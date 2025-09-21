Новини
Свят »
Израел »
Хиляди израелци протестираха срещу политиката на Нетаняху, "обричаща" заложниците в Газа, призоваха Тръмп да се намеси

Хиляди израелци протестираха срещу политиката на Нетаняху, "обричаща" заложниците в Газа, призоваха Тръмп да се намеси

21 Септември, 2025 06:15, обновена 21 Септември, 2025 06:22 556 0

  • израел-
  • газа-
  • заложници-
  • протести-
  • нетаняху

Според последните съобщения в анклава остават 48 израелски заложници, от които приблизително 20 са все още живи

Хиляди израелци протестираха срещу политиката на Нетаняху, "обричаща" заложниците в Газа, призоваха Тръмп да се намеси - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В събота вечерта в Израел се проведе нова вълна от масови антиправителствени протести. Хиляди хора излязоха на улицата, настоявайки властите на страната незабавно да освободят заложниците, държани в ивицата Газа.

Една от най-големите демонстрации се проведе близо до правителствения сграден комплекс в източен Тел Авив. Участниците остро критикуваха израелския премиер Бенямин Нетаняху и политиката му на ескалация на военните действия в палестинския анклав. Протестиращите смятат, че по този начин премиерът осъжда отвлечените, които са държани в Газа от близо две години, на по-нататъшни страдания и не прави нищо, за да осигури освобождаването им.

Освен в Тел Авив, протести се провеждат и в други градове в цялата страна. В Йерусалим демонстранти се събраха близо до резиденцията на Нетаняху, предаде The ​​Times of Israel. Те носеха голям транспарант, призоваващ президента на САЩ Доналд Тръмп да се намеси. Според последните съобщения в анклава остават 48 израелски заложници, от които приблизително 20 са все още живи.

Протестите се провеждат след нова израелска военна операция в ивицата Газа. На 16 септември Нетаняху обяви, че армията е започнала планирана мащабна сухопътна офанзива срещу град Газа. Заявената цел е установяване на пълен контрол над града и разгромяване на останалите въоръжени сили на радикалното палестинско движение Хамас.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ