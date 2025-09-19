Ерика Кърк застава начело на основаната от съпруга ѝ организация след убийството му

Ерика Кърк, вдовица на убития миналата седмица американски инфлуенсър Чарли Кърк, ще застане начело на основаната от него организация „Turning Point USA“, съобщи самата структура, цитирана от Франс прес, предава БТА.

„Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре“, заяви Ерика Кърк два дни след трагичната му гибел.

Създадена от Чарли Кърк, когато е едва 18-годишен, „Turning Point USA“ днес има подразделения в над 800 университетски кампуса в страната. Организацията се смята за ключов фактор в мобилизацията на млади избиратели и за част от механизма, подпомогнал преизбирането на Доналд Тръмп миналата година.

След смъртта на 31-годишния Чарли, управителният съвет единодушно избра 36-годишната Ерика Кърк за изпълнителен директор и председател на борда. „Чарли е казвал на няколко души преди, че би искал точно това, в случай на неговата смърт“, отбелязва организацията в социалната мрежа X.