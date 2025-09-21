Хиляди израелци протестираха срещу политиката на Нетаняху, "обричаща" заложниците в Газа, призоваха Тръмп да се намеси

В събота вечерта в Израел се проведе нова вълна от масови антиправителствени протести. Хиляди хора излязоха на улицата, настоявайки властите на страната незабавно да освободят заложниците, държани в ивицата Газа.

Една от най-големите демонстрации се проведе близо до правителствения сграден комплекс в източен Тел Авив. Участниците остро критикуваха израелския премиер Бенямин Нетаняху и политиката му на ескалация на военните действия в палестинския анклав. Протестиращите смятат, че по този начин премиерът осъжда отвлечените, които са държани в Газа от близо две години, на по-нататъшни страдания и не прави нищо, за да осигури освобождаването им.

Освен в Тел Авив, протести се провеждат и в други градове в цялата страна. В Йерусалим демонстранти се събраха близо до резиденцията на Нетаняху, предаде The ​​Times of Israel. Те носеха голям транспарант, призоваващ президента на САЩ Доналд Тръмп да се намеси. Според последните съобщения в анклава остават 48 израелски заложници, от които приблизително 20 са все още живи.

Протестите се провеждат след нова израелска военна операция в ивицата Газа. На 16 септември Нетаняху обяви, че армията е започнала планирана мащабна сухопътна офанзива срещу град Газа. Заявената цел е установяване на пълен контрол над града и разгромяване на останалите въоръжени сили на радикалното палестинско движение Хамас.