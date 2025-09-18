Новини
Свят »
Бразилия »
Жаир Болсонаро има рак на кожата

Жаир Болсонаро има рак на кожата

18 Септември, 2025 06:14, обновена 18 Септември, 2025 05:16 538 1

  • жаил болсанаро-
  • болест-
  • рак-
  • бразилия-
  • президент-
  • арест

Заболяването на бившия бразилски президент още е в ранен етап

Жаир Болсонаро има рак на кожата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

70-годишният бивш бразилски президент Жаир Болсонаро беше изписан от болницата, където беше приет във вторник, поради внезапно заболяване, предаде ФОКУС.

Според медицинското заключение, при приемането той е бил "дехидратиран, с тахикардия и ниско кръвно налягане". Медицинските тестове са показали "анемия и нарушена бъбречна функция".

В неделя той е получил медицински грижи, включително хирургично почистване на кожни лезии. "Изследванията показаха, че две от лезиите са били ранен етап на рак на кожата. Това вече беше лекувано чрез отстраняване, но е необходимо постоянно наблюдение, за да се гарантира, че няма да се появят нови лезии и че всичко е било отстранено", пред репортери лекарят на Болсонаро Клаудио Биролин, цитиран от ProtoThema.

Върховният съд на Бразилия осъди в четвъртък Жаир Болсонаро на 27 години и три месеца затвор за опит за преврат след поражението му на изборите през 2022 г. от настоящия президент на страната Луис Инасио Лула да Силва.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пешо

    0 0 Отговор
    до вчера нямаше нищо

    06:49 18.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания