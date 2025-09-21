Новини
Израелски удар с дрон уби петима души, сред които три деца, в Южен Ливан

21 Септември, 2025 06:09, обновена 22 Септември, 2025 04:35 1 399 5

Безпилотният апарат е изстрелял две ракети по мотоциклет и автомобил в град Бинт Джбеил, близо до израелската граница

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелски удар с дрон уби вчера пет души, сред които три деца, в южния ливански град Бинт Джбеил, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес и ДПА, цитирани от БТА.

Държавната национална информационна агенция (ННА) съобщи, че дрон е изстрелял две ракети по мотоциклет и автомобил в града, близо до израелската граница. Други двама души са ранени.

Израелски военен говорител заяви, че ударите са били насочени срещу член на "Хизбула", който е бил "елиминиран", докато е действал в цивилен район в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня.

Говорителят призна, че са загинали цивилни, като заяви, че армията съжалява за това и прави всичко възможно, за да избегне нанасянето на вреди на цивилни.

Ливанският президент Жозеф Аун обвини Израел в многократно нарушаване на примирието и нарече инцидента в Бинт Джбеил.

Председателят на парламента Набих Бери, лидер на движението "Амал" и близък съюзник на "Хизбула", осъди удара и заяви, че сред загиналите има американски граждани. Майката на децата е ранена, добави той.

От края на ноември е в сила примирие между Израел и подкрепяната от Иран "Хизбула", въпреки че двете страни редовно се обвиняват взаимно в нарушения. Израел продължава почти ежедневните си операции в Ливан.

Споразумението изисква "Хизбула" да остане на север от река Литани, на около 30 километра от израелската граница. Бинт Джбеил се намира доста южно от реката, в близост до границата, отбелязва ДПА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изложи вчера своята визия за потенциален бъдещ мир със съседните Сирия и Ливан. "Нашите победи в Ливан срещу "Хизбула" отвориха прозорец на възможности, които преди бяха немислими а именно възможността за мир с нашите северни съседи", подчерта премиерът по време на седмичната среща на кабинета в Йерусалим.

"Поддържаме контакти със сирийците и има известен напредък", добави Нетаняху, но отбеляза, че споразумението е все още далеч.


Ливан
  • 1 Соломон

    3 9 Отговор
    Да не се окаже че и те живи като оня журналист обявен за мъртъв от ООН а го хващат да набира пари за Хамас в Австрия

    06:17 21.09.2025

  • 2 Фани

    3 3 Отговор
    Само Израел се бори на живот и смърт с гадните колячи инасилвачи! Къде са Кфир, Ариел и Шири,тяхната майка, мрьсници луди!

    15:36 21.09.2025

  • 3 Тримата хамасци

    2 1 Отговор
    Да не са на 7, 8 и 11 години?

    17:18 21.09.2025

  • 4 Браво

    1 2 Отговор
    Много точно,Фани

    18:01 21.09.2025

  • 5 Казвайте ги тея работи

    1 0 Отговор
    Палестински деца може, украински деца не може. Малко ви е било с оня с мустаците.

    05:01 22.09.2025