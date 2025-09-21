Новини
Семействата на израелските заложници в Газа критикуваха Киър Стармър след признаването на държавата Палестина

21 Септември, 2025 19:13, обновена 22 Септември, 2025 04:11

Великобритания, Канада и Австралия се присъединиха към държавите, подкрепящи двудържавното решение

Семействата на израелските заложници в Газа критикуваха Киър Стармър след признаването на държавата Палестина - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър беше обвинен от семействата на израелските заложници, че е връчил на “Хамас” „най-голямата награда“, след като официално е признал палестинска държава, макар той изрично да подчерта в изявлението си, че терористичната организация няма да бъде допусната да има каквато и да било роля в управлението на Палестина, предаде БНР.

Премиерът заяви, че признаването може да помогне за „възраждане на надеждата за мир“ и да се сложи край на „ужаса“ от хуманитарната криза, разгръщаща се в Газа.

„Не можем да позволим светлината на мира да угасне“, каза Стармър. Той настоя, че ходът не е „награда“ за Хамас, осъждайки го като „брутална терористична организация“ и предупреждавайки, че тя не трябва да има „бъдеще и никаква роля в управлението“.

Премиерът обаче се сблъска с негативна реакция от Израел и семействата на заложниците, държани в Газа, както и от еврейските лидери във Великобритания.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също заяви, че това е „огромна награда за тероризма“, добавяйки, че палестинска държава „няма да се случи“.

Вестинк “Таймс” цитира Моше Емилио Лави, зет на Омри Миран, който все още е държан от “Хамас” в Газа:

„Докато нашите близки умишлено са подлагани на глад, измъчвани и използвани като “жив щит”, Обединеното кралство избра да даде на “Хамас” и неговите съучастници най-голямата награда - безусловното признаване на държавността“.

Манди Дамари, чиято британско-израелска дъщеря Емили бе държана за заложник повече от 15 месеца каза, че Стармър е „дълбоко заблуден“.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейденок и лидерът на “Реформирай Обединеното кралство” Найджъл Фарадж също порицаха Киър Стармър за решението.

По-рано вчера Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Държавата Палестина, коeто има за цел да даде нов импулс на двудържавното решение на израелско-палестинския конфликт, предава БТА.

Стъпката беше приветствана от Палестина, но предизвика остра реакция от Израел и критики от САЩ, предаде Ройтерс.

Израелското Министерство на външните работи заяви, че подобно признаване е „нищо друго освен поощрение за джихадистката групировка „Хамас“. Ведомството посочи, че лидерите на „Хамас“ открито определят този акт като „пряк плод на клането от 7 октомври“. „Не позволявайте джихадистката идеология да определя външната ви политика“, допълниха от министерството.

Палестинската министърка на външните работи Варсен Агхабекиан Шахин обаче приветства решението, подчертавайки, че признаването на Държавата Палестина е „практична, осезаема и необратима стъпка“. Според нея то няма да сложи край на войната незабавно, но представлява напредък, който трябва да бъде надграден. Шахин обвини Израел, че отказва всякакви преговори, след като премиерът Бенямин Нетаняху наскоро заяви, че „никога няма да има палестинска държава“ и даде ход на ново еврейско селище на Западния бряг.

Израелски министри от своя страна определиха признаването като безсмислено и без реален ефект върху ситуацията на терен. Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби също го отхвърли като „рекламен трик“ и „контрапродуктивно“.

Междувременно палестинската външна министърка настоя политическият натиск върху Израел да се съчетае и с икономически мерки. Тя обвини Израел в „геноцид в Газа“, твърдение, което Израел отхвърля. Миналата седмица обаче разследваща комисия на ООН, както и международни и израелски правозащитни организации, заявиха, че са стигнали до заключение, че Израел е извършил геноцид в ивицата.

Признаването на Държавата Палестина вече е подкрепено от редица страни и се очаква още държави, сред които Франция и Саудитска Арабия, да заемат същата позиция по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Късно

    23 3 Отговор
    Разбрахме, че нисичкия с мустака и идеалната униформа беше прав.

    Коментиран от #36

    19:15 21.09.2025

  • 2 Иван

    16 2 Отговор
    Признаването на Косово е награда за НАТО-ОТАН и Синагогата.

    19:16 21.09.2025

  • 3 НАГРАДА ЗА СВЕТА Е

    27 1 Отговор
    А НЕ ЗА ХАМАЗ. ДВЕ ДЪРЖАВИ Е РЕШЕНИЕТО ,А ДРУГОТО ВСИЧКО Е ЕВРЕЙСКИ ПИНИЗИ.

    19:16 21.09.2025

  • 4 А НАШИЯ

    13 1 Отговор
    Целувач на ръце какво ще прави сега?? На кой да се поклони - на иевреите ли или не бритите???

    19:18 21.09.2025

  • 5 Той

    21 3 Отговор
    Последните 80 години, Израел ми даде достатъчно поводи да вярвам на Хамас.

    19:18 21.09.2025

  • 7 Факт

    18 2 Отговор
    Края на кървавия ционисти режим на военнопрестъпника Натаняху е близо!

    19:21 21.09.2025

  • 8 Спецназ

    13 2 Отговор
    Англия и колониите и се озъбиха на американците.

    Какво могат да направят САЩ и Израел в ООН ако са 2 срещу

    200 Държави!

    Ами нищо... не могат да им направят! ФАКТ!

    2- ма срещу двеста или 300- та срещу 20 000-

    така само Леонид от Спарта се е
    сражавал при Термопилите! ФАКТ!

    Коментиран от #48

    19:22 21.09.2025

  • 9 Какво бил

    18 2 Отговор
    заявил нацистки Израел ама никой не го интересува. Този коптор с бодлива тел трябва да бъде заграден

    19:23 21.09.2025

  • 10 Награда за главата

    18 2 Отговор
    За престъпника Натаняху кога? А?

    19:24 21.09.2025

  • 11 Хипотетично

    2 6 Отговор
    Нямам коментар и изобщо мнение. Благодаря!

    Коментиран от #15

    19:25 21.09.2025

  • 13 За ситуацията на терен не знам

    12 2 Отговор
    Но ситуацията по света е абсолютно ясна. Израелците са зверове който трябва да бъдат отстрелвани или въдворявани в специализирани заведения

    19:26 21.09.2025

  • 14 Горски

    11 1 Отговор
    На 29 ноември 1988 г., само дни след като Ясер Арафат и ООП обявяват създаването на Държавата Палестина, България – заедно с повечето социалистически страни – официално признава новата държава. Тогава София застава твърдо на страната на палестинската кауза, виждайки в нея борба за национално самоопределение. След 2007 г., като член на ЕС, България се придържа към „общата европейска позиция“ – подкрепа за решението „две държави“, но без да прави нови самостоятелни дипломатически актове. Историята показва: докато днес Канада, Великобритания и Австралия едва сега стигат до признаването на Палестина, България е била една от първите държави в света, които направиха тази стъпка преди повече от 35 години.

    19:28 21.09.2025

  • 15 Хипотетично

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хипотетично":

    Риторично: Кой съм аз, че да имам мнение, което да не бъде изтрито?

    19:28 21.09.2025

  • 16 Блокиране на всички

    11 3 Отговор
    Израелски активи по света е нужно. Моментално

    19:28 21.09.2025

  • 18 Моля моля

    8 3 Отговор
    "геноцида в Гааза" не е твърдение а е факт !

    19:31 21.09.2025

  • 19 Вече дори във Великобритания

    7 3 Отговор
    Всеки може спокойно да развява палестинското знаме. Ционизма беше победен

    19:33 21.09.2025

  • 20 дядото

    6 3 Отговор
    не е награда за "хамас",а спасяване на палестинския народ от еврейските зверства и унищожение.

    19:33 21.09.2025

  • 21 Пламен

    7 6 Отговор
    Два въпроса имам :

    Отвличането на евреи и убийството на заложници ГЕНОЦИТ ли беше ?
    Защо никой ( дори и богатите араби ) не иска палестински бежанци ?!?!

    Коментиран от #30

    19:34 21.09.2025

  • 22 Шамандурин

    5 2 Отговор
    Аз признавам шотландска и уелска държави !

    19:35 21.09.2025

  • 23 Отново света шамароса

    8 4 Отговор
    САЩ ! А в ООН на редица форуми, САЩ е изключен от присъствие даже

    19:35 21.09.2025

  • 24 Емигранти

    3 2 Отговор
    Незнам как така се е получила таз ситуация ,но ми изглежда все иночи в някоя страна емигрантите да се обединят и постепенно да гонят коренното население и по някое си време ей там сме ви направили резерват отивайте там да живеете

    19:36 21.09.2025

  • 25 Абе

    5 5 Отговор
    Не става.Не могат да си поделят Иерушаляйм.За евреите, които го владеят изцяло, той е "вечната и неделима столица", арабите, наречени палестинци го искат за своя столица. Пророк Захария гл.12-В оня ден Господ ще изтреби всички народи, които са дошли да воюват против Ерусалим (под егидата на оон)
    .Удобно забравихте, че Господ все пак е евреин, 12-те апостоли на църквата също и Бож.обещания са неотменими.

    Коментиран от #37

    19:36 21.09.2025

  • 26 Също да признаят

    6 2 Отговор
    Донецка и Луганска !

    19:37 21.09.2025

  • 28 Пончо

    3 7 Отговор
    Не бива все още да се признава палестинска държава

    Коментиран от #32

    19:39 21.09.2025

  • 29 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ

    6 1 Отговор
    Англосаксите ще плащат за векове престъпления срещу човечеството.

    19:40 21.09.2025

  • 30 Пламенчо,

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Пламен":

    Тъпотии не ни се коментират. Достатъчно е писано относно израелските наративи и лъжи. Групова отговорност на народ или етност е недопустима от гледна точка на международното право, а относно защо и как беше направена грешката политическите крила на Хизбула и Хамас да бъдат обявени от няколко държави за терористични книги след време ще се напишат за израелската корупция и лобизъм и лицата в ЕК които са били подкупени

    19:41 21.09.2025

  • 31 Пламен

    7 5 Отговор
    Защо нито една мюсюлманска държава не иска палестинци ?!?!

    Коментиран от #33, #39, #41

    19:42 21.09.2025

  • 32 Тя е призната бре човек

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "Пончо":

    148 държави-членки на ООН са признали Палестина: почти всички страни в Африка, Азия, Латинска Америка, Китай, Индия и Бразилия. Словения и Армения го направиха преди година две . В рамките на Европейския съюз 12 от 27-те държави-членки отдавна са признали Палестина.... Тя е призната дефакто от повече държави от колкото нацистки Израел

    19:44 21.09.2025

  • 33 Ама защо да "ги иска"

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Пламен":

    За да улеснят планът на Тръмп и Натаняху за етническо прочистване на Гааза ли? Или щото Египет и Йордания отказаха да приемат още двата милиона палестинци. А там има поне 10-12 милиона и в Сирия поне 2,5 милиона и в Ливан.. или щото Израел се опитва да окаже натиск върху африканските страни да ги приемат? Нали точно това е един от елементите на геноцида по дефиниция бе колега ? Принудителната военна депортация .....Ти искаш някоя съседна държава съучастник ли да стане на ционисткият режим ? И не забравяй че не те са агресира а Израел. Хората отдавна документи за собственост си имат че и даже такива с печатите на ООН и Кралицата

    19:55 21.09.2025

  • 34 Анджо

    1 3 Отговор
    Това значи ,че с тероризъм вече може да постигнеш всичко. БРАВО.👹👹👹

    Коментиран от #40

    20:00 21.09.2025

  • 35 Мемориали трябва също

    4 1 Отговор
    Във всяка европейска столица да се изградят на загиналите от израелският геноцид . Пред всяко едно израелско посолство

    20:02 21.09.2025

  • 36 нпо агент

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Късно":

    Що ръсиш идиотизми..Представи си твоето семейство в тези лагери..деца..Какъв трябва да бъдеш да ръзсъждаваш така..Преди няколко дена пък един германец закачи на витрината на заведението си надпис.."Забранено за евреи" Излиза че бил прав президент на една славянска държава "Нацизма в Европа никъде не отишъл"

    20:06 21.09.2025

  • 37 Анджо

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Абе":

    Господ няма етнос, не пишете глупости.

    Коментиран от #42

    20:13 21.09.2025

  • 38 Kaлпазанин

    4 0 Отговор
    За мен съществува само Палестина ,с не неканени гости натрапници нагли ,крадци на земя и убийци

    20:17 21.09.2025

  • 39 ЗОРО

    4 1 Отговор

    До коментар #31 от "Пламен":

    Пламене, не ги искат, защото палестинците си имат своя земя, на която да живеят, а Израел иска да я присвои! Освен това арабите неведнъж приемат прогонени от ционистите фашисти палестинци с надеждата един ден тези хора да им бъде позволено да се върнат по домовете си. Това никога не се случи! Така че арабите са си научили урока, ако и сега приемат палестинци, то след някое време и те ще си търсят родина, понеже апетита на Израел за земя включва цяла Йордания, цяла Сирия, половинта Египет и почти целия Ирак. Израел са болни от фашизъм хора!!!! И защо палестинците да ходят в съсседните арабски страни, като е редно израелците да си стегнат куфарите и да се приберат в Полша, Украйна, Германия, САЩ и ЮК, защото от там дойдоха преди 75 години!!!

    20:43 21.09.2025

  • 40 ЗОРО

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Анджо":

    За съжаление си прав - Израел е създаден с тероризъм, кланета, етническо прочистване и геноцид над палестинския народ!!!!

    20:48 21.09.2025

  • 41 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #31 от "Пламен":

    Ако дойдат в България и кажат да се изселваме ,дали християнска Гърция ще ни иска?Или християнка Сърбия? Тогава ще зададеш ли същият въпрос,защо нито една християнска държава не ни иска?

    Коментиран от #45

    20:48 21.09.2025

  • 42 Незнанието на Писанието убива

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Анджо":

    Йоан 1:11-12"У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.
    А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име."
    Матей 15:24-" Исус отвърна: Бог ме изпрати само при изгубените овце от народа на Израел."
    Римл.11:18-знай, че ти не държиш корена(Израел), а коренът те.

    21:44 21.09.2025

  • 44 Благодаря ще ви презре

    2 3 Отговор
    Иван Вазов!!! Когато идат в гроба мойте кости,ще ви гледам из небе! Не приемайте ислямски гости,България ще ви презре!!! Слава Израел !!!

    Коментиран от #46, #47

    22:14 21.09.2025

  • 45 Българин

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Ти учил ли си малко история? Най-големите ни врагове за всички времена са сърбите,след това византийците!!! Тези сърби са извършили най-големия геноцид в Македония спрямо българите-факт!!!

    22:18 21.09.2025

  • 46 Браво

    2 2 Отговор

    До коментар #44 от "Благодаря ще ви презре":

    Как се сети за това стихотворение,направо настръхнах,но гледам,че някакъв предател ти е сложил минус.

    22:20 21.09.2025

  • 47 Вазов голям поет-слаб в Писанието

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Благодаря ще ви презре":

    Иван Вазов!!! Когато идат в гроба мойте кости,ще ви гледам из небе...Никой не е възлязъл на небето, освен Този, който е слязъл от небе то, Човешкият Син, който сега е на небето.
    В съгласие със Деяния: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето.
    1 Коринтяни 15 - Както в Адама всички умират(всеизвестен факт), така и в Христа всички ще оживеят.
    Но всеки на своя ред.Христос е първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови"

    22:35 21.09.2025

  • 48 Кумшията

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    САЩ имат право на вето в Съвета на сигурност в ООН.

    01:40 22.09.2025