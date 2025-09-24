Новини
Израел уби 17 палестински деца в палатков лагер за разселени

24 Септември, 2025 06:28, обновена 24 Септември, 2025 06:32 981 16

Броят на жертвите от израелските въздушни удари по различни части на ивицата Газа достигна 29

Израел уби 17 палестински деца в палатков лагер за разселени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на жертвите от израелските въздушни удари по различни части на ивицата Газа достигна 29, съобщи катарския телевизионен канал Ал Джазира.

Няколко въздушни удара по град Газа убиха общо 25 души, включително 17 деца, които се намираха в палатков лагер за разселени лица. Израелските военновъздушни сили удариха и бежанския лагер Нусейрат, убивайки четирима души и ранявайки няколко други.

На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди началото на интензивна офанзива в град Газа. Заявената ѝ цел е да победи радикалното палестинско движение Хамас. Преди това израелската армия многократно предупреждаваше местното население да напусне бойната зона, включително чрез хвърляне на листовки върху града.


Израел
Оценка 1.2 от 15 гласа.
Оценка 1.2 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Донко

    26 0 Отговор
    Това е безобразие!

    06:36 24.09.2025

  • 3 Замислен

    22 2 Отговор
    Тия се оказаха по-големи ypoди и от рашистите.

    06:36 24.09.2025

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    21 0 Отговор
    нема ли некой на небето да ги накаже тия???

    06:37 24.09.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    2 34 Отговор
    Пекоха живи бебета във фурна и на скара, избождаха очите на деца, не искат да се евакуират защото главорези никой никъде не ги иска. Израел ще изчисти тази язва с огън и меч.

    Коментиран от #10, #16

    06:39 24.09.2025

  • 6 Недопустимо

    27 1 Отговор
    Евреите са Варвари. Загубиха всичко човешко.

    Коментиран от #8

    06:51 24.09.2025

  • 7 Старец

    23 1 Отговор
    Докато има еврей, ще има войни. За тях останалото население на света са ГОИ. Тоест нехора. Докато съществува и едно коренче, от тзи презряна раса, не очаквайте мир.

    06:54 24.09.2025

  • 8 Тоя надминаха Хитлер...

    7 1 Отговор

    До коментар #6 от "Недопустимо":

    ...,в жестокостта си,как самите тях изтребваше...!

    07:38 24.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тореро

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Скоро тема ще изпечат..

    07:44 24.09.2025

  • 11 Тореро

    2 1 Отговор
    Скоро теб ще изпечат..

    Коментиран от #15

    07:45 24.09.2025

  • 12 Гост

    8 1 Отговор
    Евреите са по-големи нацисти от немците.

    07:45 24.09.2025

  • 13 Еми фашисти

    3 1 Отговор
    Сър...

    08:09 24.09.2025

  • 14 ал джъс кира

    1 1 Отговор
    и оше 1000 професура,1500 джурналиста,2000 футбалиста

    08:17 24.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Руци

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Време е и теб да изчистят, мърсиш въздуха на хората.

    08:26 24.09.2025