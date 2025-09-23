Новини
Украинската армия: Ударихме ключови нефтени обекти в Брянска и Самарска област
  Тема: Украйна

Украинската армия: Ударихме ключови нефтени обекти в Брянска и Самарска област

23 Септември, 2025 17:25

Генералният щаб твърди още, че сили на Главното управление на разузнаването са повредили два руски военни самолета на летище "Кача" в анексирания Крим

Украинската армия: Ударихме ключови нефтени обекти в Брянска и Самарска област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Генералният щаб на украинската армия заяви, че в нощта са нанесени удари по диспечерски обекти на нефтопреработваща инфраструктура в Русия. По данни на Киев дрон е поразил помпено-компресорна станция на магистрален нефтопровод в Брянска област, което е предизвикало пожар, съобщава Би Би Си.

Според същия източник украински дронове са повредили и диспечерска станция в Самарска област, където се извършва смесване на високо- и нискосерниста суровина за формиране на износния сорт петрол Urals.

Генералният щаб твърди още, че сили на Главното управление на разузнаването (ГУР) са повредили два руски военни самолета на летище "Кача" в анексирания Крим.

В последните месеци Украйна значително е засилила атаките по руска нефтена инфраструктура.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи в сутрешната си сводка за свалени украински дронове над Брянска и Самарска област, както и над Крим, но не потвърди нанесени щети по наземни обекти. Информацията от двете страни не може да бъде проверена независимо.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 404

    33 6 Отговор
    печели в медиите. Русия на фронта.

    Коментиран от #5

    17:27 23.09.2025

  • 2 Шопо

    30 13 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    17:27 23.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    13 6 Отговор
    Росен Желязков е договорил с Израел да купи лазерни оръдия срещу дронове.

    Коментиран от #9

    17:29 23.09.2025

  • 4 Закъсвация за мЕсо

    16 6 Отговор
    Толкова са закъсали за пушечно месо, че скоро ще вземат да ловят и чужденците сглупили да отидат там и ще ги пишат насила доброволци, и директно на първа линия. Пък като пукясат, мисирките ще обявяват, "още един доброволец загина...", пък отвлечените вече ще са мъртви и няма да могат да възразят

    17:30 23.09.2025

  • 5 Хахахаха

    8 22 Отговор

    До коментар #1 от "404":

    Виж видеата от Самара в нета! Ще ти се стъжни! Рашите реват. Ама теб кво те бърка, ти си живееш в ЕС и НАТО! Винаги печелиш.

    Коментиран от #16

    17:33 23.09.2025

  • 6 Европа въоръжена

    9 20 Отговор
    до зъби и Украйна превърната в непробиваема стена!

    Това е решението!

    17:34 23.09.2025

  • 7 Вълчан войвода

    18 6 Отговор
    Мобилизирания българин - инвалид дали е още жив?

    Коментиран от #8, #10

    17:34 23.09.2025

  • 8 Надали

    20 5 Отговор

    До коментар #7 от "Вълчан войвода":

    По-скоро не. Укр0пите няма да го пуснат жув. Ти представи си, да го пуснат и той да се върне и да започне да разказва... абсурдн!

    17:35 23.09.2025

  • 9 Гост

    8 18 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И това трябва да ни възмути ли?!?
    Браво на Желязков, ако го е направил!

    17:37 23.09.2025

  • 10 Последния Софиянец

    12 7 Отговор

    До коментар #7 от "Вълчан войвода":

    Пратен е в ротата на смъртниците

    17:37 23.09.2025

  • 11 ГОСТ

    15 6 Отговор
    УДАРИЛИ КАРАУЛКАТА С ПАЗАЧИТЕ!

    Коментиран от #17

    17:38 23.09.2025

  • 12 оня с коня

    15 4 Отговор
    със тероризъм , война не се печели

    17:38 23.09.2025

  • 13 От ПасолЬства

    6 16 Отговор
    ПАК казаха че Русия ПАК печели войната.
    Честито, русофили!!

    17:39 23.09.2025

  • 14 !!!?

    10 16 Отговор
    Путлер измъчи Копейките в очакване на "победата"...а нещата вече вървят към Перестройка !!!?

    Коментиран от #25

    17:41 23.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 голям смях

    17 7 Отговор

    До коментар #5 от "Хахахаха":

    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    Коментиран от #24

    17:42 23.09.2025

  • 17 Чудя се...?!

    16 5 Отговор

    До коментар #11 от "ГОСТ":

    Тия Укри, уж все ,,удрят"... и все - ...ударени ми ходят...?!?!

    17:43 23.09.2025

  • 18 Свободен

    7 15 Отговор
    Копейки, има ли бензин в Русия?

    Коментиран от #37

    17:43 23.09.2025

  • 19 Тия ПИЧОВЕ напълно ЗАНУЛИХА

    7 13 Отговор
    хомиК могучая и г--- ЕЙ дружинката у кремля! И то без оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични, ракети!
    АааааааХахахаха
    Оня 3-ДНЕВНИЯ монгольяк педофил -- Фюрера се видео у чудо! Напрао му ски наа Гев реко
    АааааааХахахаха

    17:44 23.09.2025

  • 20 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    8 18 Отговор
    Украинските санкции са най ефективни.

    Коментиран от #26, #28

    17:44 23.09.2025

  • 21 БАНДЕРКОВЦИ ВСЕ УДРЯТЕ

    18 6 Отговор
    А ВСЕ УДАРЕНИ ХОДИТЕ. НАПРАВИХА ВИ НА КАЙМА И ЩЕ ВИ ВЗЕМАТ 1/3 ОТ ДЪРЖАВАТА. ДОБРЕ ЛИ Е,А ?!

    17:44 23.09.2025

  • 22 руzко = боклук

    5 13 Отговор
    бравоооо, фламинготата пристигнаха мухахаахха

    Коментиран от #47, #51

    17:44 23.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Като такъв

    10 13 Отговор

    До коментар #16 от "голям смях":

    русофил-комунист, трябва да знаеш и лозунга от соца.
    "Всеки компот - бомба срещу световния империализъм"!
    Все такива ви бяха лозУнгите - недоносени.

    Коментиран от #29, #38

    17:45 23.09.2025

  • 25 Свободен

    7 11 Отговор

    До коментар #14 от "!!!?":

    В интервю с Алла тя каза, че 2027 ще има големи събития в Русия!
    С оглед на покорността и страхливостта на руснаците нищо чудно още две години да им пълзи тази гнида по главите!

    17:45 23.09.2025

  • 26 Ам утювай

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Веднага ще те вземат

    17:46 23.09.2025

  • 27 На тези укро олигофрени докато

    11 6 Отговор
    не им вземат и Одеса ,нема да мирясат.

    17:46 23.09.2025

  • 28 Свободен

    4 10 Отговор

    До коментар #20 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Май наистина вършат работа, а вече и никой не ги спира!

    17:46 23.09.2025

  • 29 Ахаха

    11 6 Отговор

    До коментар #24 от "Като такъв":

    Недоносени като оръжията на нато и украинската фашистка армия ли?

    Коментиран от #43

    17:47 23.09.2025

  • 30 8888

    11 4 Отговор
    Ясно се показва че целта на Украйна не е да се печели война и да се запазят територии и войниците, а просто да се "нарани" Русия, все пак за това им се дават пари от запада

    17:48 23.09.2025

  • 31 Рисия е сила! 🥳Майтап бе !😜

    4 6 Отговор
    Tова не действа при другаря Путин. В момента на всички колонки бензина е 0 рубли.
    Браво на Президент Владимир Путин и блестящата му администрация! За руснаците бензина е безплатен, а ние, като роби на евporейcкия съюз плащаме 3лв. на литър!

    17:49 23.09.2025

  • 32 Ладата още върши работа

    3 4 Отговор
    След това идва ред на Москвича

    17:52 23.09.2025

  • 33 Газ

    5 5 Отговор
    Удрят Путин по най-лошото - парите.

    17:54 23.09.2025

  • 34 Град Козлодуй

    6 5 Отговор
    Путин закла русия.

    17:56 23.09.2025

  • 35 Атина Палада

    3 2 Отговор
    Това са обекти без стратегическо значение.

    17:57 23.09.2025

  • 36 Опа

    3 4 Отговор
    Да си държава с толкова много природни ресурси и накрая половината ти хора да се изхождат във външни тоалетни.

    17:57 23.09.2025

  • 37 Ринга

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Свободен":

    Има колкото искаш. Но чета, че в България водата е кът. Навярно се къпиш в селската чешма. Нямате и външни нуж..ници. Къде ходите бе, зад оградата ли ?

    Коментиран от #45

    17:57 23.09.2025

  • 38 Също,като...

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Като такъв":

    ...кухият лозунг -
    ,,Слава УСраине...!"...

    Коментиран от #52

    17:58 23.09.2025

  • 39 мдаааа

    3 3 Отговор
    Украински офицер предаде въоръжените сили на Украйна и сега командва руското нападение над Купянск...

    17:58 23.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ибрахим

    1 0 Отговор
    Ще ви го върнат.

    17:59 23.09.2025

  • 42 Както е тръгнало

    1 2 Отговор
    Руснаците ще ходят пеша на работа. Демек на Русия се готви кенийският сценарий.

    18:00 23.09.2025

  • 43 Не си разбрал

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Ахаха":

    Недоносени като копейски акъл.
    Дето повечето от вас не могат да вържат няколко думи, а само цъкат.
    Ако мучите, пак ще се опитаме да ви разберем.

    Коментиран от #46

    18:00 23.09.2025

  • 44 Удри!

    2 1 Отговор
    Бий копейката с лопатата!

    18:04 23.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Не си разбрал":

    Аз знам че в мученето ти е силата. Знаеш къде е фронта, търсят още пушечно месо, върви им помагай на братята си терористи. И без това не си нужен в България

    18:06 23.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    3 2 Отговор
    Утре ще има заря в Киев и пак ще реват.

    18:07 23.09.2025

  • 49 Сталин

    2 1 Отговор
    Време е орките от укрия да видят как Слънцето изгрява от запад..Да живее страна огромная..

    18:07 23.09.2025

  • 50 Поскъпване и опашки

    0 1 Отговор
    За горива.Ще им поскъпне всичко на нлатарите.В Сибир съкратили руснаците и докарали с.корейци за по евтино.

    18:08 23.09.2025

  • 51 тъпите укри ще видят накрая

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "руzко = боклук":

    кон боб яде ли панимаеш абазияно

    18:09 23.09.2025

  • 52 Точно така

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Също,като...":

    Украински юмрук в муцуната на дръгливата руска мечка.
    Четвърта година.

    18:11 23.09.2025

Новини по държави:
