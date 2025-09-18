Новини
Свят »
Израел »
Все повече американци критикуват израелската офанзива в Газа

Все повече американци критикуват израелската офанзива в Газа

18 Септември, 2025 16:02 566 3

  • военни действия-
  • израел-
  • газа-
  • американци

Ново проучване отчита нарастваща критика и по-слаба подкрепа за военна помощ

Все повече американци критикуват израелската офанзива в Газа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Все повече американци смятат, че военната офанзива на Израел в Газа е прекомерна, съобщи „Асошиейтед прес“, позовавайки се на проучване на AP-NORC към Чикагския университет. Изследването идва на фона на засилени международни тревоги за хуманитарната ситуация в района, предава БТА.

Около половината американци твърдят, че израелските действия са „стигнали твърде далеч“ – увеличение спрямо ноември 2023 г., когато такова мнение са изразявали 40%. Тогава проучването бе направено малко след нападението на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души, а около 250 бяха взети за заложници.

Промяна в нагласите

Въпреки критиката към Израел, американците – особено републиканците – са по-малко склонни да смятат преговорите за примирие за основен приоритет на правителството. Това контрастира с по-ранни позиции, когато Вашингтон водеше активни разговори за прекратяване на огъня.

Проучването показва увеличение на хората и от двете водещи партии, които смятат действията на Израел за прекомерни:

  • 70% от демократите (спрямо 58% през ноември 2023 г.),

  • около половината от независимите (спрямо 40%),

  • 24% от републиканците (спрямо 18%).

Хуманитарна помощ и външна политика

В момента 45% от американците смятат за „изключително“ или „много“ важно да се предоставя хуманитарна помощ на палестинците – ръст от 41% през март. Одобрението за начина, по който президентът Доналд Тръмп се справя със ситуацията, е спаднало от 44% през март до 37% сега.

Същевременно около 30% от американците подчертават значението на преговорите за създаване на независима палестинска държава. Това мнение се подкрепя от около половината демократи, но само от 14% от републиканците.

Миналата седмица Общото събрание на ООН гласува с голямо мнозинство за решение за „две държави“ и призова Израел да подкрепи създаването на палестинска държава. Израел и САЩ бяха сред десетте страни, които гласуваха против резолюцията.

Спад в подкрепата за военна помощ

Подкрепата за военна помощ за Израел отслабва значително. Само 20% от американците смятат, че е „изключително“ или „много“ важно САЩ да подпомагат израелската армия – спад спрямо 36% в началото на войната.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дйккжц

    0 5 Отговор
    Антиизраелската пропаганда е яко финансирана с катарски пари и типизирана по КГБ методики!

    16:07 18.09.2025

  • 2 каунь

    2 1 Отговор
    туй на фотото е направено с хамериканско оръжие. Геноцид!

    16:07 18.09.2025

  • 3 Каква е тая импотентна статия

    1 0 Отговор
    как не смеете да напишете истинска статия за случващото се?

    16:47 18.09.2025