Семействата на израелските заложници в Газа критикуваха Киър Стармър след признаването на държавата Палестина

Британският премиер Киър Стармър беше обвинен от семействата на израелските заложници, че е връчил на “Хамас” „най-голямата награда“, след като официално е признал палестинска държава, макар той изрично да подчерта в изявлението си, че терористичната организация няма да бъде допусната да има каквато и да било роля в управлението на Палестина, предаде БНР.



Премиерът заяви, че признаването може да помогне за „възраждане на надеждата за мир“ и да се сложи край на „ужаса“ от хуманитарната криза, разгръщаща се в Газа.



„Не можем да позволим светлината на мира да угасне“, каза Стармър. Той настоя, че ходът не е „награда“ за Хамас, осъждайки го като „брутална терористична организация“ и предупреждавайки, че тя не трябва да има „бъдеще и никаква роля в управлението“.



Премиерът обаче се сблъска с негативна реакция от Израел и семействата на заложниците, държани в Газа, както и от еврейските лидери във Великобритания.



Израелският премиер Бенямин Нетаняху също заяви, че това е „огромна награда за тероризма“, добавяйки, че палестинска държава „няма да се случи“.



Вестинк “Таймс” цитира Моше Емилио Лави, зет на Омри Миран, който все още е държан от “Хамас” в Газа:



„Докато нашите близки умишлено са подлагани на глад, измъчвани и използвани като “жив щит”, Обединеното кралство избра да даде на “Хамас” и неговите съучастници най-голямата награда - безусловното признаване на държавността“.



Манди Дамари, чиято британско-израелска дъщеря Емили бе държана за заложник повече от 15 месеца каза, че Стармър е „дълбоко заблуден“.



Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейденок и лидерът на “Реформирай Обединеното кралство” Найджъл Фарадж също порицаха Киър Стармър за решението.

По-рано вчера Великобритания, Канада и Австралия едновременно обявиха, че признават Държавата Палестина, коeто има за цел да даде нов импулс на двудържавното решение на израелско-палестинския конфликт, предава БТА.

Стъпката беше приветствана от Палестина, но предизвика остра реакция от Израел и критики от САЩ, предаде Ройтерс.

Израелското Министерство на външните работи заяви, че подобно признаване е „нищо друго освен поощрение за джихадистката групировка „Хамас“. Ведомството посочи, че лидерите на „Хамас“ открито определят този акт като „пряк плод на клането от 7 октомври“. „Не позволявайте джихадистката идеология да определя външната ви политика“, допълниха от министерството.

Палестинската министърка на външните работи Варсен Агхабекиан Шахин обаче приветства решението, подчертавайки, че признаването на Държавата Палестина е „практична, осезаема и необратима стъпка“. Според нея то няма да сложи край на войната незабавно, но представлява напредък, който трябва да бъде надграден. Шахин обвини Израел, че отказва всякакви преговори, след като премиерът Бенямин Нетаняху наскоро заяви, че „никога няма да има палестинска държава“ и даде ход на ново еврейско селище на Западния бряг.

Израелски министри от своя страна определиха признаването като безсмислено и без реален ефект върху ситуацията на терен. Посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби също го отхвърли като „рекламен трик“ и „контрапродуктивно“.

Междувременно палестинската външна министърка настоя политическият натиск върху Израел да се съчетае и с икономически мерки. Тя обвини Израел в „геноцид в Газа“, твърдение, което Израел отхвърля. Миналата седмица обаче разследваща комисия на ООН, както и международни и израелски правозащитни организации, заявиха, че са стигнали до заключение, че Израел е извършил геноцид в ивицата.

Признаването на Държавата Палестина вече е подкрепено от редица страни и се очаква още държави, сред които Франция и Саудитска Арабия, да заемат същата позиция по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк следващата седмица.