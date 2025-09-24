Кая Калас за ядрената криза с Иран: Крайният срок изтича

Времето изтича и Иран трябва да предприеме конкретни стъпки, за да избегне повторното налагане на санкции от ООН, заяви снощи ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от Ройтерс.

"Дипломацията има шанс. Крайният срок изтича и ще видим какво ще се случи. Трябва да видим някакви реални действия от иранска страна", каза пред журналисти Калас, която заедно с няколко европейски външни министри се срещна вчера с иранския първи дипломат Абас Арагчи.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че ще се срещне на следващия ден от сесията на Общото събрание на ООН с иранския си колега Масуд Пезешкиан, предаде Ройтерс.

"Или Иран ще направи жест и ще поеме по пътя на мира и стабилността, като позволи на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) да си върши работата, или санкциите ще бъдат възстановени", каза Макрон в реч пред Общото събрание на ООН.