Израел уби 17 палестински деца в палатков лагер за разселени

Броят на жертвите от израелските въздушни удари по различни части на ивицата Газа достигна 29, съобщи катарския телевизионен канал Ал Джазира.
Няколко въздушни удара по град Газа убиха общо 25 души, включително 17 деца, които се намираха в палатков лагер за разселени лица. Израелските военновъздушни сили удариха и бежанския лагер Нусейрат, убивайки четирима души и ранявайки няколко други.
На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди началото на интензивна офанзива в град Газа. Заявената ѝ цел е да победи радикалното палестинско движение Хамас. Преди това израелската армия многократно предупреждаваше местното население да напусне бойната зона, включително чрез хвърляне на листовки върху града.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Донко
06:36 24.09.2025
3 Замислен
06:36 24.09.2025
4 Ний ша Ва упрайм
06:37 24.09.2025
5 Данко Харсъзина
Коментиран от #10, #16
06:39 24.09.2025
6 Недопустимо
Коментиран от #8
06:51 24.09.2025
7 Старец
06:54 24.09.2025
8 Тоя надминаха Хитлер...
До коментар #6 от "Недопустимо":...,в жестокостта си,как самите тях изтребваше...!
07:38 24.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тореро
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Скоро тема ще изпечат..
07:44 24.09.2025
11 Тореро
Коментиран от #15
07:45 24.09.2025
12 Гост
07:45 24.09.2025
13 Еми фашисти
08:09 24.09.2025
14 ал джъс кира
08:17 24.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Руци
До коментар #5 от "Данко Харсъзина":Време е и теб да изчистят, мърсиш въздуха на хората.
08:26 24.09.2025