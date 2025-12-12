Новини
Свят »
Китай »
Пътник опита да отвори врата на самолет по време на полет на Cathay Pacific

12 Декември, 2025 08:04, обновена 12 Декември, 2025 08:07 999 8

  • пътник-
  • самолет-
  • отвори врата-
  • полет-
  • хонконг

Инцидентът е станал на борда на машина от Бостън към Хонконг; полицията провежда разследване

Пътник опита да отвори врата на самолет по време на полет на Cathay Pacific - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Авиокомпанията „Катай Пасифик“ (Cathay Pacific) съобщи, че на 10 декември пътник на полет от Бостън до Хонконг е направил опит да отвори врата на самолета по време на полета, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

По данни на компанията няма пострадали сред пътниците или екипажа, а самолетът е кацнал безпроблемно в Хонконг. Случаят в момента се разглежда от градската полиция. От полицейските служби все още не са предоставили официален коментар.

От авиокомпанията уточняват, че кабинният екипаж е реагирал незабавно - проверил е вратата, за да се увери, че остава заключена, и е уведомил съответните власти. Представителите на „Катай Пасифик“ подчертават, че безопасността на пасажерите и служителите е основен приоритет при всяко тяхно решение.

Според изданието South China Morning Post пътникът е идентифициран като 20-годишен мъж от континентален Китай. Ройтерс отбелязва, че не е успял да потвърди самоличността му чрез независими източници.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
  • 1 Всичко точно

    5 0 Отговор
    Изял е два туката в манерката да се кротне.

    08:12 12.12.2025

  • 2 Д.Б.Купър

    3 0 Отговор
    Правил съм го този номер!🤨

    08:18 12.12.2025

  • 3 Според мен

    3 0 Отговор
    Е искал да отиде до тоалетната, но е объркал вратите.🤣🤣🤣

    08:20 12.12.2025

  • 4 Йеронимус БОШ

    4 0 Отговор
    Искал е да излезе на чист въздух !

    08:24 12.12.2025

  • 5 Смех, бате

    7 0 Отговор
    А пък америте се возиха на колесника при бягството от близкия изток.

    08:30 12.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

