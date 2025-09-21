"Алтернатива за Германия" оглави анкета на института ИНСА с рекордно ниво на подкрепа

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) изпреварва консервативния блок Християндемократически/Християнсоциален съюз в публикувано днес социологическо проучване на института ИНСА, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Обществената подкрепа за АзГ бележи ръст от един процент спрямо миналата седмица и достига 26%, сочат резултатите от анкетата, проведена по поръчка на в. "Билд". Това е най-голямата подкрепа, която АзГ досега е получавала в проучване на общественото мнение на ИНСА.
Резултата на ХДС/ХСС остава непроменен спрямо миналата седмица – 25%.
Подкрепа за Германската социалдемократическа партия (ГСДП) изразяват 15% от респондентите, което представлява ръст от един процент спрямо предходната анкета на ИНСА.
"Зелените" губят един процент от обществената подкрепа, която сега възлиза на 11%. Такъв е и делът на респондентите, които заявяват, че ако изборите бяха днес, щяха да гласуват за "Левите".
Новосъздадената популистка партия "Алианс на Сара Вагенкнехт" и подкрепящата бизнеса Свободна демократическа партия (СвДП) не успяват да покрият 5-процентния праг за влизане в Бундестага, като получават съответно 4% и 3%.
Анкетата е проведена сред 1200 респонеднти, имащи право на глас, в периода между 15 и 19 септември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Историята се повтаря
2. Нацистите тръгват из Европа
3. Посрещаме нацистите на Дунава с хляб и мед
4. Нацистите посещават Москва
5. Американците спасяват света от нацистите
6. Америка из грейт агейн
07:57 21.09.2025
2 Атлантик
Кой каза че са крайнодесни? Ако не искаш повече араби и не искаш да храниш хунтата в Киев, за сметка на собствените си граждани, тогава 80% от Европа са крайнодесни.
08:03 21.09.2025
3 Партията на Сара влезе ли
/Джей Ди Ванс/
08:04 21.09.2025
4 Време е
08:05 21.09.2025
5 Kaлпазанин
08:06 21.09.2025
6 бай Бай
Добре, че не са крайнонеадекватни.
Като сега управляващите.
08:13 21.09.2025
7 Статисик
08:13 21.09.2025
8 Гошо
Коментиран от #12
08:14 21.09.2025
9 Хеми значи бензин
08:30 21.09.2025
10 Бай Ганьо
08:45 21.09.2025
11 Тея се самоубиват
08:46 21.09.2025
12 Ъъъъъъъъ
До коментар #8 от "Гошо":"....нашите демократковци от сорта на Георги Лозанов примерно"
Или пък на оня....как му беше името....Свилов, Смилов....Нещо такова беше, но не се сещам сега. Честичко се изявява тук.
08:57 21.09.2025
13 Анонимен
09:05 21.09.2025