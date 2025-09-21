Израел уби с дронове трима членове на Хизбула в Южен Ливан

Дрон на израелските военновъздушни сили е ударил превозно средство, управлявано от член на въоръженото крило на шиитската организация Хизбула, съобщи новинарският портал Lebanon 24.

Според новинарския портал инцидентът е станал близо до град Арнун на южната магистрала Набатие-Марджаюн. Мъжът е починал на място от нараняванията си.

По-рано на 19 септември още двама членове на Хизбула са били убити при израелски удари с дронове в Южен Ливан, а 11 цивилни са били ранени, когато един безпилотен апарат е бил свален в град Тибнин.

Според Министерството на вътрешните работи, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, Израел е извършил над 4 500 атаки на ливанска територия от началото на годината. При тези атаки са загинали 248 души и са ранени други 675, включително 11 деца.