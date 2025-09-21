Семействата на израелските заложници в Газа критикуваха Киър Стармър след признаването на държавата Палестина

Британският премиер Киър Стармър беше обвинен от семействата на израелските заложници, че е връчил на “Хамас” „най-голямата награда“, след като официално е признал палестинска държава, макар той изрично да подчерта в изявлението си, че терористичната организация няма да бъде допусната да има каквато и да било роля в управлението на Палестина, предаде БНР.
Премиерът заяви, че признаването може да помогне за „възраждане на надеждата за мир“ и да се сложи край на „ужаса“ от хуманитарната криза, разгръщаща се в Газа.
„Не можем да позволим светлината на мира да угасне“, каза Стармър. Той настоя, че ходът не е „награда“ за Хамас, осъждайки го като „брутална терористична организация“ и предупреждавайки, че тя не трябва да има „бъдеще и никаква роля в управлението“.
Премиерът обаче се сблъска с негативна реакция от Израел и семействата на заложниците, държани в Газа, както и от еврейските лидери във Великобритания.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху също заяви, че това е „огромна награда за тероризма“, добавяйки, че палестинска държава „няма да се случи“.
Вестинк “Таймс” цитира Моше Емилио Лави, зет на Омри Миран, който все още е държан от “Хамас” в Газа:
„Докато нашите близки умишлено са подлагани на глад, измъчвани и използвани като “жив щит”, Обединеното кралство избра да даде на “Хамас” и неговите съучастници най-голямата награда - безусловното признаване на държавността“.
Манди Дамари, чиято британско-израелска дъщеря Емили бе държана за заложник повече от 15 месеца каза, че Стармър е „дълбоко заблуден“.
Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейденок и лидерът на “Реформирай Обединеното кралство” Найджъл Фарадж също порицаха Киър Стармър за решението.
По-рано вчера Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Държавата Палестина, коeто има за цел да даде нов импулс на двудържавното решение на израелско-палестинския конфликт, предава БТА.
Стъпката беше приветствана от Палестина, но предизвика остра реакция от Израел и критики от САЩ, предаде Ройтерс.
Израелското Министерство на външните работи заяви, че подобно признаване е „нищо друго освен поощрение за джихадистката групировка „Хамас“. Ведомството посочи, че лидерите на „Хамас“ открито определят този акт като „пряк плод на клането от 7 октомври“. „Не позволявайте джихадистката идеология да определя външната ви политика“, допълниха от министерството.
Палестинската министърка на външните работи Варсен Агхабекиан Шахин обаче приветства решението, подчертавайки, че признаването на Държавата Палестина е „практична, осезаема и необратима стъпка“. Според нея то няма да сложи край на войната незабавно, но представлява напредък, който трябва да бъде надграден. Шахин обвини Израел, че отказва всякакви преговори, след като премиерът Бенямин Нетаняху наскоро заяви, че „никога няма да има палестинска държава“ и даде ход на ново еврейско селище на Западния бряг.
Израелски министри от своя страна определиха признаването като безсмислено и без реален ефект върху ситуацията на терен. Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби също го отхвърли като „рекламен трик“ и „контрапродуктивно“.
Междувременно палестинската външна министърка настоя политическият натиск върху Израел да се съчетае и с икономически мерки. Тя обвини Израел в „геноцид в Газа“, твърдение, което Израел отхвърля. Миналата седмица обаче разследваща комисия на ООН, както и международни и израелски правозащитни организации, заявиха, че са стигнали до заключение, че Израел е извършил геноцид в ивицата.
Признаването на Държавата Палестина вече е подкрепено от редица страни и се очаква още държави, сред които Франция и Саудитска Арабия, да заемат същата позиция по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Късно
Коментиран от #36
19:15 21.09.2025
2 Иван
19:16 21.09.2025
3 НАГРАДА ЗА СВЕТА Е
19:16 21.09.2025
4 А НАШИЯ
19:18 21.09.2025
5 Той
19:18 21.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факт
19:21 21.09.2025
8 Спецназ
Какво могат да направят САЩ и Израел в ООН ако са 2 срещу
200 Държави!
Ами нищо... не могат да им направят! ФАКТ!
2- ма срещу двеста или 300- та срещу 20 000-
така само Леонид от Спарта се е
сражавал при Термопилите! ФАКТ!
Коментиран от #48
19:22 21.09.2025
9 Какво бил
19:23 21.09.2025
10 Награда за главата
19:24 21.09.2025
11 Хипотетично
Коментиран от #15
19:25 21.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 За ситуацията на терен не знам
19:26 21.09.2025
14 Горски
19:28 21.09.2025
15 Хипотетично
До коментар #11 от "Хипотетично":Риторично: Кой съм аз, че да имам мнение, което да не бъде изтрито?
19:28 21.09.2025
16 Блокиране на всички
19:28 21.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Моля моля
19:31 21.09.2025
19 Вече дори във Великобритания
19:33 21.09.2025
20 дядото
19:33 21.09.2025
21 Пламен
Отвличането на евреи и убийството на заложници ГЕНОЦИТ ли беше ?
Защо никой ( дори и богатите араби ) не иска палестински бежанци ?!?!
Коментиран от #30
19:34 21.09.2025
22 Шамандурин
19:35 21.09.2025
23 Отново света шамароса
19:35 21.09.2025
24 Емигранти
19:36 21.09.2025
25 Абе
.Удобно забравихте, че Господ все пак е евреин, 12-те апостоли на църквата също и Бож.обещания са неотменими.
Коментиран от #37
19:36 21.09.2025
26 Също да признаят
19:37 21.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Пончо
Коментиран от #32
19:39 21.09.2025
29 МНОГОПОЛЮСЕН СВЯТ
19:40 21.09.2025
30 Пламенчо,
До коментар #21 от "Пламен":Тъпотии не ни се коментират. Достатъчно е писано относно израелските наративи и лъжи. Групова отговорност на народ или етност е недопустима от гледна точка на международното право, а относно защо и как беше направена грешката политическите крила на Хизбула и Хамас да бъдат обявени от няколко държави за терористични книги след време ще се напишат за израелската корупция и лобизъм и лицата в ЕК които са били подкупени
19:41 21.09.2025
31 Пламен
Коментиран от #33, #39, #41
19:42 21.09.2025
32 Тя е призната бре човек
До коментар #28 от "Пончо":148 държави-членки на ООН са признали Палестина: почти всички страни в Африка, Азия, Латинска Америка, Китай, Индия и Бразилия. Словения и Армения го направиха преди година две . В рамките на Европейския съюз 12 от 27-те държави-членки отдавна са признали Палестина.... Тя е призната дефакто от повече държави от колкото нацистки Израел
19:44 21.09.2025
33 Ама защо да "ги иска"
До коментар #31 от "Пламен":За да улеснят планът на Тръмп и Натаняху за етническо прочистване на Гааза ли? Или щото Египет и Йордания отказаха да приемат още двата милиона палестинци. А там има поне 10-12 милиона и в Сирия поне 2,5 милиона и в Ливан.. или щото Израел се опитва да окаже натиск върху африканските страни да ги приемат? Нали точно това е един от елементите на геноцида по дефиниция бе колега ? Принудителната военна депортация .....Ти искаш някоя съседна държава съучастник ли да стане на ционисткият режим ? И не забравяй че не те са агресира а Израел. Хората отдавна документи за собственост си имат че и даже такива с печатите на ООН и Кралицата
19:55 21.09.2025
34 Анджо
Коментиран от #40
20:00 21.09.2025
35 Мемориали трябва също
20:02 21.09.2025
36 нпо агент
До коментар #1 от "Късно":Що ръсиш идиотизми..Представи си твоето семейство в тези лагери..деца..Какъв трябва да бъдеш да ръзсъждаваш така..Преди няколко дена пък един германец закачи на витрината на заведението си надпис.."Забранено за евреи" Излиза че бил прав президент на една славянска държава "Нацизма в Европа никъде не отишъл"
20:06 21.09.2025
37 Анджо
До коментар #25 от "Абе":Господ няма етнос, не пишете глупости.
Коментиран от #42
20:13 21.09.2025
38 Kaлпазанин
20:17 21.09.2025
39 ЗОРО
До коментар #31 от "Пламен":Пламене, не ги искат, защото палестинците си имат своя земя, на която да живеят, а Израел иска да я присвои! Освен това арабите неведнъж приемат прогонени от ционистите фашисти палестинци с надеждата един ден тези хора да им бъде позволено да се върнат по домовете си. Това никога не се случи! Така че арабите са си научили урока, ако и сега приемат палестинци, то след някое време и те ще си търсят родина, понеже апетита на Израел за земя включва цяла Йордания, цяла Сирия, половинта Египет и почти целия Ирак. Израел са болни от фашизъм хора!!!! И защо палестинците да ходят в съсседните арабски страни, като е редно израелците да си стегнат куфарите и да се приберат в Полша, Украйна, Германия, САЩ и ЮК, защото от там дойдоха преди 75 години!!!
20:43 21.09.2025
40 ЗОРО
До коментар #34 от "Анджо":За съжаление си прав - Израел е създаден с тероризъм, кланета, етническо прочистване и геноцид над палестинския народ!!!!
20:48 21.09.2025
41 Атина Палада
До коментар #31 от "Пламен":Ако дойдат в България и кажат да се изселваме ,дали християнска Гърция ще ни иска?Или християнка Сърбия? Тогава ще зададеш ли същият въпрос,защо нито една християнска държава не ни иска?
Коментиран от #45
20:48 21.09.2025
42 Незнанието на Писанието убива
До коментар #37 от "Анджо":Йоан 1:11-12"У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.
А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име."
Матей 15:24-" Исус отвърна: Бог ме изпрати само при изгубените овце от народа на Израел."
Римл.11:18-знай, че ти не държиш корена(Израел), а коренът те.
21:44 21.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Благодаря ще ви презре
Коментиран от #46, #47
22:14 21.09.2025
45 Българин
До коментар #41 от "Атина Палада":Ти учил ли си малко история? Най-големите ни врагове за всички времена са сърбите,след това византийците!!! Тези сърби са извършили най-големия геноцид в Македония спрямо българите-факт!!!
22:18 21.09.2025
46 Браво
До коментар #44 от "Благодаря ще ви презре":Как се сети за това стихотворение,направо настръхнах,но гледам,че някакъв предател ти е сложил минус.
22:20 21.09.2025
47 Вазов голям поет-слаб в Писанието
До коментар #44 от "Благодаря ще ви презре":Иван Вазов!!! Когато идат в гроба мойте кости,ще ви гледам из небе...Никой не е възлязъл на небето, освен Този, който е слязъл от небе то, Човешкият Син, който сега е на небето.
В съгласие със Деяния: Галилеяни, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, Който се възнесе от вас на небето, ще дойде така, както Го видяхте да отива на небето.
1 Коринтяни 15 - Както в Адама всички умират(всеизвестен факт), така и в Христа всички ще оживеят.
Но всеки на своя ред.Христос е първият плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови"
22:35 21.09.2025
48 Кумшията
До коментар #8 от "Спецназ":САЩ имат право на вето в Съвета на сигурност в ООН.
01:40 22.09.2025