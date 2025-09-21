Новини
Катар иска извинение от Израел за удара в Доха

21 Септември, 2025 07:39, обновена 21 Септември, 2025 07:45

Това е условието арабската държава да възобнови посредничеството за мирно споразумение в ивицата Газа

Катар иска извинение от Израел за удара в Доха - 1
Тамим бин Хамад Ал Тани, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Катар иска извинение от Израел за удара си в Доха, преди да възобнови посредничеството за мирно споразумение в ивицата Газа, съобщи Axios, позовавайки се на два източника, запознати със ситуацията.

Катар се отказа от ролята си на посредник, след като Израел удари Доха на 9 септември. Израелските власти обвиниха Катар в укриване на бойци. Армията на отбранителните сили на Израел твърди, че атаките са били насочени към членове на Хамас, които ръководеха атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Извинение сега би било „политически експлозивен ход“ за израелския премиер Бенямин Нетаняху, но източник, запознат със ситуацията, каза, че катарците разбират сложността на политическата ситуация в Израел и са „готови да приемат гъвкавост във формулировката на извинението“, пише изданието.

Два източника съобщиха, че катарският емир Тамим бин Хамад Ал Тани е поискал извинение и че е повдигнал въпроса по време на среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио на 16 септември в Доха.

Петима членове на Хамас и един катарски служител по сигурността бяха убити при израелски удар в Доха. Източник, запознат със ситуацията, заяви, че катарците може да приемат израелско извинение, което ще се „фокусира“ върху убийството на катарския служител по сигурността, заедно с обещания да обезщетят семейството му и да не нарушават отново катарския суверенитет, съобщава изданието.


  • 1 Мимч

    6 0 Отговор
    И тия почнаха да шикалкавят и клекнаха пред евреите..

    07:55 21.09.2025

  • 2 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Дайте още петрол газ и долари на Тръмп ,да ги подари на евреите та да ви бомби и после искайте извинения ,тъпи арабели

    08:19 21.09.2025

  • 3 бай Бай

    4 0 Отговор
    А ние извинения не ядем.
    Искай да си платят.
    Ако се съгласят ще е осмото чудо на света.

    08:30 21.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Топ 10

    0 0 Отговор
    Както и да се пазариш с евреин винаги си прецакан.Поговорката с магарето и моркова.

    09:19 21.09.2025