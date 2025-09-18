Спират комедийно шоу в САЩ - водещият предположил, че убиецът на Кърк може да е привърженик на Тръмп ВИДЕО

Шоуто на комика американския комик Джими Кимел ще бъде спряно за неопределено време след коментарите му относно убийството на консервативния активист Чарли Кърк, съобщи Deadline.

„Jimmy Kimmel Live! ще бъде спряно за неопределено време“, цитира изданието говорител на ABC.

По-рано в шоуто си Кимел предположи, че убиецът на активиста може да е поддръжник на американския президент Доналд Тръмп. Комикът също така обвини движението MAGA (Make America Great Again), че се опитва да спечели политически точки от трагедията.

31-годишният Кърк беше прострелян на 10 септември по време на реч в университет в Орем, Юта. Той почина в болницата от раната си. Консервативният активист беше поддръжник на американския президент Доналд Тръмп.

Заподозреният в убийство Тайлър Джеймс Робинсън беше арестуван вечерта на 11 септември. На 16 септември той беше официално обвинен по седем обвинения, първото от които е утежнено убийство, а второто е незаконно използване на огнестрелно оръжие, довело до тежка телесна повреда. Той е обвинен и в две обвинения за възпрепятстване на правосъдието. Робинсън е изправен и пред две обвинения за манипулиране на свидетели и едно за извършване на насилствено престъпление в присъствието на деца.