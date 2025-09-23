Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун ще работи "още по-енергично" за укрепване на връзките с Китай

23 Септември, 2025 06:58, обновена 23 Септември, 2025 06:15 568 4

  • ким чен-ун-
  • северна корея-
  • китай-
  • си дзинпин

Изявлението му беше в отговор на поздравителното послание на китайския президент Си Цзинпин по повод годишнината от основаването на Северна Корея

Ким Чен-ун ще работи "още по-енергично" за укрепване на връзките с Китай - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че още по-енергично ще работи за укрепване на връзките с Китай, предадоха севернокорейските държавни медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Изявлението на Ким беше в отговор на поздравителното послание на китайския президент Си Цзинпин по повод годишнината от основаването на Северна Корея.

Ким също така заяви, че е „чувствал достатъчно добре“ подкрепата на Китай по време на посещението си в Пекин по-рано този месец, където присъства на военен парад заедно със Си. Там двамата имаха и двустранна среща, която беше първата им от 6 години насам.

Китай е основен поддръжник на Северна Корея.

Малко преди това изявление относно Китай, Ким заяви, че няма причина да се избягват преговори със САЩ, ако Вашингтон спре да настоява страната му да се откаже от ядрените оръжия. Ким увери, че той никога няма да се откаже от ядрения арсенал на страната си в замяна на преустановяване на санкциите, които са ѝ наложени.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хахаха

    1 0 Отговор
    Робовладелците се поздравяват, отврат

    06:57 23.09.2025

  • 4 Ум Си

    1 0 Отговор
    Явно че Корея ще получи ново въоръжение с което Китай да се репчи след като разбра че вече само САЩ могат да са им конкуренция .И белото в неограничени количества, първата наркоманска комунистическа държава!

    07:12 23.09.2025

