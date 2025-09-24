Израел уби 17 палестински деца в палатков лагер за разселени

Броят на жертвите от израелските въздушни удари по различни части на ивицата Газа достигна 29, съобщи катарския телевизионен канал Ал Джазира.

Няколко въздушни удара по град Газа убиха общо 25 души, включително 17 деца, които се намираха в палатков лагер за разселени лица. Израелските военновъздушни сили удариха и бежанския лагер Нусейрат, убивайки четирима души и ранявайки няколко други.

На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди началото на интензивна офанзива в град Газа. Заявената ѝ цел е да победи радикалното палестинско движение Хамас. Преди това израелската армия многократно предупреждаваше местното население да напусне бойната зона, включително чрез хвърляне на листовки върху града.