Кая Калас за ядрената криза с Иран: Крайният срок изтича

24 Септември, 2025 04:48, обновена 24 Септември, 2025 04:52 586 4

Макрон ще се срещне с иранския си колега Масуд Пезешкиан

Кая Калас за ядрената криза с Иран: Крайният срок изтича - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Времето изтича и Иран трябва да предприеме конкретни стъпки, за да избегне повторното налагане на санкции от ООН, заяви снощи ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

"Дипломацията има шанс. Крайният срок изтича и ще видим какво ще се случи. Трябва да видим някакви реални действия от иранска страна", каза пред журналисти Калас, която заедно с няколко европейски външни министри се срещна вчера с иранския първи дипломат Абас Арагчи.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще се срещне на следващия ден от сесията на Общото събрание на ООН с иранския си колега Масуд Пезешкиан, предаде Ройтерс.

"Или Иран ще направи жест и ще поеме по пътя на мира и стабилността, като позволи на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да си върши работата, или санкциите ще бъдат възстановени", каза Макрон в реч пред Общото събрание на ООН.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абе тая, коя беше

    13 0 Отговор
    Сащ обявиха война на Иран, заради Израел. А тая, за какви срокове говори? Иран ИМА ПРАВО и МОЖЕ да притежава ЯО, като Израел, САЩ, Британия, Русия, Канада, Индия, Китай, Северна Корея, Франция...
    Кой може да им забрани и на каква основа?

    04:56 24.09.2025

  • 2 хихи

    8 0 Отговор
    Кая и когато прави кекс си мисли за Путин?

    05:12 24.09.2025

  • 3 А где,

    6 0 Отговор
    Никакая Калас? Где она ?

    05:16 24.09.2025

  • 4 Факт

    3 0 Отговор
    Интересно дали ядреният чадър, предложен на Саудитска Арабия от Пакистан, няма да действа от територията на Иран.

    05:35 24.09.2025