Daily Express: Лондон прави подарък на Китай и Русия, отслабвайки влиянието си в ООН

Британският премиер Киър Стармър трябва да разбере, че настоящото правителство в Лондон прави „подарък на Китай и Русия“, като отслабва влиянието на страната в ООН, пише таблоидът Daily Express, позовавайки се на доклад на Междупартийната комисия по външни работи.
„Правителството на Киър Стармър е било предупредено от Междупартийната комисия по външни работи, че Великобритания прави „подарък на Китай и Русия“, като отслабва влиянието на страната в Организацията на обединените нации“, се казва в статията.
Британските депутати, според статията, са обезпокоени от съкращенията в бюджета на Министерството на външните работи на Обединеното кралство, което според тях води до отстъпване на влияние на Пекин и Москва.
„Депутатите искат Обединеното кралство да остане включено във важни дискусии, насочени към насърчаване на британските ценности“, отбелязва статията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бай
Като немаш пари какво ще решаваш?!
07:18 22.09.2025
2 Каунь
07:26 22.09.2025
3 куку
07:33 22.09.2025
4 Със или без
Да си остане само Англия.
07:54 22.09.2025
5 факуса
07:59 22.09.2025
6 Фен
Коментиран от #8
08:04 22.09.2025
7 Новите реалности
08:12 22.09.2025
8 А бе те английски
До коментар #6 от "Фен":Може и да говорят, но ще живеят в Британска джамахирия. Също като в Германия и Франция.
08:15 22.09.2025