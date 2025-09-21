Новини
Израел уби с дронове трима членове на Хизбула в Южен Ливан

21 Септември, 2025 06:09, обновена 21 Септември, 2025 06:13 507 1

При атаките са ранени 11 цивилни

Израел уби с дронове трима членове на Хизбула в Южен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дрон на израелските военновъздушни сили е ударил превозно средство, управлявано от член на въоръженото крило на шиитската организация Хизбула, съобщи новинарският портал Lebanon 24.

Според новинарския портал инцидентът е станал близо до град Арнун на южната магистрала Набатие-Марджаюн. Мъжът е починал на място от нараняванията си.

По-рано на 19 септември още двама членове на Хизбула са били убити при израелски удари с дронове в Южен Ливан, а 11 цивилни са били ранени, когато един безпилотен апарат е бил свален в град Тибнин.

Според Министерството на вътрешните работи, въпреки споразумението за прекратяване на огъня, Израел е извършил над 4 500 атаки на ливанска територия от началото на годината. При тези атаки са загинали 248 души и са ранени други 675, включително 11 деца.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Соломон

    1 2 Отговор
    Да не се окаже че и те живи като оня журналист обявен за мъртъв от ООН а го хващат да набира пари за Хамас в Австрия

    06:17 21.09.2025