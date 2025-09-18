Новини
Спират комедийно шоу в САЩ - водещият предположил, че убиецът на Кърк може да е привърженик на Тръмп ВИДЕО

18 Септември, 2025 06:05, обновена 18 Септември, 2025 06:13 665 1

Комикът Джими Кимел обвини движението MAGA, че се опитва да спечели политически точки от трагедията

Спират комедийно шоу в САЩ - водещият предположил, че убиецът на Кърк може да е привърженик на Тръмп ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шоуто на комика американския комик Джими Кимел ще бъде спряно за неопределено време след коментарите му относно убийството на консервативния активист Чарли Кърк, съобщи Deadline.

„Jimmy Kimmel Live! ще бъде спряно за неопределено време“, цитира изданието говорител на ABC.

По-рано в шоуто си Кимел предположи, че убиецът на активиста може да е поддръжник на американския президент Доналд Тръмп. Комикът също така обвини движението MAGA (Make America Great Again), че се опитва да спечели политически точки от трагедията.

31-годишният Кърк беше прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той почина в болницата от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на американския президент Доналд Тръмп.

Заподозреният в убийство Тайлър Джеймс Робинсън беше арестуван вечерта на 11 септември. На 16 септември той беше официално обвинен по седем обвинения, първото от които е утежнено убийство, а второто е незаконно използване на огнестрелно оръжие, довело до тежка телесна повреда. Той е обвинен и в две обвинения за възпрепятстване на правосъдието. Робинсън е изправен и пред две обвинения за манипулиране на свидетели и едно за извършване на насилствено престъпление в присъствието на деца.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мефистофел

    2 0 Отговор
    "Шоуто на комика американския комик Джими Кимел ... "

    Можете ли да четете или само да преписвате?

    06:36 18.09.2025