09.2025

  • 17 долу ЕС и сащ

    6 0 Отговор
    иначе какво? ще бомби брюксел???? даже ше се радвам

    18:04 16.09.2025

