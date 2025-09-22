Над 60 убити палестинци в ивицата Газа за 24 часа

Над 60 цивилни са били убити в палестинската ивица Газа в резултат на израелските военни действия през последните 24 часа, според здравното министерство на анклава.

„През последните 24 часа телата на 61 палестинци, убити при израелски бомбардировки и обстрели на различни райони на ивицата, са били доставени в болници в Газа“, се казва в изявление на здравното министерство. 220 араби също са били ранени през това време, добави министерството. Министерството отбелязва, че много жертви на израелски атаки все още са заровени под развалини, а екипите на линейки не могат да стигнат до разрушени сгради поради постоянния обстрел.

Според Министерството на здравеопазването, от началото на военната операция на Израел в Газа през октомври 2023 г. в анклава са убити общо 65 344 палестинци и 166 795 араби са ранени. Отбелязва се, че през същия период лекарите са регистрирали 2523 смъртни случая от глад или хронично недохранване сред населението на Ивицата.

Ситуацията в Близкия изток рязко се влоши, след като въоръжени поддръжници на Хамас проникнаха от Газа на израелска територия на 7 октомври 2023 г., убивайки жители на гранични общности и вземайки над 250 заложници. В отговор Израел започна военна операция в анклава с цел унищожаване на военните и политическите структури на Хамас и освобождаване на всички отвлечени.