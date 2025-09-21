Новини
Свят »
Перу »
Протестиращи и полиция влязоха в жесток сблъсък при протест срещу правителството на Перу ВИДЕО

Протестиращи и полиция влязоха в жесток сблъсък при протест срещу правителството на Перу ВИДЕО

21 Септември, 2025 11:09, обновена 21 Септември, 2025 10:13 489 0

  • перу-
  • протест-
  • сблъсъци-
  • правителство-
  • полиция

Органите на реда използва сълзотворен газ, за ​​да разпръсне групи недоволни, които отговориха с камъни и тояги

Протестиращи и полиция влязоха в жесток сблъсък при протест срещу правителството на Перу ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 500 души участваха снощи в демонстрация срещу правителствените политики в Лима, която прерасна в жестоки сблъсъци с полицията, предаде АФП, цитирана от БТА.

Организиран от младежкия колектив „Поколение Z“, митингът доведе до сблъсъци с полицията, когато протестиращите се опитаха да се приближат до сградата на правителството и на парламента.

Полицията използва сълзотворен газ, за ​​да разпръсне групи протестиращи, които отговориха с камъни и тояги.

В социалните мрежи се разпространиха изображения на ранени. Полицията обяви, че трима нейни служители са пострадали.

Този протест е част от засилващите се социални вълнения в Перу, като протестиращите осъждат корупцията и пенсионната реформа, одобрена от парламента.

В последния етап от мандата си, който ще приключи на 28 юли следващата година, президентът Дина Болуарте отбелязва силна рекордна непопулярност, главно поради засилването на организираната престъпност.

Тази седмица законодателният орган одобри закон, изискващ младите хора над 18 години да се присъединят към частен пенсионен фонд, въпреки несигурните условия на труд, с които се сблъскват мнозина в страната.


Перу
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ