Украинската армия: Ударихме ключови нефтени обекти в Брянска и Самарска област

Генералният щаб на украинската армия заяви, че в нощта са нанесени удари по диспечерски обекти на нефтопреработваща инфраструктура в Русия. По данни на Киев дрон е поразил помпено-компресорна станция на магистрален нефтопровод в Брянска област, което е предизвикало пожар, съобщава Би Би Си.

Според същия източник украински дронове са повредили и диспечерска станция в Самарска област, където се извършва смесване на високо- и нискосерниста суровина за формиране на износния сорт петрол Urals.

Генералният щаб твърди още, че сили на Главното управление на разузнаването (ГУР) са повредили два руски военни самолета на летище "Кача" в анексирания Крим.

В последните месеци Украйна значително е засилила атаките по руска нефтена инфраструктура.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи в сутрешната си сводка за свалени украински дронове над Брянска и Самарска област, както и над Крим, но не потвърди нанесени щети по наземни обекти. Информацията от двете страни не може да бъде проверена независимо.