Тръмп: Страната може да затвори от 1 октомври ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допусна спиране на работата на федералното правителство, ако републиканците и демократите в Конгреса на САЩ не постигнат консенсус по законопроекта за продължаване на финансирането му до 1 октомври.

„Ще продължим да преговаряме с демократите, но мисля, че страната може да бъде затворена за известно време“, каза Тръмп по време на среща с репортери в Белия дом. „Ще се погрижим за военните, ще се погрижим за социалните помощи“, продължи той, добавяйки, че в случай на спиране на работата на правителството „много от нещата, за които демократите се борят, няма да бъдат платени“.

„Ще видим как ще се развият нещата и какво ще направим“, каза Тръмп, обяснявайки, че за да продължи финансирането на правителството, законопроектът, одобрен преди това в Камарата на представителите на САЩ, трябва да бъде подкрепен и от Сената. „Имаме 53 сенатори и се нуждаем от 60 гласа. Това означава, че демократите в Сената трябва да гласуват в подкрепа. И не мисля, че ще гласуват по този начин“, заключи шефът на Белия дом.

В петък Сенатът отхвърли два законопроекта, които биха продължили финансирането на федералното правителство. Законопроектът, изготвен от републиканците, одобрен в долната камара, получи подкрепата на 48 законодатели, докато законопроектът, изготвен от демократите в Сената, получи подкрепата на 47 законодатели. По този начин Сенатът не успя да приеме законопроекта, който би предотвратил евентуално спиране на работата на правителството на 1 октомври. Според американските медии това драстично увеличава вероятността от спиране, тъй като Конгресът е във ваканция следващата седмица.

През март Тръмп подписа закон, с който се продължава финансирането на федералното правителство до края на фискалната година, която приключва на 30 септември. Това предотврати спирането на работата на правителството, което заплашваше да започне на 15 март. То би довело до закриването на няколко държавни агенции и програми и временно спиране на заплатите на стотици хиляди държавни служители, много от които щяха да бъдат освободени от работа.

От 1977 г. насам подобно финансиране е прекъсвано повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългото спиране продължи 35 дни – от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г. – по време на първия мандат на Тръмп.