Катар иска извинение от Израел за удара в Доха

Катар иска извинение от Израел за удара си в Доха, преди да възобнови посредничеството за мирно споразумение в ивицата Газа, съобщи Axios, позовавайки се на два източника, запознати със ситуацията.

Катар се отказа от ролята си на посредник, след като Израел удари Доха на 9 септември. Израелските власти обвиниха Катар в укриване на бойци. Армията на отбранителните сили на Израел твърди, че атаките са били насочени към членове на Хамас, които ръководеха атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Извинение сега би било „политически експлозивен ход“ за израелския премиер Бенямин Нетаняху, но източник, запознат със ситуацията, каза, че катарците разбират сложността на политическата ситуация в Израел и са „готови да приемат гъвкавост във формулировката на извинението“, пише изданието.

Два източника съобщиха, че катарският емир Тамим бин Хамад Ал Тани е поискал извинение и че е повдигнал въпроса по време на среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на 16 септември в Доха.

Петима членове на Хамас и един катарски служител по сигурността бяха убити при израелски удар в Доха. Източник, запознат със ситуацията, заяви, че катарците може да приемат израелско извинение, което ще се „фокусира“ върху убийството на катарския служител по сигурността, заедно с обещания да обезщетят семейството му и да не нарушават отново катарския суверенитет, съобщава изданието.