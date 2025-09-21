Новини
"Алтернатива за Германия" оглави анкета на института ИНСА с рекордно ниво на подкрепа

"Алтернатива за Германия" оглави анкета на института ИНСА с рекордно ниво на подкрепа

21 Септември, 2025 08:46, обновена 21 Септември, 2025 07:50 1 242 13

  • алтернатива за германияпроучване-
  • подкрепа-
  • социология

Крайно десните изпреварват консервативния блок Християндемократически/Християнсоциален съюз, подкрепата за партията достига 26%

"Алтернатива за Германия" оглави анкета на института ИНСА с рекордно ниво на подкрепа - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) изпреварва консервативния блок Християндемократически/Християнсоциален съюз в публикувано днес социологическо проучване на института ИНСА, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Обществената подкрепа за АзГ бележи ръст от един процент спрямо миналата седмица и достига 26%, сочат резултатите от анкетата, проведена по поръчка на в. "Билд". Това е най-голямата подкрепа, която АзГ досега е получавала в проучване на общественото мнение на ИНСА.

Резултата на ХДС/ХСС остава непроменен спрямо миналата седмица – 25%.

Подкрепа за Германската социалдемократическа партия (ГСДП) изразяват 15% от респондентите, което представлява ръст от един процент спрямо предходната анкета на ИНСА.

"Зелените" губят един процент от обществената подкрепа, която сега възлиза на 11%. Такъв е и делът на респондентите, които заявяват, че ако изборите бяха днес, щяха да гласуват за "Левите".

Новосъздадената популистка партия "Алианс на Сара Вагенкнехт" и подкрепящата бизнеса Свободна демократическа партия (СвДП) не успяват да покрият 5-процентния праг за влизане в Бундестага, като получават съответно 4% и 3%.

Анкетата е проведена сред 1200 респонеднти, имащи право на глас, в периода между 15 и 19 септември.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Историята се повтаря

    3 41 Отговор
    1. Болшевиките помагат на нацистите
    2. Нацистите тръгват из Европа
    3. Посрещаме нацистите на Дунава с хляб и мед
    4. Нацистите посещават Москва
    5. Американците спасяват света от нацистите
    6. Америка из грейт агейн

    07:57 21.09.2025

  • 2 Атлантик

    45 1 Отговор
    Съвсем нормална партия, като се има предвид арабите в Германия.
    Кой каза че са крайнодесни? Ако не искаш повече араби и не искаш да храниш хунтата в Киев, за сметка на собствените си граждани, тогава 80% от Европа са крайнодесни.

    08:03 21.09.2025

  • 3 Партията на Сара влезе ли

    25 1 Отговор
    край с глобалисткото котило от психопати

    /Джей Ди Ванс/

    08:04 21.09.2025

  • 4 Време е

    26 1 Отговор
    за Алтернатива за България !

    08:05 21.09.2025

  • 5 Kaлпазанин

    19 0 Отговор
    Светът скоро ще пламне ,и то пак заради евреи

    08:06 21.09.2025

  • 6 бай Бай

    27 0 Отговор
    Ау, крайнодесни били, колко страшно!
    Добре, че не са крайнонеадекватни.
    Като сега управляващите.

    08:13 21.09.2025

  • 7 Статисик

    15 0 Отговор
    Това беше от 15.09. Както вървят нещата към днешна дата сигурно е 30:20.

    08:13 21.09.2025

  • 8 Гошо

    18 0 Отговор
    Как ли им действат резултати от подобни проучвания нашите демократковци от сорта на Георги Лозанов примерно

    Коментиран от #12

    08:14 21.09.2025

  • 9 Хеми значи бензин

    10 1 Отговор
    ГеЙрмания си отива. Технологии никакви нация от тъ пи бираджии пенсионери.

    08:30 21.09.2025

  • 10 Бай Ганьо

    2 2 Отговор
    Кой гласува не е важно, кой ги брои и важно

    08:45 21.09.2025

  • 11 Тея се самоубиват

    9 0 Отговор
    Защото Германия е тръгнала да обеднява, безработица, съкращения, дългове и накрая катастрофа.

    08:46 21.09.2025

  • 12 Ъъъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гошо":

    "....нашите демократковци от сорта на Георги Лозанов примерно"

    Или пък на оня....как му беше името....Свилов, Смилов....Нещо такова беше, но не се сещам сега. Честичко се изявява тук.

    08:57 21.09.2025

  • 13 Анонимен

    2 0 Отговор
    В България кога? София е заприличала на ориенталска дюнерджийница.

    09:05 21.09.2025

Новини по държави:
