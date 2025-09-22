Новини
Сирийският лидер Ахмед аш Шараа пристигна на Общото събрание на ООН в Ню Йорк ВИДЕО

22 Септември, 2025 06:18

  • сирия-
  • оон-
  • ахмед аш шараа

Това е първото участие на президент на тази страна от 1967 г.

Сирийският лидер Ахмед аш Шараа пристигна на Общото събрание на ООН в Ню Йорк ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сирийският президент Ахмед аш Шараа пристигна в Ню Йорк, за да присъства на заседанията на Общото събрание на ООН, което е първото участие на сирийски президент от 1967 г. насам, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Последният път, когато сирийски държавен глава присъства на Общото събрание, беше през 1967 г. Това беше преди 50-годишното управление на династията на семейство Асад, което приключи през декември, когато тогавашният президент Башар Асад беше свален от власт в резултат на внезапна бунтовническа офанзива, водена от силите на Аш Шараа. Падането на Асад сложи край и на почти 14-годишната гражданска война.

Оттогава новият лидер се опитва да възстанови връзките с арабските страни и Запада, където официалните лица първоначално се отнасяха с недоверие към неговите връзки с Ал Каида. Бунтовническата група, която той ръководеше, "Хаят Тахрир аш Шам", беше определена от САЩ като терористична група.

Аш Шараа, за чиято глава някога беше обявена награда от 10 милиона долара, постигна голяма дипломатическа победа през май, когато спечели признанието на американския президент Доналд Тръмп на среща в Рияд. Впоследствие САЩ отмениха повечето санкции срещу Сирия, а администрацията на Тръмп изрази подкрепата си за усилията на Аш Шараа да обедини и стабилизира страната.

Очаква се сирийският лидер да произнесе първата си реч пред Общото събрание, което открива 80-ата си сесия утре.

Откакто пое властта, той проповядва мирно съжителство и се опитва да успокои малцинствените общности в Сирия, но крехкото възстановяване на страната е застрашено от изблици на насилие. Бойци, свързани с новото правителство, бяха обвинени в убийството на стотици цивилни от религиозните малцинства друзи и алауити.

Освен участието си в Общото събрание на ООН, Аш Шараа вероятно ще използва посещението си, за да настоява за по-нататъшно облекчаване на санкциите срещу Сирия, която се опитва да възстанови икономиката и инфраструктурата си, разрушени от войната.


Сирия
