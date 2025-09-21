Новини
Израел: Палестински екстремисти са изстреляли две ракети от Газа срещу Израел

21 Септември, 2025 13:23, обновена 21 Септември, 2025 13:37 945 5

ЦАХАЛ прихвана една ракета, засега няма данни за жертви

Израел: Палестински екстремисти са изстреляли две ракети от Газа срещу Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Палестински екстремисти от ивицата Газа изстреляха днес две ракети срещу Израел, съобщава израелската армия, цитирана от ДПА, предава БТА.

Според изявление на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), едната ракета е била успешно прихваната от противоракетната система, а втората е паднала в слабо населена зона „в съответствие с протокола“.

Сирени прозвучаха в пристанищния град Ашдод, северно от ивицата Газа, както и в района на Лахиш, югозападно от Ерусалим. Засега няма данни за жертви или ранени.

Първоначално не е ясно коя палестинска групировка е поела отговорност за атаката.

От началото на войната в Газа през октомври 2023 г. Израел е бил обстрелван с хиляди ракети, изстреляни от крайбрежната територия, но напоследък подобни нападения са станали значително по-редки.

Израел води военни действия срещу палестинската ислямистка групировка „Хамас“ вече почти две години, след безпрецедентната атака на организацията на 7 октомври 2023 г., при която около 1200 души бяха убити, а 250 бяха взети за заложници и отведени в Газа.

В началото на тази седмица Израел започна планирана сухопътна офанзива в град Газа с цел да изкорени ислямистките бойци, укрили се в главния град на анклава.

Операцията предизвика остри критики по света, както и протести в самия Израел, поради нарастващите опасения за цивилното население и съдбата на все още задържаните заложници.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
