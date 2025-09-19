Новини
Първият мигрант по схемата "един влиза, един излиза" пристигна с полет от Лондон в Париж

В Париж кацна първият граждански полет от лондонското летище "Хийтроу" с мигрант на борда, прекосил Ламанша с малка лодка, съгласно споразумението между Великобритания и Франция за депортиране, предаде БНР.

Британското правителство оповести в началото на седмицата, че всеки ден с граждански полети до Париж ще бъдат извеждани мигранти по схемата "един влиза, един излиза", но едва в четвъртък това се случи за първи път, след като в предишните дни депортирането беше отлагано, заради правно оспорване.

Депортираният вчера мигрант е индийски гражданин. Междувременно късно снощи Висшият съд отхвърли опита за временно спиране на депортирането на еритрейски гражданин, който във вторник не се качи на самолета, защото предишно съдебно решение постанови, че е нужно повече време, за да докаже, че е жертва на трафик на хора. Сега е планирано депортирането на еритрееца с ранен полет днес.

Британското правителство беше изправено пред сериозен проблем за провал на схемата, след като през първите дни на седмицата мигрантите успяваха да обжалват депортирането на базата на нарушения на човешките права. След като вчера успешно бе изведен първия мигрант, министърът на вътрешните работи Шабана Махмуд коментира, че това е важна първа стъпка за осигуряване на сигурността на британските граници и послание към хората, преминаващи с малки лодки, че ако влязат незаконно в Обединеното кралство, рискуват да бъдат депортирани.


