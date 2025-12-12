Пътник опита да отвори врата на самолет по време на полет на Cathay Pacific

Авиокомпанията „Катай Пасифик“ (Cathay Pacific) съобщи, че на 10 декември пътник на полет от Бостън до Хонконг е направил опит да отвори врата на самолета по време на полета, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
По данни на компанията няма пострадали сред пътниците или екипажа, а самолетът е кацнал безпроблемно в Хонконг. Случаят в момента се разглежда от градската полиция. От полицейските служби все още не са предоставили официален коментар.
От авиокомпанията уточняват, че кабинният екипаж е реагирал незабавно - проверил е вратата, за да се увери, че остава заключена, и е уведомил съответните власти. Представителите на „Катай Пасифик“ подчертават, че безопасността на пасажерите и служителите е основен приоритет при всяко тяхно решение.
Според изданието South China Morning Post пътникът е идентифициран като 20-годишен мъж от континентален Китай. Ройтерс отбелязва, че не е успял да потвърди самоличността му чрез независими източници.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всичко точно
08:12 12.12.2025
2 Д.Б.Купър
08:18 12.12.2025
3 Според мен
08:20 12.12.2025
4 Йеронимус БОШ
08:24 12.12.2025
5 Смех, бате
08:30 12.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.