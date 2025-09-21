Израелски удар с дрон уби петима души, сред които три деца, в Южен Ливан

Израелски удар с дрон уби вчера пет души, сред които три деца, в южния ливански град Бинт Джбеил, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес и ДПА, цитирани от БТА.

Държавната национална информационна агенция (ННА) съобщи, че дрон е изстрелял две ракети по мотоциклет и автомобил в града, близо до израелската граница. Други двама души са ранени.

Израелски военен говорител заяви, че ударите са били насочени срещу член на "Хизбула", който е бил "елиминиран", докато е действал в цивилен район в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня.

Говорителят призна, че са загинали цивилни, като заяви, че армията съжалява за това и прави всичко възможно, за да избегне нанасянето на вреди на цивилни.

Ливанският президент Жозеф Аун обвини Израел в многократно нарушаване на примирието и нарече инцидента в Бинт Джбеил.

Председателят на парламента Набих Бери, лидер на движението "Амал" и близък съюзник на "Хизбула", осъди удара и заяви, че сред загиналите има американски граждани. Майката на децата е ранена, добави той.

От края на ноември е в сила примирие между Израел и подкрепяната от Иран "Хизбула", въпреки че двете страни редовно се обвиняват взаимно в нарушения. Израел продължава почти ежедневните си операции в Ливан.

Споразумението изисква "Хизбула" да остане на север от река Литани, на около 30 километра от израелската граница. Бинт Джбеил се намира доста южно от реката, в близост до границата, отбелязва ДПА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изложи вчера своята визия за потенциален бъдещ мир със съседните Сирия и Ливан. "Нашите победи в Ливан срещу "Хизбула" отвориха прозорец на възможности, които преди бяха немислими а именно възможността за мир с нашите северни съседи", подчерта премиерът по време на седмичната среща на кабинета в Йерусалим.

"Поддържаме контакти със сирийците и има известен напредък", добави Нетаняху, но отбеляза, че споразумението е все още далеч.