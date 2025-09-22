Новини
Над 60 убити палестинци в ивицата Газа за 24 часа

Над 60 убити палестинци в ивицата Газа за 24 часа

22 Септември, 2025 14:21

Ранени са 220 араби през изминалото денонощие

Над 60 убити палестинци в ивицата Газа за 24 часа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 60 цивилни са били убити в палестинската ивица Газа в резултат на израелските военни действия през последните 24 часа, според здравното министерство на анклава.

„През последните 24 часа телата на 61 палестинци, убити при израелски бомбардировки и обстрели на различни райони на ивицата, са били доставени в болници в Газа“, се казва в изявление на здравното министерство. 220 араби също са били ранени през това време, добави министерството. Министерството отбелязва, че много жертви на израелски атаки все още са заровени под развалини, а екипите на линейки не могат да стигнат до разрушени сгради поради постоянния обстрел.

Според Министерството на здравеопазването, от началото на военната операция на Израел в Газа през октомври 2023 г. в анклава са убити общо 65 344 палестинци и 166 795 араби са ранени. Отбелязва се, че през същия период лекарите са регистрирали 2523 смъртни случая от глад или хронично недохранване сред населението на Ивицата.

Ситуацията в Близкия изток рязко се влоши, след като въоръжени поддръжници на Хамас проникнаха от Газа на израелска територия на 7 октомври 2023 г., убивайки жители на гранични общности и вземайки над 250 заложници. В отговор Израел започна военна операция в анклава с цел унищожаване на военните и политическите структури на Хамас и освобождаване на всички отвлечени.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    5 18 Отговор
    Нито един арабин не е убит в сектор Газа от 7ми октомври до днес. Има само ранени случайни. Арабските страни не могат да имат никакви претенции към Израел.

    Коментиран от #13, #22, #23

    14:26 22.09.2025

  • 3 наблюдател

    3 20 Отговор
    шесдесет палестинци много ли са щом путин всеки ден избива по хиляда руснаци

    14:27 22.09.2025

  • 4 ЖЪЛТОПАВЕТНИТЕ иТагаренко

    14 0 Отговор
    Одобряват това !!

    14:31 22.09.2025

  • 5 не може да бъде

    13 0 Отговор
    Има един много сериозен въпрос -защо руснаците не приемат израелския опит и не го използват!?Както се вижда реакцията на "цивилизованите" държави за тази форма на геноцид - официално призната от ООН- е съвсем скромна а САЩ даже защитава Израел да продължава в този дух и даже ги снабдяват допълнително с оръжия!?Според мен -това е насърчаване на Израел да продължава!?Може ли да предположим че руснаците ако сринат всичко -а те имат тези средства за да го направят -"цивилизованите" държави просто ще го признаят ще приемат една-две декларации и... толкова!?А сега заради това че руснаците щадят цивилното население бих казал даже се лигавят - щадят инфраструктурата която е необходима за цивилните и като резултат -вече не знам колко хиляди санкции непрекъснати обвинения нападки осъждане!?Нямам обяснение.....!?

    Коментиран от #8

    14:32 22.09.2025

  • 6 Докато

    2 11 Отговор
    не изринат с булдозери цялата тая сгн в морето , израелците ще са заплашени от атентати. Същото важи и за разните либералдемокрации, като Франция , Канада, Испания и подобни.

    14:32 22.09.2025

  • 7 Тест

    4 0 Отговор
    Ако продължават така няма да оставят за гласуване в Европа

    14:35 22.09.2025

  • 8 Обяснение

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "не може да бъде":

    не ти е необходимо. Образование ти липсва. Комунизмът не е.

    Коментиран от #16

    14:35 22.09.2025

  • 9 Средно на ден

    6 1 Отговор
    От началото на геноцида Израел убива по 108 човека на ден ! 108,6 човека

    14:40 22.09.2025

  • 10 Помним

    3 1 Отговор
    Самоубили са се - евреите, никога не са виновни!
    Никаква Хага, никакви престъпления - всичко е криминална хроника!
    Това е еврейската доктрина!
    Пресичали са на червено или са ходили пред влака!

    14:42 22.09.2025

  • 11 Естествено че

    4 0 Отговор
    цивилни са били убити. Всички убити са цивилни

    14:42 22.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Любопитен

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Това пак някой кьорфишек от телеграм ли ни предлагаш?

    Коментиран от #14, #15

    14:48 22.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Любопитен":

    То си го пише в статията. Даже са ти го удебелили. Не можеш ли да четеш?

    14:54 22.09.2025

  • 16 да ама не

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Обяснение":

    Може би е малко шокиращо но е логично да се приеме обяснението че руснаците в тази прокси война НАТО -Русия се държат цивилизовано каквото и да им струва а държавите които досега се считаха за цивилизовани се оказва че не са съвсем такива - това което се вижда е двойни стандарти лицемерие и действия почти безогледни за постигане на цели които не са нито благородни нито почтени нито справедливи!?И лично аз считам че с наложените забрани и санкции се постига обратният ефект!?А за това какви са руснаците какви са палестинците и др. е отделна тема!Главният въпрос е -защо така наречените цивилизовани държави се държат така че се саморазрушава!?

    Коментиран от #19

    15:09 22.09.2025

  • 17 Урсулиците:

    1 0 Отговор
    Над 60 убити и 220 тежко ранени палестинци по вина на путин
    Само пред последното денонощие!

    15:16 22.09.2025

  • 18 Истината:

    1 2 Отговор
    Колко са шесдесет убити палестинци на фона на
    Два милиона убити Укри по вина на Зеленски.

    15:18 22.09.2025

  • 19 Леля Тьотка

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "да ама не":

    Въпросите са основателни! Защо питаш неща, които не са удобни за отговор в НАТОвското пространство към което принадлежим?! Каква е "файдата" ако получиш отговор?! Къде ще бягаш ако ти отговорят?! Едуард Сноудън и той се бутна между шамарите и - лежа на летището, докато не се разбраха, дали да го оставят жив или да се случи инцидент...

    15:18 22.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ценоцид без почивка

    2 1 Отговор
    Срам за Израел!

    15:29 22.09.2025

  • 22 Честен си толкова

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    колкото са девствени устите на проститутките на столичното околовръстно шосе.

    15:32 22.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Вече е доказано, че

    0 1 Отговор
    на 7 октомври 2023 г., от убитите "жители на гранични общности" (което е абсолютен фейк) поне 80% са убити точно от израелската армия ! ... че няма смисъл една лъжа да се повтаря постоянно. Впрочем от оцелелите, след това около 50 човека ги самоубиха, че да не могат хората показания да дадат......ъхъъъ...

    15:40 22.09.2025