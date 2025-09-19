Новини
Ерика Кърк застава начело на основаната от съпруга ѝ организация след убийството му

Ерика Кърк застава начело на основаната от съпруга ѝ организация след убийството му

Вдовицата на Чарли Кърк поема ръководството на организацията, мобилизираща млади републиканци

Ерика Кърк, вдовица на убития миналата седмица американски инфлуенсър Чарли Кърк, ще застане начело на основаната от него организация „Turning Point USA“, съобщи самата структура, цитирана от Франс прес, предава БТА.

„Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре“, заяви Ерика Кърк два дни след трагичната му гибел.

Създадена от Чарли Кърк, когато е едва 18-годишен, „Turning Point USA“ днес има подразделения в над 800 университетски кампуса в страната. Организацията се смята за ключов фактор в мобилизацията на млади избиратели и за част от механизма, подпомогнал преизбирането на Доналд Тръмп миналата година.

След смъртта на 31-годишния Чарли, управителният съвет единодушно избра 36-годишната Ерика Кърк за изпълнителен директор и председател на борда. „Чарли е казвал на няколко души преди, че би искал точно това, в случай на неговата смърт“, отбелязва организацията в социалната мрежа X.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лишен от недостатъци

    4 1 Отговор
    Кърк беше водач, а сега е знаме. Така силата му се вдига двойно.

    09:00 19.09.2025

  • 2 демократ

    1 2 Отговор
    Повече деца= повече безработни.

    09:01 19.09.2025

  • 3 Нас това

    3 1 Отговор
    не ни вълнува особено!

    Коментиран от #7

    09:01 19.09.2025

  • 4 Сталин

    5 0 Отговор
    Чарли Кърк го убиха от Мосад ,защото започна да говори за геноцида срещу палестинците и за ционистките организации които финансират BLM и пропагандата срещу белите хора.Сатаняху се е обадил на Чарли да го моли да спре да говори за тези неща и му е предложил по неговите думи тонове пари,но Чарли отказва

    Коментиран от #6

    09:02 19.09.2025

  • 5 456

    1 0 Отговор
    Този го мислех за политик ,а излезе инфлуенсър.

    09:06 19.09.2025

  • 6 демократ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Като отказва прасс и край.
    Жена му няма същата харизма и енергия.

    09:12 19.09.2025

  • 7 и мен също че си

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Нас това":

    лгблт човече но какво да правим роден си с меки кит

    09:22 19.09.2025

  • 8 Тази може да стане

    0 0 Отговор
    Първата жена президент на щатите.

    09:24 19.09.2025