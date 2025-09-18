Все повече американци критикуват израелската офанзива в Газа

Все повече американци смятат, че военната офанзива на Израел в Газа е прекомерна, съобщи „Асошиейтед прес“, позовавайки се на проучване на AP-NORC към Чикагския университет. Изследването идва на фона на засилени международни тревоги за хуманитарната ситуация в района, предава БТА.
Около половината американци твърдят, че израелските действия са „стигнали твърде далеч“ – увеличение спрямо ноември 2023 г., когато такова мнение са изразявали 40%. Тогава проучването бе направено малко след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души, а около 250 бяха взети за заложници.
Промяна в нагласите
Въпреки критиката към Израел, американците – особено републиканците – са по-малко склонни да смятат преговорите за примирие за основен приоритет на правителството. Това контрастира с по-ранни позиции, когато Вашингтон водеше активни разговори за прекратяване на огъня.
Проучването показва увеличение на хората и от двете водещи партии, които смятат действията на Израел за прекомерни:
-
70% от демократите (спрямо 58% през ноември 2023 г.),
-
около половината от независимите (спрямо 40%),
-
24% от републиканците (спрямо 18%).
Хуманитарна помощ и външна политика
В момента 45% от американците смятат за „изключително“ или „много“ важно да се предоставя хуманитарна помощ на палестинците – ръст от 41% през март. Одобрението за начина, по който президентът Доналд Тръмп се справя със ситуацията, е спаднало от 44% през март до 37% сега.
Същевременно около 30% от американците подчертават значението на преговорите за създаване на независима палестинска държава. Това мнение се подкрепя от около половината демократи, но само от 14% от републиканците.
Миналата седмица Общото събрание на ООН гласува с голямо мнозинство за решение за „две държави“ и призова Израел да подкрепи създаването на палестинска държава. Израел и САЩ бяха сред десетте страни, които гласуваха против резолюцията.
Спад в подкрепата за военна помощ
Подкрепата за военна помощ за Израел отслабва значително. Само 20% от американците смятат, че е „изключително“ или „много“ важно САЩ да подпомагат израелската армия – спад спрямо 36% в началото на войната.
