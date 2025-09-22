Новини
Свят »
Великобритания »
Daily Express: Лондон прави подарък на Китай и Русия, отслабвайки влиянието си в ООН

22 Септември, 2025 07:05, обновена 22 Септември, 2025 07:15 1 102 8

  • великобритания-
  • правителство-
  • оон

Британски депутати са обезпокоени от съкращенията в бюджета на Министерството на външните работи на Обединеното кралство

Daily Express: Лондон прави подарък на Китай и Русия, отслабвайки влиянието си в ООН - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев

Британският премиер Киър Стармър трябва да разбере, че настоящото правителство в Лондон прави „подарък на Китай и Русия“, като отслабва влиянието на страната в ООН, пише таблоидът Daily Express, позовавайки се на доклад на Междупартийната комисия по външни работи.

„Правителството на Киър Стармър е било предупредено от Междупартийната комисия по външни работи, че Великобритания прави „подарък на Китай и Русия“, като отслабва влиянието на страната в Организацията на обединените нации“, се казва в статията.

Британските депутати, според статията, са обезпокоени от съкращенията в бюджета на Министерството на външните работи на Обединеното кралство, което според тях води до отстъпване на влияние на Пекин и Москва.

„Депутатите искат Обединеното кралство да остане включено във важни дискусии, насочени към насърчаване на британските ценности“, отбелязва статията.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    10 3 Отговор
    Нема пАри за цигари.
    Като немаш пари какво ще решаваш?!

    07:18 22.09.2025

  • 2 Каунь

    8 2 Отговор
    Няма пари вече за глупости, всичкте пенита заминават за Украйна. Там ако се изложат голям резил ша е. Абе то и множествено число на Пени е друго ама нейсе.....там тия атрибути не знае за къде заминават...

    07:26 22.09.2025

  • 3 куку

    8 2 Отговор
    $насърчаване на британските ценности$ Този на снимката очилатко..много се постара да покаже какви са тези ценности..например когато работи в прокуратурата като директор на общественото обвинение старателно прикри над 1000 изнасилвания на деца и жени от банда пакистанци..Това са ценностите на соросоидни кърлежи..вкарват талибани,заместват местните и гражданската война неизбежна..

    07:33 22.09.2025

  • 4 Със или без

    5 2 Отговор
    Време Коммон уелт да се разпадне, както и Великобритания без Шотландия и Уелс.

    Да си остане само Англия.

    07:54 22.09.2025

  • 5 факуса

    4 1 Отговор
    ха ха британски ценности,дайте да ни дадете щот сме велики

    07:59 22.09.2025

  • 6 Фен

    1 2 Отговор
    Е, все пак да не се забравя, че след 20 години едва ли много хора във Великобритания ще говорят английски...

    Коментиран от #8

    08:04 22.09.2025

  • 7 Новите реалности

    2 2 Отговор
    Лесно беше едно време, когато цоцаш от колонии по цял свят. Но хората прогледнаха.

    08:12 22.09.2025

  • 8 А бе те английски

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Фен":

    Може и да говорят, но ще живеят в Британска джамахирия. Също като в Германия и Франция.

    08:15 22.09.2025

Новини по държави:
