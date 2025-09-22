Daily Express: Лондон прави подарък на Китай и Русия, отслабвайки влиянието си в ООН

Британският премиер Киър Стармър трябва да разбере, че настоящото правителство в Лондон прави „подарък на Китай и Русия“, като отслабва влиянието на страната в ООН, пише таблоидът Daily Express, позовавайки се на доклад на Междупартийната комисия по външни работи.

„Правителството на Киър Стармър е било предупредено от Междупартийната комисия по външни работи, че Великобритания прави „подарък на Китай и Русия“, като отслабва влиянието на страната в Организацията на обединените нации“, се казва в статията.

Британските депутати, според статията, са обезпокоени от съкращенията в бюджета на Министерството на външните работи на Обединеното кралство, което според тях води до отстъпване на влияние на Пекин и Москва.

„Депутатите искат Обединеното кралство да остане включено във важни дискусии, насочени към насърчаване на британските ценности“, отбелязва статията.