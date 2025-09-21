Протестиращи и полиция влязоха в жесток сблъсък при протест срещу правителството на Перу ВИДЕО

Около 500 души участваха снощи в демонстрация срещу правителствените политики в Лима, която прерасна в жестоки сблъсъци с полицията, предаде АФП, цитирана от БТА.

Организиран от младежкия колектив „Поколение Z“, митингът доведе до сблъсъци с полицията, когато протестиращите се опитаха да се приближат до сградата на правителството и на парламента.

Полицията използва сълзотворен газ, за ​​да разпръсне групи протестиращи, които отговориха с камъни и тояги.

В социалните мрежи се разпространиха изображения на ранени. Полицията обяви, че трима нейни служители са пострадали.

Този протест е част от засилващите се социални вълнения в Перу, като протестиращите осъждат корупцията и пенсионната реформа, одобрена от парламента.

В последния етап от мандата си, който ще приключи на 28 юли следващата година, президентът Дина Болуарте отбелязва силна рекордна непопулярност, главно поради засилването на организираната престъпност.

Тази седмица законодателният орган одобри закон, изискващ младите хора над 18 години да се присъединят към частен пенсионен фонд, въпреки несигурните условия на труд, с които се сблъскват мнозина в страната.