Израел предупреждава ЕС да не предприема необратими санкции

Докато Европейската комисия обяви планове за нов пакет санкции срещу Израел, президентът Ицхак Херцог предупреди ЕС да не предприема действия, които могат трайно да навредят на двустранните отношения, съобщава израелската агенция ТПС, предава БТА.

Говорителката на ЕС Паула Пиньо заяви, че утре комисарите „ще приемат пакет мерки спрямо Израел“, включително предложение за отмяна на някои условия за пътуване в споразуменията между ЕС и Израел.

В Йерусалим Херцог прие новия посланик на ЕС Майкъл Антъни Ман и подчерта значението на партньорството с Европа, въпреки напрежението заради войната в Газа. „Надявам се Европа да е достатъчно мъдра да не предприема необратими действия“, заяви Херцог, визирайки изказването на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен за частично отменяне на Споразумението за асоцииране на ЕС с Израел.

Предвидените мерки включват отменяне на търговската част на споразумението, което би премахнало преференциалния достъп на израелските стоки до европейските пазари. ЕС е най-големият търговски партньор на Израел, като представлява близо една трета от международната търговия със стоки на страната за последната година.

Херцог подчерта, че остава „страстен привърженик на отношенията между Израел и Европа“ и настоя европейските лидери да прегледат израелските данни за доставката на помощ в Газа. Той добави, че незабавното и безусловно освобождаване на заложниците е ключът към прекратяването на войната и прокарването на пътя към мира.

Припомняме, че при нападението на „Хамас“ срещу израелски общности на 7 октомври 2023 г. загинаха приблизително 1200 души, а 252 израелци и чужденци бяха отвлечени като заложници, от които около 20 се смята, че са живи.