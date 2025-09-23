Украинската армия: Ударихме ключови нефтени обекти в Брянска и Самарска област

Генералният щаб на украинската армия заяви, че в нощта са нанесени удари по диспечерски обекти на нефтопреработваща инфраструктура в Русия. По данни на Киев дрон е поразил помпено-компресорна станция на магистрален нефтопровод в Брянска област, което е предизвикало пожар, съобщава Би Би Си.
Според същия източник украински дронове са повредили и диспечерска станция в Самарска област, където се извършва смесване на високо- и нискосерниста суровина за формиране на износния сорт петрол Urals.
Генералният щаб твърди още, че сили на Главното управление на разузнаването (ГУР) са повредили два руски военни самолета на летище "Кача" в анексирания Крим.
В последните месеци Украйна значително е засилила атаките по руска нефтена инфраструктура.
От своя страна руското министерство на отбраната съобщи в сутрешната си сводка за свалени украински дронове над Брянска и Самарска област, както и над Крим, но не потвърди нанесени щети по наземни обекти. Информацията от двете страни не може да бъде проверена независимо.
